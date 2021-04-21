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Beat Run Crew'den Antrenman Tavsiyeleri
Beat Run Crew'e Red Bull Project: Pro antrenmanlarını sorduk. Tavsiyelerden yola çıktık, iyi bir koşunun nasıl olması gerektiğine kadar her konuyu konuştuk.
Beat Run Crew koşu grubu da tıpkı diğer koşu grupları gibi birbirine sıkı sıkıya bağlı, antrenmanlarını ciddiye alan, kendine sürekli hedefler koyan ve birbirinden güç alan bir ekip. Beat Run Crew ile favori Red Bull Project: Pro antrenmanlarını ve iyi bir koşunun nasıl olması gerektiğine dair her şeyi konuştuk.
Red Bull Project: Pro antrenmanlarından hangilerini yapıyorsunuz? Antrenman yapanlara Red Bull Project: Pro antrenman içeriklerinden hangilerini yapmayı tavsiye edersiniz?
Koşuya yönelik antrenmanlarımızı desteklemesi amacıyla daha çok kuvvet ve esneklik üzerine odaklandığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Antrenmanların çoğu özellikle Red Bull Project: Pro sporcularının videolarıyla birlikte oldukça rahat takip edilebilir ve uygulanabilir. Herkesin kendinde eksik gördüğü alanda yoğunlaşabileceği antrenmanlardan bizim öne çıkardıklarımız Ayşe Begüm Onbaşı ile Esneklik ve Toprak Razgatlıoğlu ile Kuvvet antrenmanları olarak sayılabilir.
Red Bull Project: Pro antrenmanlarında favoriniz hangisi oldu? "Tam bize göre" dediğiniz antrenman hangisiydi?
Pandemi sürecinin başında evlerde vakit geçirmek zorunda kaldığımız dönemde de Red Bull Project: Pro kapsamında Hazal Nehir ile denge antrenmanlarını yapma fırsatımız olmuştu. Squat, Push up, Burpees gibi vücut ağırlığı ile birlikte dengeyi de barındıran çalışmalar denge, kuvvet ve dayanıklılık yönünden biz koşucuları tam anlamıyla destekleyen çalışmaları içeriyor.
Toprak Razgatlıoğlu - Banded Clamshells, Rolling Plank, Back Extensions...
Sizin antrenman motivasyonunuz nedir? Son zamanlarda dışarıda antrenman yapmayı tercih ediyor musunuz?
Temel motivasyon kaynağımız kendimizi geliştirmek ve her alanda her zaman daha iyiye kendimizi yönlendirmek. Koşucular olarak sadece koşarak bunu sağlamamız uzun vadede mümkün değil. Esneklik, kuvvet, denge, mobilite gibi destekleyici antrenmanlar şart. Pandemi sürecinde evde bolca yaptığımız bu çalışmaları, spor salonlarının yeniden aktif olmasıyla evin dışına taşıyabildik. Koşular dışında, destekleyici antrenmanlarımızı hala evlerde online çalışmalar ve spor salonlarında devam ettiriyoruz.
İyi bir koşu için şart dedikleriniz, olmazsa olmazlarınız var mı?
İyi bir koşu için öncelikle, bu yönde istek şart. Bu heves ve istek başlamak için yeterli, ancak sürdürülebilir ve geliştirilebilir bir koşu performansı için, kuvvet, denge, esneklik, çeviklik ve dayanıklılık gibi destekleyici çalışmalar iyi bir koşu için olmazsa olmazlar. Bu yüzden Red Bull Project: Pro içerikleri koşucular için oldukça faydalı.
Kübra Dağlı - Shoulder Stretch Seated Straddle, Hamstring Stretch
Antrenman ile beslenme ilişkisini nasıl kuruyorsunuz? İkisi arasında bir denge tutturmak için nasıl bir program uyguluyorsunuz?
Beslenme ve hatta uyku antrenman verimliliği açısından kritik derecede öneme sahip. Doğru beslenme ve uyku düzeni olmazsa yapacağımız antrenmanların karşılığını almamız pek mümkün değil. Bizler antrenman süreçlerinde dengeli ve düzenli beslenmeye dikkat ederken, özellikle yarış dönemlerinde bu konuda ekstra hassasiyet gösteriyoruz. Basit bir şekilde antrenmanlardan iki saat önce beslenmiş olmak, yarış dönemlerinden önce karbonhidrat ağırlıklı öğünler ile yarış sürecine girmek gibi bir çok koşucunun uyguladığı basit tekniklerin haricinde bu anlamda doğru ve düzenli bir yol ancak bir uzman yardımıyla kişiye özel çalışma ile mümkün olacaktır.