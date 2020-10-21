Beyza Yavuz: "Arılarla tanışınca büyülendim ve başka şey düşünemez oldum."

Beyza Yavuz, dört sene önce kurduğu arıcılık yapan ve kendi arılarından ürettiği hammaddeleri çeşitli ürünlere dönüştüren Paye isimli girişimiyle sosyal inovasyon konusunda en dikkat çeken isimlerden bir tanesi. Beyza Yavuz ile Paye'yi ve girişiminin yolculuğunu konuştuk.

Bize Paye'den kısaca bahsedebilir misin?

Dört sene önce Paye markasını kurdum. Arıcılık yapıyoruz ve kendi arılarımızdan ürettiğimiz hammaddeleri çeşitli ürünlere dönüştürüyoruz. Paye kelime olarak paydan geliyor. Doğada benim üstüme düşen pay ne olabilir diyerek yola çıktım ve önce arılar için çiçek ekmeye onları çiçeklerle beslemeye ve arının sevdiği çiçekleri çoğaltmayı amaçladım. Önceki iş hayatımda çocuklarla çalıştığım için çocukları arılarla tanıştıran etkinlikler düzenledim ve hâlâ çeşitli projelerle bu etkinliklere devam ediyorum.

Arılarla bir şey yapmak için karar alma aşamasında yaşadığın bir dönüm noktası var mıydı?

İlk planım doğayla çalışmak ve kendi işimi kurmak üzerineydi. Bitki yetiştirmek istiyordum ve bitkilerin etrafına kovanlar koyma fikrim vardı. Arıcılık kursuna başladım ve ilk kez arıları gördüğümde bu planlarımın hepsi değişti. Arılarla tanışınca büyülendim ve artık başka bir şey düşünemez oldum. Bitki yetiştirme isteğim de arı bitkileri yetiştirmek üzerine yoğunlaştı.

Bitki yetiştirme isteğim de arı bitkileri yetiştirmek üzerine yoğunlaştı © Beyza Yavuz

Arılarla beraber çalışmak ve üretmek sana neler öğretti?

Arılarla beraber çalışınca doğadaki her bir elementin ya da canlının birbirine ne kadar bağlı ve birbirinin yaşamı için ne kadar gerekli olduğuna yakından şahit oldum. Yağmurun ya da havadaki nemin bir bitki yetişirken ona nasıl katkısı var ya da arılar çiçeklerin meyveye dönmesi için ne kadar önemli noktada o meyveler hangi hayvanların besini oluyor? Hepsini yıllar içinde deneyimledim.

Hazırladığımız Sosyal İnovasyon Sözlüğü’nden senin için bir kelime seçtik. Bir cümleyle “sosyal etki” sana göre nedir, açıklar mısın?

Benim için sosyal etkiyi şöyle anlatabilirim: Bulunduğumuz ilçede farklı okullarla bir araya gelip çocuklarla arılar için tohum topu yaparak sapanlarla arılar sevdiği çiçek tohumları bulunan bu topları fırlatıyoruz. Çocukları arılarla tanıştırıp arıların korkulacak canlılar olmadığını, arının sadece bal yapmadığını tozlaşma ve dolayısıyla diğer canlılara besin kaynağı olacak bitkilerin yaşamı için ne kadar mühim olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Ayrıca köy okulumuzda çocukların arılara ve arıcılığa ilgilerini çekmek için muhteşem projeler yürütüyoruz.