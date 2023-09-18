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BMX
Boğaz’ın İki Yakası Red Bull Bike Your Side İle Buluştu
Sıra dışı konseptiyle dikkat çeken Red Bull Bike Your Side, İstanbul Boğazı'nda gerçekleşti. Sonuçlar haberimizde.
Benzersiz konseptiyle Türkiye’de ilk kez düzenlenen Red Bull Bike Your Side, İstanbul Boğazı’nda renkli görüntülere sahne oldu.
BMX dünyasının Türkiye’deki önemli isimlerini İstanbul Boğazı’nda bir araya getiren organizasyon, Avrupa ve Anadolu yakasının tam ortasına konumlanan feribotta düzenlendı. Avrupa yakası ve Asya yakası takımlarının mücadele ettiği yarışmada kazanan takım ise Asya yakası takımı oldu.
Red Bull sporcusu Bora Altıntaş’ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda altışar kişiden oluşan Avrupa ve Anadolu takımları karşı karşıya geldi. Gün boyunca Boğaz’ın eşsiz manzarasında inanılması güç hareketlere imza atılan etkinliğin jüri koltuklarında ise Bora Altıntaş, Türkiye’de BMX sporunun önde gelen isimlerinden Ediz Tenşi ve BMX sporcusu Ahmet Samet Erdem oturdu.
Organizasyonun MVP’si ise Avrupa takımından İsmail Emre Dalgıç oldu. Dalgıç madalyasını Bora Altıntaş’ın elinden aldı.