Bir Oyun Daha
Bir Oyun Daha
Bike Unchained 3 ile Patikalarda Yarışın!
Bike Unchained 3, seni patikalarda yarışmaya davet ediyor. Serinin yeni oyununda neler olduğuna bir göz atalım.
Yenilenen grafikler ve fizikler ile sürüş her zamankinden daha gerçekçi hissettiriyor. İster heyecan dolu yokuş aşağı parkurlarda ustalaş, ister en çılgın slopestyle numaralarını sergile. Her tümsek ve zıplama bu kez daha güçlü bir macera hissi sağlıyor.
Bike Unchained 3 için özelleştirme ve bisiklet seçimi vites yükseltti. MTB dünyasının önde gelen markalarından geniş bir bisiklet yelpazesinin kilidini açabilirsin. Propain, Transition, GT, Commencal, Specialized, NS Bikes, Canyon ve YT... Bisikletini SRAM, SR Suntour, Manitou ve Box Components gibi tanınmış markaların yüksek kaliteli bileşenleriyle özelleştir.
Bisikletini tam istediğin gibi hazırladıktan sonra bisikletçinin de dilediğin gibi görünmesini isteyeceksin. Leatt, 100%, Fox Racing ve daha fazla markanın en iyi MTB ekipmanlarını kuşan ve stilini oluştur.
Bike Unchained serisini her zaman bir adım öne çıkaran bir diğer detay da sana yardımcı olmak için hazır bekleyen oyun içi akıl hocalarıdır. Bike Unchained 3'te Gracey Hemstreet, Carson Storch, Jaxson Riddle, Brage Vestavik, Brandon Semenuk, Pedro Burns, Myriam Nicole, Loïc Bruni, Finn Iles, Szymon Godziek, Vali Höll, Emil Johansson, Erik Fedko, Thomas Genon ve Hannah Bergemann gibi sporun en iyilerinden bir şeyler öğrenebilirsin.
Bike Unchained 2, gerçekçi bisiklet sürme deneyimi ve rekabetçi altyapısı ile sağlam bir temel oluştururken, Bike Unchained 3 ise gelişmiş grafikler, daha fazla özelleştirme seçeneği, bisiklet yelpazesi ve yenilikçi gerçek zamanlı PvP yarış modları ile seriyi daha da geliştiriyor. Hem dağ bisikleti meraklıları hem de oyuncular için mutlaka denenmesi gereken bir meydan okuma.