Red Bull BC One Tarihinden 10 Unutulmaz An

Red Bull BC One Dünya Finali , hip-hop'un 50 . Yıldönümünün ortasında, 20. edisyonu için Paris, Fransa'ya dönerken heyecan verici bir deneyime hazır olun.

En iyi b-boy'lar ve b-girl'ler break'i yeni zirvelere taşımaya hazırlanırken biz de on ikonik ilke göz atıyoruz. Bu yıl Stade Roland-Garros'ta kimler tarih yazacak?

01 İlk Red Bull BC One - 2004

Eğer ilklerden bahsedeceksek, 2004 yılında İsviçre'nin Biel kentinde gerçekleşen ilk Red Bull BC One Dünya Finali etkinliğiyle başlamalıyız.

Rapçi ve Beat boksörü Rahzel, ikonik sahnedeki BC One mikrofonunun ilk sunucusu olurken, B-Boy'lar Benny, Lamine, George, Tuff Kid ve B-Girl Asia-One her bir battle'ın kazananlarını seçen ilk jüriler oldu.

İngiltere'den DJ Supreme, BC One Dünya Finalleri için dönen ilk DJ olurken, ABD'den B-Boy Omar da ilk Red Bull BC One şampiyonu oldu.

"Gerçeküstü bir duyguydu," diyor B-Boy Omar. "Açıkçası, asla kaybetmek istediğiniz bir tutumla rekabetçi bir şeye girmezsiniz. Ama iyi bir arkadaşım olan Ronnie ile birlikteydim ve ikimiz de ABD'liydik ama zıt kutuplardaydık. İkimiz de bunun Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan bir kültür olduğunu hissettik ve türünün tek örneği olan uluslararası bir yarışmadaydık, bu yüzden kazanmak zorundaydık. İyi arkadaşlar olarak, ikimizin de diğerinin kazanmasından mutlu olacağını düşünüyorum. Bir de baktık ki ikimiz de finale kalmışız ve ben kazanmışım. O anda Red Bull BC One'ın uluslararası sahnede neye dönüşeceğini ve bu işin ne kadar büyüyeceğini bilmiyordum."

Omar ve Ronnie'nin para ödülünü neden paylaştığını Red Bull BC One'ın Anlatılmamış Hikayeleri'nde öğrenin.

9 dakika Untold Stories Hear the untold stories of previous Red Bull BC One winners and crew surrounding the event.

02 Red Bull BC One Dünya Finalini iki kez kazanan ilk yarışçı - 2009

Lilou was victorious at the 2005 Red Bull BC One World Final © Martha Cooper/Red Bull Content Pool

Her yıl dünyanın dört bir yanından en iyi kırıcıların yarışmaya davet edildiği Red Bull BC One Dünya Finalini kazanmak kesinlikle kolay değil ve etkinlik tarihinde sadece dört b-boy ve bir b-girl iki kez kazandı.

BC One Dünya Finalini iki kez kazanan ilk yarışmacı BC One All-Star Lilou, ilk kez 2005 yılında Almanya'nın Berlin kentinde kazandı ve dört yıl sonra ABD'nin New York kentinde tekrar kazandı.

B-Boy's Hong 10, Menno, Victor ve Kastet de Lilou'nun izinden giderek birçok kez Red Bull BC One Dünya Finali kazandı.

Bunu nasıl başardığı sorulduğunda Lilou şöyle diyor: "İş numaralara geldiğinde her zaman sizden daha iyi birini bulabilirsiniz. Ama benim kafamda, stratejim, zihniyetim, sunumum hakkında konuşursak, kimse benden daha iyi olamaz. Ben böyle düşünüyorum ve böyle kazanıyorum."

03 Red Bull BC One Dünya Finalini kendi ülkesinde kazanan ilk kırıcı - 2013

Hong 10 wins BC One 2013 in Seoul © SonStar/Red Bull Content Pool

Hong 10, 2013 yılında Güney Kore'de kazandığı Red Bull BC One'ı kendi ülkesinde kazanan ilk yarışçı oldu. O yıl aynı zamanda Red Bull BC One'ı ikinci kez kazandığı yıldı.

Hong 10'un ardından Issei, Victor ve Menno da kendi ülkelerinde Red Bull BC One şampiyonlukları kazandılar; Issei 2016'da Japonya'da, Menno ise 2017'de Hollanda'da kazandı. Son olarak Victor, 2022'de New York'ta ikinci Red Bull BC One zaferini elde etti.

04 Red Bull BC One Cypher'ı kazanan ilk b-kız - 2015

B-Girl Queen Mary from Bulgaria © Nika Kramer/Red Bull Content Pool

2015 yılında B-Girl Queen Mary, Bulgar Red Bull BC One Cypher'ı kazanarak, b-girl kategorisinin tanıtılmasından çok önce bir Red Bull BC One Cypher kazanan ilk b-girl oldu.

05 Last Chance Cypher'ı kazanan ilk b-boy - 2016

Leony won the Last Chance Cypher in Nagoya © Romina Amato/Red Bull Content Pool

2016 yılında Red Bull BC One, dünyanın dört bir yanından her cypher kazananının Dünya Finali'nde ilk 16 yarışmasında bir açık yer için yarıştığı Son Şans Cypher'ı tanıttı.

Brezilya'dan B-Boy Leony, 2016'daki ilk Son Şans Cypher kazananı oldu. Ertesi yıl tekrar kazanmak için geri döndü ve 2018'de wildcard olarak davet edildi.

