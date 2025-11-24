Battlefield 6'da öncelikli görevler ve cihazlar

Battlefield 6'da daha ilk maçında takıma katkıda bulunabilirsin ancak ideal askerini şekillendirmek için olabildiğince fazla gadget'a (alet / cihaz / ekipman) erişmenin sana faydası olur. Mümkün olan en kısa sürede tamamlaman gereken görevleri bu yazıda sıraladık.

Battlefield 6'nın herhangi bir moduna daldığında, her silahı ve gadget'ı açmanın çeşitli görevleri tamamlamayı gerektirdiğini fark etmeden maçtan maça akıp gitmek kolaydır. Sınıfın veya oyun tarzın ne olursa olsun, profesyonel oyuncularla karşı karşıya geldiğinde daha fazla şansın olsun istiyorsan eksiksiz bir ekipman setine sahip olmak hayati önem taşır. İşte kısa sürede tamamlamak isteyeceğin görevler ve bunu nasıl yapacağın.

Not: Yalnızca kaplamalar ve XP takviyeleri verdikleri için "Initiation" veya "Unit" görevlerini pas geçiyoruz.

01 Silah görevleri

Hiçbir mühendis RPG'si olmadan evden çıkmaz © DICE/Electronic Arts

Silahlar hakkında kısa bir not: Çoğu, ilgili silah kategorisiyle (tüfekler, taarruz tüfekleri, keskin nişancılar, hafif makineli tüfekler gibi) belirli miktarda hasar vererek açılır. Çoğu silah için yapman gereken tek şey bu, bu yüzden konu üzerinde fazla durmayacağız. Gereksinimleri kontrol etmek için menüye gezinebilirsin. Aşağıdaki birkaç örnek olduğu gibi ilgili görevler oyunda listelenir.

L85A3: Yakındaki düşmanlara nişan almadan ateş ederek 4.000 hasar ver.

KTS100 Mk8: Makineli tüfekle 300 baskı atışı yap.

18.5KS-K: Bir maçta pompalı tüfek ile 25 düşman öldür.

PSR: Keskin nişancı tüfeği ile 200+ metreden 150 headshot vuruşu yap.

02 Hızlıca açılabilecek cihazlar

Deploy Beacon cihazı oyunun kaderini değiştirebilir © DICE/Electronic Arts

Battlefield 6'da kazanmak tamamen kill almaya odaklanmakla ilgili değil. Bu kesinlikle yardımcı olur ancak profesyonel seviyede nişan almadan bile takımına ciddi katkı sağlayabilirsin. Deploy Beacon veya Recon Drone gibi kullanışlı cihazlar büyük fark yaratabilir. İşte kısa sürede tamamlaman gereken temel görevler.

Sınıf Görev Ödül Assault 10.000 puan topla ve Adrenaline Injector etkisi altındayken 30 kill al. Deploy Beacon (QLink 6) Engineer 2.000 puanlık araç tamiratı yap ve 10.000 puan topla. Vehicle Supply Crate (CSS Bundle) Engineer 13. seviyeye ulaş. Unguided Rocket Launcher (RPG) Support Grenade Intercept System ile 100 bombayı etkisiz hale getir ve 40.000 puan topla. Supply Pouch (Goliath Compact) Recon 10. seviyeye ulaş. Recon Drone (XFGM-6D) Recon Objective içinde Recon Device ile 250 düşman işaretle ve 10.000 puan topla. Demolition Charge (C4 Explosives)

Ne yazık ki bazı görevler göründüğü kadar net değil, hele ki Deploy Beacon görevi gibi. Teoride 30 kill almadan önce Adrenaline Injector kullanman gerekir. Pratikte ise bunun etki süresi oldukça kısadır ve bu yüzden bir sonraki kill'in sayılması için onu tam son anda etkinleştirmen gerekir.

En iyi seçenek, bir hedefe doğru ilerlemeden hemen önce veya henüz seni fark etmemiş birini arkalarken kendine hızlıca bir doz basmak. Ve dürüst olmak gerekirse arkasını dönmüş bir düşman görürsen tereddüt etme, o 30 kill'e ulaşman biraz zaman alacak.

Ancak tüm bu çabaya değer. Deploy Beacon oyundaki en etkili cihazlardan biri, ekip arkadaşlarının düşman hatlarının gerisinde yeniden çatışmaya girmesini ve bir savaşın gidişatını değiştirmesini sağlar. Acele etme, o "ilerleme çubuğu" en nihayetinde dolacak.

03 Her sınıf için en iyi cihazlar

Deployable Cover hayat kurtarıyor © DICE/Electronic Arts

İyi haber şu ki, her zaman tam cephaneliğe ihtiyacınız olmayacak. İşte her sınıf için bazı güvenilir alet yüklenişleri.

Assault

Assault Ladder (1. seviyede açık): Normalde erişilemeyen bölgelere ulaşmanı sağlar.

Deploy Beacon: Ekip arkadaşların haritanın neredeyse her noktasında doğabilsin diye Assault Ladder ile beraber kullan. Bir çatıya çık ve Recon sınıfından arkadaşın sana sonsuza dek minnettar kalsın.

Engineer

Mayınlar (1. seviyede açık) : İyi yerleştirilmiş iki mayın bir tankı yok edebilir.

RPG : Düşman araçlarına yüksek hasar verir.

Support

Defibrillator (1. seviyede açık): Takım arkadaşlarını anında hayata döndürür ki bir maçı kazandırmak için en önemli cihaz denebilir.

Deployable Cover (1. seviyede açık): Güvenli şekilde pozisyon almanı, takım arkadaşlarını diriltmeni veya iyileşirken siper almanı mümkün kılar.

Supply Pouch: Mermi ve sağlık takviyesine her zaman ihtiyaç var!

Scout

Recon Drone: Hiç risk almadan düşmanları tarar ve işaretler, ayrıca düşman cihazlarını yok edebilir.

Demolition Charge (C4): Yakın menzilli sabotaj hamleleri için mükemmel ve araçlara karşı son derece etkili.

Elbette ki Battlefield 6'nın güçlü yanlarından biri esnekliği; tamamen farklı yönlere ilerlemekte özgürsün. Eğer zırh tamir eden küçük Wall-E tarzı bir robotu yönetmeyi tercih ediyorsan yapın, oyun yaratıcılığı fazlasıyla teşvik ediyor.