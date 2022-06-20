Berke Dikişçioğlu'ndan Red Bull Mind the Gap Tavsiyeleri

Red Bull Mind The Gap'in Türkiye ayağı 21 Haziran'da, dört farklı şehirde gerçekleşecek. Etkinlik hem amatör, hem de profesyonel kaykaycıları Dünya Kaykay Günü'nde bir araya getirecek. Tüm kaykaycılar en iyi numaralarını sergileyerek rakiplerine üstünlük sağlamaya çalışacaklar. Etkinliğin yapılacağı yerler şöyle:

İstanbul - Barbaros Meydanı

İzmir- Bostanlı Demokrasi Meydanı

Ankara - Gençlik Parkı

Bursa- Mihraplı Park

Red Bull Mind the Gap 'e sadece günler kaldı. Kaykay sporunun ülkemizdeki yükselen yıldızlarından Berke Dikişçioğlu şampiyonlukları da bulunan ve yetenekleriyle kaykay parklarında adını duyuran bir isim. Geçen sene Red Bull Mind the Gap'e de katılan Berke'den bu seneki katılımcılara tavsiyeler aldık.

21 Haziran Dünya Kaykay Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan Berke yarışmayı ise şöyle özetliyor: "Red Bull Mind the gap etkinliğinde, iki tane karşılıklı kicker bulunuyor ve ortada ise bir boşluk var. Boşluk üzerinde hareketler gerçekleştiriyoruz. En iyi hareket birinci olarak seçiliyor. Yapacağınız hareketler teknik, flip ve yüksek gap odaklı olursa daha fazla göze çarpar. "

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Berke işin teknik kısmını kısaca özetledikten sonra ise mental bir tavsiyesi var Berke'nin: "Gelirken mutlu olun, enerjik olun, 21 Haziran bizim için çok önemli bir gün. Keyfini çıkarmaya bakın."

Aynı zamanda Red Bull sporcusu olan Berke Dikişçioğlu son olarak Red Bull Mind the Gap'e iki tarafında pop concave'i olan ve hareket yapmaya uygun skateboard kaykaylarıyla herkesin katılabileceğini söyleyerek dört şehri saracak bu kaykay fırtınasına herkesi davet etti.