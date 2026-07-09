BBL Esports Oyuncularını Tanıyalım

Esporun Türkiye'deki başarılı organizasyonları arasında yer alan BBL Esports 2020 yılında kuruldu. Organizasyonun kurucuları

, Kemal Can "Kendine Müzisyen" Parlak ile iş insanı Okan İlker Demirel olarak biliniyor. Kısa süre içinde özellikle VALORANT sahnesinde elde ettiği başarılarla adını duyuran ekip hem Türkiye'de hem de uluslararası turnuvalarda güçlü bir marka haline geldi. Güncel kadrosunda yer alan yetenekli oyuncular ise organizasyonun rekabetçi yapısını her sezon daha da ileri taşımayı hedefliyor.