"Break yaparken yaşadığım pek çok güzel anım var ama Japonya'da Last Chance Cypher'ı kazandığımda hayatımın en güzel anını yaşadım," diyor. "O an bana dünyanın kapılarını açtı." Leony gururla ifade ediyor.

06 Red Bull BC One Dünya Finaline davet edilen ilk b-girl - 2017

5 dakika Kill vs Ayumi – Round of 16 Top b-boys – and a b-girl – compete in a one-to-one battle to make it to the next round.

Body Carnival ekibinden Japon B-Girl Ayumi, gezegendeki en iyi break dansçılardan biri olduğunu kanıtladıktan sonra 2017 yılında BC One Dünya Finallerinde yarışmak üzere davet edilen ilk B-Girl oldu.

İlk turda Güney Kore'den B-Boy Kill'e kaybetmesine rağmen, yakın bir mücadele oldu ve herkese B-Girl'lerin BC One sahnesine ait olduğunu gösterdi.

07 İlk Red Bull BC One B-Girl Dünya Finali - 2018

Ami was the winner of the first ever Red Bull BC One B-Girl World Final © Dean Treml/Red Bull Content Pool

2018'de, 14 yıllık Red Bull BC One etkinliklerinin ardından, ilk Red Bull BC One B-Girl Dünya Finalleri tanıtıldı.

Kanada'dan B-Girl JK-47, Texas B-Girl Cypher'ı kazanarak Dünya Finali'ne katılmaya hak kazanan ilk b-girl oldu. Red Bull BC One All Star, B-Girl Ami, kemeri almak için final mücadelesinde San Andrea'yı yenerek Red Bull BC One'ın ilk b-kız şampiyonu oldu.

Mücadeleyi aşağıda izleyebilirsiniz:

6 dakika San Andrea vs Ami – B-Girl final B-Girls Ami and San Andrea battle one-on-one to claim the inaugural Red Bull BC One B-Girl championship belt.

"Kazandığımda sadece ülkemi değil kendimi de temsil ettiğim için çok gurur duydum," diyor Ami. "O sırada sadece kemeri kazanmaya ve tarih yazmaya değil, eğlenmeye de odaklanmıştım. Bir yandan şampiyon olurken bir yandan da ana sahnenin havasını soluduğumu hissediyorum ve bundan dolayı kendimi çok mutlu hissediyorum."

08 Üç kez unvan kazanma - 2019

Herkes Menno'nun Red Bull BC One şampiyonluğunu üç kez kazanan tek b-boy olmaya odaklandığını biliyordu ve 2019'da baba, sanatçı ve kırıcı sonunda üçlü şampiyonluk zaferini elde etti. Menno, 2014'te Red Bull BC One Paris, Fransa ve 2017'de Amsterdam'da kazandığı şampiyonlukların ardından Hindistan'da Red Bull BC One tarihine geçti.

Bu deneyim hakkında konuşan Menno, "Hintli kalabalık çılgın. Yakıtınız bittiğinde size enerjileriyle yakıt ikmali yapıyorlar. Kalabalığın gerçekten o anın içinde olduğunu görebiliyordunuz ve sanki ortada zaman durmuş gibiydi, herkes tezahürat yapıyordu ve çok heyecanlıydı."

Red Bull BC One'ın Hindistan'daki final mücadelesini aşağıda izleyebilirsiniz:

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09 Red Bull BC One unvanını ilk koruyan - 2020

Adı İngilizce'de 'Brass Knuckles' anlamına gelen B-Girl Kastet, oyundaki en durdurulamaz yeteneklerden biri. 2019'da Hindistan'daki Red Bull BC One Dünya Finali'nde kemeri kazanan Kastet, 2020'de Avusturya'nın Salzburg kentinde tekrar kazandığı unvanı koruyan ilk kırıcı oldu.

Çifte zaferinin ardından yeni nesil break dansçılara tavsiyelerde bulunan Kastet, "Kendinize güvenin ve bir insan olarak kim olduğunuz hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışın ve tüm bunları dansınıza yansıtın. Kendinizi ne kadar çok tanırsanız, dansınız da o kadar gelişecektir."

Unvanını koruduğu yılın final mücadelesini aşağıda izleyin.

5 dakika Madmax vs Kastet – final battle B-Girls Madmax and Kastet battle each other for the Red Bull BC One World Final 2020 title.

10 En genç Red Bull BC One Dünya Finali şampiyonu - 2022

India, Red Bull BC One Dünya Finalini kazanan en genç yarışmacı olarak tarihe geçti - bunu sadece 16 yaşındayken yaptı. Kendisi aynı zamanda Red Bull BC One şampiyonu olan ilk Hollandalı b-girl.

India, "Red Bull BC One Dünya Finalinde yarışan ilk Hollanda doğumlu b-kızım, bu yüzden öncelikle bu gerçekten çılgınca," diyor. "Red Bull BC One Cypher'ı da hiç yapmadım çünkü bu yarışmama izin verilen ilk yıldı. Red Bull BC One Cypher Hollanda'yı yapmalıydım ama doğrudan Dünya Finaline wild card aldım ve burada ilk kez kazanmak gerçekten harika."

India won the Red Bull BC One World Final 2022 in New York © Little Shao/Red Bull Content Pool

Red Bull BC One 2023 Dünya Finalini 21 Ekim'de Red Bull TV'den canlı izleyin .