Red Bull Ailesinin Yeni Bir Üyesi Var: Berke Dikişçioğlu

Berke Dikişçioğlu: Hip-hop ile ilişkilendiriliyor. Öte yandan, punk kültürü ile de ilişkilendiriliyor. Aslında tek bir tarafa bağlı değil, alt kültürlerin çoğunda olduğu gibi kaykay da sokaktan geliyor ve basketbol, rap müzik ve metal müzik ile bir ilişkisi var. Benim dinlemekten hoşlandığım belirli bir müzik tarzı yok. Arabesk dışında kulağıma güzel gelen her türü dinliyorum. Film türü olarak ise bilim kurgu, kişisel gelişim ve aksiyon filmlerini izlemeyi seviyorum.