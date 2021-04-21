Beat Run Crew'den Antrenman Tavsiyeleri

koşu grubu da tıpkı diğer koşu grupları gibi birbirine sıkı sıkıya bağlı, antrenmanlarını ciddiye alan, kendine sürekli hedefler koyan ve birbirinden güç alan bir ekip. Beat Run Crew ile favori

antrenmanlarını ve iyi bir koşunun nasıl olması gerektiğine dair her şeyi konuştuk.