Battlefield 6'nın REDSEC modu hakkında bilmen gerekenler

Battlefield'ın battle royale modu REDSEC ("Redacted Sector" kısaltması), Los Angeles banliyösünü andıran devasa bir haritada 100 oyuncuyu karşı karşıya getiriyor. Bu ücretsiz (free-to-play) modda, an itibariyle iki veya dört kişilik takımlarla hayatta kalan son takım olmak için kıyasıya savaşman gerekiyor. Amaç basit görünebilir ancak bu kadar çok oyuncu, yan görevler, ekipmanlar ve pasif sınıf bonusları gibi detaylar ile işin rengi değişiyor.

01 Battlefield REDSEC nedir?

Redacted Sector'da, çoğu battle royale oyununda olduğu gibi, haritaya bir hava aracından (helikopter) paraşütle atlayarak başlıyorsun. Sadece bir tabanca ile silahlanmış haldeyken silah bulmalısın, diğer takımlara karşı hayatta kalmalısın, daha fazla silah ve ekstra ekipman için görevleri tamamlamalısın ve bu şekilde ilerlemelisin.

Eğer ilk maçında 1000 saat oynamış bir rakiple karşılaşırsan endişelenme, birkaç saniye sonra bir kez yeniden doğabilirsin. Ancak dikkat, bu seçenek birkaç dakika sonra devre dışı kalıyor. Oyun ilerledikçe harita bir yangınla çevreleniyor ve oynanabilir alan daralıyor. Diğer BR'lerin aksine, bu bölgeye girmeni kesinlikle önermeyiz çünkü anında düşmene neden oluyor.

Battlefield geleneği gereği REDSEC'te araçlar da mevcut. Tanklar, taşıma tipi helikopterler, cipler, golf arabaları... Aynı şekilde oyunun sınıfları, bonusları ve ekipmanları da battle royale moduna dahil edilmiş durumda.

02 Battlefield REDSEC ipuçları

Golf oynamak için zaman yok! © Electronic Arts / DICE

Loot

Hızlıca loot bulmak istiyorsan ambulanslar, askeri kamyonlar ve turuncu kamyonetler açılabiliyor, içlerinde ekipmanlar bulunuyor.

Bir kilitli kasa (Locked Safe) açmak mı istiyorsun? Engineer sınıfı bunu kaynak makinesiyle yapabiliyor.

Silahını geliştirmek için o silaha özel bir geliştirme (upgrade) kiti bulman gerekiyor. Envanterini aç, silahına tıkla ve mevcut geliştirmeler arasından (geri tepme azaltma, menzil artırma, yeni dürbün gibi) seçim yap.

Sınıflar

Her sınıfın kendine özgü avantajları ve dezavantajları var. Assault maksimum hasar verebilir ama uzun vadede mühimmat veya sağlık yenileme imkânına sahip değildir. Engineer sandıkları açabilir ve araçlara karşı savaşabilir ancak piyadelere karşı ateş gücü daha düşüktür. Support takım arkadaşlarını anında diriltebilir ama diğer sınıflar kadar büyük bir ateş gücüne sahip değildir. Recon ise kamp yapan düşmanlara karşı etkili olabilir, takımına bilgi verebilir ancak yakın mesafede zayıftır.

Recon'un dronu, bu modda da Battlefield 6'nın "klasik" modlarındaki kadar büyük bir avantaj sağlıyor. Geliştirildiğinde düşmanların üzerine bomba bırakabilir, onları sürekli işaretlemesinin yanı sıra oldukça etkilidir.

Sınıf bonuslarını kontrol et, oyun ilerledikçe gelişirler ve bazen bir zafer ile yenilgi arasındaki farkı yaratabilirler.

Oynanış

Los Angeles'a hoş geldiniz! © Electronic Arts / DICE

Eğer bir RPG ya da zırhlı bir araca karşı kullanabileceğin başka bir araç yoksa bile yeterince yaklaşırsan hızlıca etkileşime geçip "sabotaj" yapabilirsin. Karakterin tanka bir patlayıcı yerleştirir.

Mümkünse yere düşmüş bir düşmanı öldürürken bunu yakın dövüş ile yap. Böylece düşmanın takım arkadaşları kısa bir süreliğine haritada işaretlenir.

Gökyüzüne bakmayı unutma, özellikle de takımın sandık veya ekipman çağırdığında. Eğer bir sandık kafana düşerse kimse seni diriltemez.

Takım arkadaşlarını yeniden canlandırmak için bir yeniden doğma istasyonuna (Redeploy Tower) git ve yeşil alanın içinde dur.

Araçlar

Bir tanka binmek istiyorsan, "altın" bir görevi tamamlaman gerekecek. Görev sonucunda bir anahtar (Vehicle Keycard) elde edeceksin. Ardından gri renkli büyük kamyonun arkasına git ve etkileşime geçin ama dikkat et. Kamyonun kapağının açılması biraz zaman alır ve oldukça ses çıkarır, haliyle civardaki oyuncuların gelişine hazırlıklı ol.

Sürücü koltuğuna geçtiğinde tamir istasyonlarına (Vehicle Supply Station) yaklaşmayı unutma. Tanklar büyük hasar verebilir ancak birkaç Engineer ile karşı karşıya kaldığında çabucak alt edilebilir.

Harita

Diğer battle royale oyunlarında olduğu gibi taktiksel olarak bölgeye geç girmeyi tercih ediyorsan, burada küçük bir sorunla karşılaşacaksın. Johnny Cash'in meşhur "Ring of Fire" şarkısındaki gibi, oyundaki ateş halkası seni neredeyse anında yere seriyor. Bu yüzden iyileşebileceğini düşünerek şansını denememelisin.

Vinci ve merkezdeki büyük binayı yıkabilirsin. Bunun için vincin arkasındaki beton denge ağırlığına birkaç roket atman yeterli. Binayı yıkmak içinse sütunlara birkaç C4 patlayıcı yerleştirmek yeterli oluyor ki özellikle çatıya kamp kurmuş bir takımı indirmek için oldukça mantıklı bir hamle.

Büyük sarı kuleler seni havaya fırlatır ve hızlıca bölge değiştirmek istiyorsan bu en uygun ulaşım yolu olacaktır.

Görevler

Haritaya baktığında birden fazla görev varsa tamamlamak istediğin görevi seçebilirsin. Bu, Battlefield 6'daki silahlardan birini almanı için Custom Weapon Drop'un inmesini sağlar.

Ayrıca PvP odaklı görevleri de kabul edebilirsin. Genellikle başka bir oyuncuya saldırman istenir ve genellikle ödüller bu riski almaya değer.

Şifre çözme görevlerini tamamlamak için yavaş hareket et veya tamamen dur, ilerleme çubuğu kendiliğinden dolar.

Artık yapman gereken tek şey paraşütünü açmak, mermilerini konuşturmak ve son ses California Love'ı dinlemek!