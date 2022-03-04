Red Bull Sporcuları Beijing 2022 Kış Olimpiyatları'na Damga Vurdu

Beijing 2022 Kış Olimpiyatları, görkemli performanslar ve unutulmaz anlarla sahne oldu. Red Bull sporcuları da başarıları ve sportmenlikleri ile olimpiyatlara damga vurdu. Kış olimpiyatlarının en güzel anlarını senin için derledik!

Red Bull Sporcusu Eileen Gu’dan 3 Madalya!

Red Bull sporcusu Eileen Gu, oyunların en parlak isimleri arasında yer aldı. 3 yaşında kayağa başlayan sporcu Çin adına yarışıyor. Genç kayakçı, ilk olimpiyatında muazzam bir performansla iki altın ve bir gümüş madalya kazanmayı başardı.

Eileen Gu © Christian Pondella / Red Bull Content Pool

Olimpiyatların en popüler isimlerinden birine dönüşen Gu, neredeyse her yarışının ardından Weibo'da trend oldu ve sitenin anlık olarak çökmesine neden oldu. Gu, bu olimpiyatlarda elde ettiği madalyalar sayesinde global bir yıldıza dönüşmeyi başardı.

Red Bull Sporcusu Sofia Goggia’dan Shiffrin’e Jest!

2022 Olimpiyatları, ABD'li yıldız kayakçı Mikaela Shiffrin’in planlandığı gibi gitmedi. Ancak Shiffrin ile Red Bull sporcusu Sofia Goggia arasındaki sportmenlik anı olimpiyatların en çok konuşulan olaylarından biri oldu. Mikaela Shiffrin kombine iniş yarışı öncesi Sofia Goggia’dan kayaklarını ödünç istedi ve Goggia da büyük bir jestle kayaklarını ünlü yıldıza verdi. Goggia'nın kayaklarının üzerine yazdığı "Uç Mika, yapabilirsin" notu da şimdiden olimpiyat tarihine geçti.

Sofia Goggia © Erich Spiess / Red Bull Content Pool

Pyeong Chang 2018’in iniş şampiyonu Sofia Goggia, Dünya Kupası’ndaki Cortina d'Ampezzo ayağında düşmesinin ardından daha önce ameliyat olduğu dizini burkmuştu. Düşüşünden 3 hafta sonra olimpiyatlarla geri dönerek iniş yarışında gümüş madalyaya uzanmayı başarmış, olimpiyatını noktalamıştı.

Ryoyu Kobayashi Zafer İçin Uçtu

Abisi Junshirō Kobayashi’den ilham alarak kayakla atlama sporuna başlayan Ryoyu Kobayashi, Dünya Kupası'ndaki dört tepe turnuvasının tüm yarışlarını kazanarak dikkatleri üzerine çekmişti. Ülkesinin spor yıldızlarından ve bireysel yarışların en favori isimlerinden biri olan Red Bull sporcusu Ryoyu Kobayashi, sakin ve kararlı görüntüsünü olimpiyata da yansıtarak oyunları bir altın ve bir gümüş madalya ile noktaladı.

Ryoyu Kobayashi © Bor Dobrin / Red Bull Content Pool

Kobayashi’nin kazandığı madalyalar Japonya’nın; 1972’den beri normal tepe dalında ilk altın madalyası, 1998’den beri kayakla atlamada ilk altın madalyası ve 2014’ten beri kayakla atlamada kazandığı ilk madalyası olma özelliğini taşıyor.

Niskanen’in Samimi Tebriği

Finlandiyalı Iivo Niskanen, küçükken 2.5 km uzaklıktaki okuluna gitmek için her sabah kendini kayakların üzerinde buluyormuş. Altı yaşında ilk kez yarışmalara katılan sporcu, kazanmayı bir tutku haline getirmiş. Niskanen, Beijing 2022’de erkekler kros 15 km klasik stilde olimpiyat şampiyonu olmayı başardı.

Iivo Niskanen © Victor Engström / Red Bull Content Pool

Bu zaferi daha özel bir hale getiren olay ise Niskanen’in yarışı ilk sırada bitirmesine rağmen pisti terk etmeyerek son sıradaki ismin bitiş çizgisine gelmesini beklemesi oldu. Bu jestiyle büyük övgüler alan sporcu 2014 ve 2018 olimpiyatlarından da madalya ile dönmeyi başarmıştı.

Hamelin Son Olimpiyatından da Madalyayla Döndü

Kısa mesafe sürat pateni denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Charles Hamelin, 37 yaşında çıktığı beşinci olimpiyatında da madalyaya uzanmayı başararak efsaneleşti.

Charles Hamelin © Joseph Roby / Red Bull Content Pool

Spora 10 yaşında başlayan Hamelin, Beijing 2022’de erkekler 5.000 metre kısa mesafe sürat pateninde takım arkadaşları Steven Dubois, Jordan Pierre-Gilles ve Pascal Dion ile şampiyon olmayı başardı. Montreal'de yapılacak kısa mesafe sürat pateni dünya şampiyonasından sonra emekli olması beklenen Hamelin, Olimpiyat kariyerini şampiyonluklarla noktalamış oldu.

Şanssızlıkların Gölgesinde Başarı: Mark McMorris

Mark McMorris, snowboard’ı ilk olarak beş yaşında denedi. İlk snowboardunu ise iki yıl sonra aldı. 10 yaşından beri ne yapmak istediği konusunda kararlıydı. McMorris, Slopestyle kategorisinde bronz madalya kazanmayı başardı. Zorlu sakatlıkların ardından gelen bu başarının McMorris için anlamı çok büyüktü.

Mark McMorris © Christian Pondella / Red Bull Content Pool

2014 ve 2018 olimpiyatlarında da sakatlıklar yaşadıktan sonra bronz madalyaya ulaşan McNorris, 2022'de de benzer bir süreç yaşadı. Kanadalı sporcu, sağlık sorunlarıyla boğuşarak geçirdiği dönemin ardından Beijing 2022’de unvanını koruyarak üç olimpiyatta üst üste üçüncü bronz madalyasını kazanmayı başardı.

Kjeld Nuis’ten Rekora Uzandı

Kjeld Nuis, Hollandalı sürat patencisi Rintje Ritsma'nın bir Dünya Kupası yarışını izlediğinde çok etkilendi ve yedi yaşında spora başladı. İlk kez girdiği 2009 yılından itibaren milli takımın bir üyesi olarak sayısız başarıya imza atan Nuis için olimpiyat yolu çok zorlu geçti.

Kjeld Nuis © Jarno Schurgers / Red Bull Content Pool

1000m elemelerinde arzu ettiği dereceyi elde edemeyen Nuis, Hollanda Olimpiyat takımı adına sadece 1500m kategorisinde yarışmaya hak kazandı. Ancak olimpiyatlardaki performansıyla parmak ısırtan Red Bull sporcusu 1500 metre sürat pateninde olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya uzanmayı başardı.