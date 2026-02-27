Battlefield serisinin yeni oyunu yüksek oyuncu sayısı, geniş haritalar ve gelişmiş grafik motoru ile donanım tarafında daha fazla güç talep ediyor. Özellikle çok oyunculu modlarda stabil FPS isteyen oyuncular için işlemci ve ekran kartı dengesi kritik hale geliyor. Oyuna başlamadan önce sistemin yeterli olup olmadığını kontrol etmek performans sorunlarını önler, güncel sürücüler ve SSD kullanımı deneyimi ciddi biçimde iyileştirir.

Oyuncular donanım planı yaparken yalnızca ekran kartına odaklanmamalı. RAM kapasitesi, depolama türü ve soğutma kalitesi uzun süreli oturumlarda fark yaratır. Dengeli bir sistem kurmak hem akıcı görüntü hem stabil bağlantı sağlar. Tahmini değerler üzerinden hazırlanan Battlefield 6 sistem gereksinimleri listesi yeni bilgisayar toplamak isteyenler için de yol gösterici olacaktır.

Battlefield 6 © EA

01 Battlefield 6 Minimum Sistem Gereksinimleri

Daha düşük ayarlarda oyunu deneyimlemek isteyenler için paylaşılan minimum değerler, orta segment sistemlerin hâlâ yeterli olabileceğini gösteriyor. 1080p çözünürlükte düşük-orta grafik ayarlarında oynanabilir performans elde etmek mümkün. Donanım uyumu sağlandığında ve arka plan uygulamaları kapatıldığında Battlefield 6 sistem gereksinimleri minimum seviyede de akıcı sonuç verebilir.

Grafik Ayarları: 1080p / 30 FPS – Low Settings

GPU: Nvidia RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT / Intel Arc A380

Video Belleği: 6 GB

CPU: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

RAM: 16 GB (Dual Channel 2133 MHz)

İşletim Sistemi: Windows 10

DirectX: 12

Depolama: 55 GB (Launch’ta HDD destekli)

Ek Notlar: TPM 2.0 etkin, UEFI Secure Boot etkin, HVCI uyumlu, VBS uyumlu

Minimum seviyede performans hedefleyen oyuncular için SSD kullanımı yine büyük fark yaratır. Grafik ayarlarını gölgeler ve yansımalar tarafında düşürmek FPS artışı sağlar. Düzenli sürücü güncellemesi ve stabil internet bağlantısı ile rekabetçi modlarda daha keyifli bir deneyim elde edilebilir.

Battlefield 6 © EA

02 Battlefield 6 Önerilen Sistem Gereksinimleri

Açık Beta sonrası paylaşılan yeni teknik detaylar, oyunun daha stabil ve yüksek kalite ayarlarda oynanabilmesi için donanım beklentisinin yükseldiğini gösteriyor. 1440p çözünürlükte yüksek grafik ayarları hedefleyen oyuncular için işlemci gücü, ekran kartı performansı ve sistem güvenlik ayarları birlikte önem kazanıyor. Güncel sürücüler ile kurulan dengeli bir sistemde Battlefield 6 sistem gereksinimleri önerilen seviyede karşılandığında akıcı bir deneyim elde edilebilir.

Grafik Ayarları: 1440p / 60 FPS – High Settings

GPU: Nvidia RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT / Intel Arc B580

Video Belleği: 8 GB

CPU: Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 7 3700X

RAM: 16 GB (Dual Channel 3200 MHz)

İşletim Sistemi: Windows 11 64-bit

DirectX: 12

Depolama: 90 GB SSD (Launch’ta)

Ek Notlar: TPM 2.0 etkin, UEFI Secure Boot etkin, HVCI uyumlu, VBS uyumlu

Önerilen sistemde NVMe SSD tercih edildiğinde harita geçişleri ve yükleme süreleri çok daha kısa olur. İyi bir soğutma sistemi işlemci frekansını stabil tutar. Çok oyunculu modlarda stabil internet bağlantısı ile performans daha keyifli hale gelir.

Battlefield 6 © EA - Battlefield

03 Battlefield 6 Ultra Sistem Gereksinimleri

Ultra grafik ayarlarında 4K çözünürlükte akıcı FPS hedefleyen oyuncular için donanım beklentisi ciddi biçimde yükseliyor. Gelişmiş ışın izleme efektleri, yüksek çözünürlüklü dokular ve geniş haritalarda stabil performans almak için üst segment ekran kartı ile güçlü işlemci gerekir. Dengeli kurulan bir sistemde Battlefield 6 sistem gereksinimleri ultra seviyede karşılandığında oyunun görsel kalitesi tam anlamıyla ortaya çıkar.

İşletim Sistemi: Windows 11 64-bit

CPU: Intel Core i9-12900K / AMD Ryzen 7 7800X3D

RAM: 32 GB (Dual Channel 4800 MHz)

GPU: Nvidia RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XTX

Video Belleği: 16 GB

Depolama: 90 GB SSD (NVMe önerilir)

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Geniş bant internet bağlantısı

Ek Notlar: TPM 2.0 etkin, UEFI Güvenli Önyükleme etkin, HVCI uyumlu, VBS uyumlu

Ultra seviyede performans hedefleyen sistemlerde güçlü soğutma ve kaliteli güç kaynağı kritik rol oynar. Yüksek tazeleme hızına sahip monitör kullanan oyuncular için işlemci darboğazı yaşanmaması adına RAM frekansı ve depolama hızı da önem kazanır. Doğru ayarlar ile yüksek çözünürlükte kesintisiz bir Battlefield deneyimi elde edilebilir.