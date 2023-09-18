Boğaz’ın İki Yakası Red Bull Bike Your Side İle Buluştu

Benzersiz konseptiyle Türkiye’de ilk kez düzenlenen Red Bull Bike Your Side , İstanbul Boğazı’nda renkli görüntülere sahne oldu.

Benzersiz konseptiyle Türkiye’de ilk kez düzenlenen Red Bull Bike Your Side , İstanbul Boğazı’nda renkli görüntülere sahne oldu.