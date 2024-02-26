Bike Unchained 3 ile Patikalarda Yarışın!

iOS ve Android cihazlar için 21 Şubat'ta yayınlanan Bike Unchained 3 ile yeniden patikalara dönme zamanı. Bu adrenalin dolu mobil oyunun üçüncü sürümü seni dağlardaki en zorlu parkurlara çıkarıyor.

Bike Unchained 3'te ihtiyacın olan her şey var © Bike Unchained 3

Yenilenen grafikler ve fizikler ile sürüş her zamankinden daha gerçekçi hissettiriyor. İster heyecan dolu yokuş aşağı parkurlarda ustalaş, ister en çılgın slopestyle numaralarını sergile. Her tümsek ve zıplama bu kez daha güçlü bir macera hissi sağlıyor.

Bike Unchained 3 için özelleştirme ve bisiklet seçimi vites yükseltti. MTB dünyasının önde gelen markalarından geniş bir bisiklet yelpazesinin kilidini açabilirsin. Propain, Transition, GT, Commencal, Specialized, NS Bikes, Canyon ve YT... Bisikletini SRAM, SR Suntour, Manitou ve Box Components gibi tanınmış markaların yüksek kaliteli bileşenleriyle özelleştir.

Bisikletini tam istediğin gibi hazırladıktan sonra bisikletçinin de dilediğin gibi görünmesini isteyeceksin. Leatt, 100%, Fox Racing ve daha fazla markanın en iyi MTB ekipmanlarını kuşan ve stilini oluştur.

Oyunda bol miktarda özelleştirme seçeneği mevcut © Bike Unchained 3

Bike Unchained 2, gerçekçi bisiklet sürme deneyimi ve rekabetçi altyapısı ile sağlam bir temel oluştururken, Bike Unchained 3 ise gelişmiş grafikler, daha fazla özelleştirme seçeneği, bisiklet yelpazesi ve yenilikçi gerçek zamanlı PvP yarış modları ile seriyi daha da geliştiriyor. Hem dağ bisikleti meraklıları hem de oyuncular için mutlaka denenmesi gereken bir meydan okuma.

Bike Unchained 3 ile zorlu parkurları deneyimle © Bike Unchained 3

Bike Unchained 3, 21 Şubat'ta iOS ve Android platformları için ücretsiz yayınlandı.