Red Bull Ailesinin Yeni Bir Üyesi Var: Berke Dikişçioğlu

Kaykay Türkiye’de gittikçe popüler hale geliyor ama hâlâ ülkedeki en popüler sporlarından biri değil. Sen kaykayla ilgilenmeye ne zaman ve nasıl başladın?
Kaykaya olan ilgi her geçen gün artıyor. Zamanla kaykayın popülaritesinin çok daha fazla artacağını ve en popüler sporlardan biri olacağını düşünüyorum. Benim kaykaya olan ilgim ise henüz çok küçükken, 2010 yılının başlarında, oturduğumuz apartmanın önünde kaykaya binen arkadaşlarımdan etkilenmemle başladı.
İlk kaykayını hatırlıyor musun, nasıldı? Şu an kullandığın kaykayla arasında çok fark var mı?
İlk kaykayımı annem internetten 45 TL’ye almıştı. Başlangıç seviyesi zımparasız bir kaykaydı. Bir süre sonra zımparası olmadığı için kaykaya binemediğimi farkeden annem, eski bir masa örtüsünden zımpara yapmıştı. Şu an kullandığım profesyonel kaykayla karşılaştırıldığında en büyük farkın dayanıklılık olduğunu söyleyebilirim. Başlangıç kaykaylarının dayanıklılığı profesyonel kaykaylara nazaran yetersiz kalıyor.
İstanbul’a taşındıktan sonra spor hayatında ne gibi değişiklikler oldu?
Doğup büyüdüğüm şehir olan Adana’da kaykay kullanabilmek için imkanlar biraz kısıtlıydı. Pazar yerlerinin boş olmasını veya önlerinde kayabilmek için dükkanların kapanmasını beklerdik. İnsanlar da pek hoş bakmıyordu. İstanbul'da ise durum daha iyiydi. Çünkü kayabileceğim skateparklar ve benimle birlikte kaykaya binen bir sürü insan vardı. Bu da motivasyonumu artıran bir unsurdu. Gelişimimde de büyük rol oynadı.
2015 yılında Mersin’deki Extreme Sports Fest’te 1’incilik elde ettin ve bu senin kaykaydaki ilk birinciliğindi. Daha sonra 2017 Türkiye Kaykay Festivali’nde 2’inci olmuştun. 2018’de Türkiye Kaykay Şampiyonası’nda da 1’inciliğin var… Hepsi çok önemli zaferler. Ama ilk podyumuna dönecek olursak, 2015’te Mersin’deki o birincilik seni kaykay sporuna daha sıkı bağladı herhalde değil mi?
Mersin'e giderken epey heyecanlıydım ama kendime inancım hep tamdı ve içimdeki iyi yerlere gelme ve gelişim arzusunu hep görüyordum. İlk kez podyuma çıkışım da bunu daha yakından görmemi ve kendime inanmamı sağladı. Bundan sonra da katılacağım tüm yarışlarda kendimi geliştirmeye devam edip arkadan gelen jenerasyonlara örnek bir kaykaycı olmayı hedefliyorum.
Red Bull ailesinin içinde olmak özgüvenimi ve yarışlardaki motivasyonumu arttırmak açısından bana büyük katkı sağladı.
Red Bull ile birlikte, kaykayda hedeflerin nasıl şekillendi? Gelecekte “Bunu kesin başarmalıyım” dediğin neler var?
Red Bull ailesinin içinde olmak özgüvenimi ve yarışlardaki motivasyonumu arttırmak açısından bana büyük katkı sağladı. Hem mental hem de fiziksel açıdan kendimi formda hissediyorum. Kaykay sporundaki en büyük hedeflerimden biri SLS X Games yarışlarında adımı ilk 3'e yazdırarak podyuma çıkmak. Antrenmanlarıma devam ederek Türkiye’de bunu başaran ilk sporcu olmayı amaçlıyorum.
Hâlâ İstanbul’da bile, sahillerde ya da parklarda kaykay üzerindeki insanları görünce şaşıranlar olabiliyor. Türkiye’de kaykay ile ilgilenmek, hatta bir kaykay sporcusu olmak nasıl hissettiriyor? Yani zor yanları da var mı?
Kaykay sporu ülkemizde hala gelişim aşamasında. Ancak olumlu yönde bir ilerleme olduğunu söylemek gerekiyor. Bunu aile fertlerinin çocuklarına kaykay alıp skateparklara götürmelerinden anlayabiliyoruz. Onun dışında, bu spora önyargıyla yaklaşan pek çok insan da var. Bize farklı gözlerle bakanlar olsa da biz kaykaycılar olarak bu duruma aldırmayıp sevdiğimiz sporun bir yere gelmesi için çabalıyoruz.
Biraz sosyal hayattan konuşalım… Kaykay genellikle hip-hop ile ilişkilendirilir. Sen ne tür müzikler dinlemekten ve ne tarz filmler izlemekten hoşlanırsın?
Hip-hop ile ilişkilendiriliyor. Öte yandan, punk kültürü ile de ilişkilendiriliyor. Aslında tek bir tarafa bağlı değil, alt kültürlerin çoğunda olduğu gibi kaykay da sokaktan geliyor ve basketbol, rap müzik ve metal müzik ile bir ilişkisi var. Benim dinlemekten hoşlandığım belirli bir müzik tarzı yok. Arabesk dışında kulağıma güzel gelen her türü dinliyorum. Film türü olarak ise bilim kurgu, kişisel gelişim ve aksiyon filmlerini izlemeyi seviyorum.