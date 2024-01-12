Berke Dikişçioğlu: "2023'te Medyada Daha Fazla Görünmeyi Hedefledim"

Berke Dikişçioğlu kaykay sporunun ülkemizde parlayan yeteneklerinden biri. Yeteneğe, istek ve azim de eklenince Berke için her geçen gün başarı da kaçınılmaz oluyor. Berke Dikişçioğlu ile Red Bull Athlete Summit'te buluştuk 2023 yılını nasıl geçirdiğini; fiziksel, mental çalışma süreçlerini ve çok daha fazlasını konuştuk.

2023 senin için nasıl geçti?

2023 sadece sürece odaklandığım ve kendimi geliştirmeye çalıştığım bir yıl oldu. Bu sene, yarışmalara hazırlanmaktan daha çok medyada kendimi göstermeyi hedefledim. Instagramda da bu şekilde oldu. 2023 başında yaklaşık dört bin takipçim vardı. Şu anda 49 bin takipçiye ulaştım. Buradan kazandığım motivasyonla birlikte yarışmalara katılmayı da tercih ettim. Kendimi bu şekilde geliştirdim.

Senin için 2023’teki en değerli an hangisiydi?

Biz yarışmaya katılabilmek veya kendimizi gösterebilmek için antrenman yapabileceğimiz, olimpik standartlarda bir alana sahip değiliz. Antrenmanları ya da çalışmaları, sokaklarda bulduğumuz objelerde ya da kötü parklarda yapabiliyoruz. Bu kadar zor imkanlarda bunu başarıp yarışmalara katılabilmek, ülkeyi temsil edebilmek benim için en kıymetli andı.

Berke Dikişçioğlu © Nuri Yılmazer

Bir çalışma günün nasıl geçiyor?

Fiziksel olarak çalışmayı çok seviyorum ancak bunun arka planında daha çok mental olarak da kendimi hazırlıyorum. Hatta kimi zaman daha çok önem veriyorum diyebilirim. Çünkü meditasyon olayına inanıyorum ve odaklanamadığımda istediğim kadar çalışayım, hiçbir etkisi olmuyor. Sabah kalkıyorum, güzel bir kahvaltı yaparken o günün devamında neler olacağını düşünüyorum, kendimi inandırıyorum ve rutinden devam ediyorum. Kahvaltı sonrası sporumu yapıyorum. Devamında bir video planım varsa saatini belirliyorum, kameraman arkadaşımla konuşuyorum ve çıkıp videoyu çekiyoruz. Sonrasında kas hafızamdan eksilmemek için kendime bir saatlik antrenman süresi ayırıyorum. Geriye de yalnızca güzel bir uyku uyumak kalıyor…

Bu kadar zor imkanlarda bunu başarıp yarışmalara katılabilmek, ülkeyi temsil edebilmek benim için en kıymetli andı. Berke Dikişçioğlu

Mental olarak ne tür hazırlıklar yapıyorsun?

Yaptığımız spor, reflekslerin açık olmasını ve odaklanmayı gerektiriyor. Hareket anında kafamızda pek çok şey olabiliyor. Gündelik bir şey kafada kalabiliyor. Ama aslında hareketi yapacağın zaman bunları asla düşünmemen gerekiyor. Ben de bunu yapmak için meditasyonla kendimi odaklamaya çalışıyorum. Ben çok fazla derin düşünen bir insanım. Bazı konulara çok geniş perspektiften bakabiliyorum. Mesela kendime üçüncü kişi olarak bakmayı çok severim. Bu da zaman zaman işimi zorlaştırıyor ama meditasyon yoluyla bunu törpüleyebiliyorum.

Beni örnek alan insanlara bir sorumluluk olarak değil mutluluk kaynağı olarak bakıyorum. İyi ki varlar.

Seni örnek alan pek çok insan var… Bu üzerinde bir baskı oluşturuyor mu?

Sorumluluktan daha çok, bu insanlar beni mutlu ediyorlar. Çünkü bu işi yapan birine ilgi duymaları, kendilerinin de iyi bir sporcu veya iyi bir insan olabileceğinin göstergesidir diye düşünüyorum. Ben onlara bir sorumluluk olarak değil mutluluk kaynağı olarak bakıyorum. İyi ki varlar...

Berke Dikişçioğlu ile Curb Kings Üzerine © Red Bull Content Pool

Kendi branşında, dünya çapında takip ettiğin sporcular var mı?

Red Bull sporcusu Ryan Sheckler’ı çok fazla takip ediyorum. Yaptığı işleri örnek alarak, zaman zaman kendi işlerime de adapte ediyorum.

Red Bull ailesinin parçası olmak sana nasıl hissettiriyor?

Red Bull ailesine katıldığım ilk günden beri beni heyecanlandırmayı başarıyorlar. Bu, inanın bana çok güzel bir his. Yaklaşık iki senedir bu ailedeyim. Geriye dönüp baktığımda, dolu dolu geçtiğini görüyorum. Daha önce deneyimleyeceğime inanmadığım işleri, Red Bull sayesinde çok rahat bir şekilde deneyebiliyorum.