Billy Morgan'la İskoçya'da Splitboard Macerası

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Britanya, kayak veya snowboard yapmak isteyenler için pek popüler bir yer sayılmaz. Ancak yerde kar olduğunda, İskoçya'nın Munros bölgesi kış sporları tutkunlarını bir hayli şaşırtabilir.

Bunu ilk elden keşfedenlerden biri de 2021 kışında Billy Morgan'dı. Morgan, uluslararası seyahatlerin hâlâ söz konusu olmadığı ve Avrupa'nın pek çok tatil beldesinin kapalı olduğu bir dönemde arkadaşı Scott Penman ile kuzeye yönelerek "Taxi for Billy" projesini gerçekleştirdi ve unutulmaz bir splitboard deneyimi yaşadı.

Billy Morgan'la İskoç dağlarında splitboard aksiyonu © Brodie Hood

Splitboard, temel olarak snowboard'un ortadan ikiye ayrılmış, ister ayrı ayrı kayak olarak, ister birleştirilip snowboard olarak kullanılabilen çok amaçlı bir versiyonu. İkili, kuzeye yaptıkları yolculuk sırasında, gelecekteki maceralarına ev sahipliği yapabilecek olan bir dizi çarpıcı kayak noktası belirledi.

Bu projenin ardındaki ilham kaynağı neydi?

Açıkçası, sınırlar kapalı olduğu için Avrupa'ya gidemedik, güneyde de dağ olmadığını düşününce İskoçya'ya gitme fırsatını kaçıramazdık. Orada daha önce birkaç kez bulundum ve her ayrıldığımda şöyle şu hisleri yaşıyordum: "Gerçekten oraya gitmeli ve daha fazlasını yapmalıyım".

Billy Morgan'ın ilk splitboard deneyimi © Brodie Hood

Daha önce splitboard yapmamıştım. Bir rehberle ve ne yaptıklarını bilen insanlarla oraya gitmek gerçekten güzeldi. Bunun sadece bir başlangıç olarak adlandırılabilir ama benim için birden yüzme öğrenirken birden suya atılmak gibiydi.

Snowboard'la splitboard arasında ne gibi farklar var?

Aslında fark olacağını düşünmüyordum ancak snowboard'da biraz daha az burulma direnci var, dolayısyla splitboard'a alışmam biraz zaman aldı. Birkaç kez düştüm ve kendi kendime şunu söyledim: 'Neden düşüyorum? Artık snowboard bile yapamıyorum! '', ama neyse ki burulma sertliğini suçlayabilirim, dokuz aydır snowboard yapmamamın bu konuyla ilgisi yok.

Snowboard'dan önce uzun yürüyüşler yapmak gerekiyor © Brodie Hood

Yeniden dağlarda olmak nasıl bir duyguydu?

Oraya gidene kadar ne kadar özlediğimi fark etmemiştim. Snowboard yapmaya gitmek istediğimi biliyordum ve dağa çıkar çıkmaz, oraya dair her şeyi özlediğimi fark ettim - kokular, manzaralar ve yalnız kalmak... Hepsi orada açığa çıktı.

Yolculuk için oldukça eşsiz bir kamp aracınız vardı. Bunun için bir taksi kullanma fikri nereden çıktı?

Jim'i uzun süredir tanıyoruz. Otobüsler kullanıyorlardı ve bahçede her zaman araçlar vardı. Ben de Scott'la birlikte bir şeyler bulabileceğimizi düşündük ve "hadi, bu taksiyi alalım" dediler. Bunun şimdiye kadarki en kötü fikir olduğunu düşünüyorduk, ama o Hackney taksileri aslında oldukça büyük, dolayısıyla işe yaradı.

Billy ve Scott bu serüvene siyah bir taksiyle çıktı © Brodie Hood

Yolculuk sırasındaki en büyük zorluklar nelerdi?

Genel olarak uzun yürüyüşler. Bir iniş için üç saat yürüyüş yapacağınızı duymak - esasen 45 saniye ila bir dakikalık snowboard performansı - saçmalık gibi görünüyordu. Bu yüzden tepeye tırmanmak için kendimi motive etmek oldukça zordu. Ama aynı zamanda her şeyi daha keyifli hale getiriyor. Asansöre binip tekrar yukarı çıkıp bunu tekrar yapamazsınız. Gerçekten zevk almak için bir baskı duyuyorsunuz.

Splitboard, Billy için yeni bir alan © Brodie Hood

İskoçya'ya tekrar gitmeyi düşünüyor musun?

Kesinlikle büyük bir heves ve planlamayla yapılması gereken bir şey. İskoçya'da bir hafta sonu için rezervasyon yapıp ve dağlara çıkarak hemen doğru hava durumunu yakalamak mümkün değil. Eğer Britanya'da olursam ve hava şartları uygun olacak gibi görünürse, arabaya atlayıp yine oraya gideceğim. Orada herkes çok arkadaş canlısı ve çok misafirperver. Oraya gitmek için daha fazla fırsat yaratmalıyız.

Bundan sonra da "Taxi for Billy" projeleri devam edecek mi?

Billy ve Scott'ın "özel" aracı © Brodie Hood

Umarım. Planımız, insanların gerçekten snowboard yapmadıkları veya snowboard yapmaya gidebileceklerinin farkında olmadıkları yerlere gitmek. Mesela Türkiye'ye gidip motosiklet sürmek istiyorum. Birer splitboard alıp, Scott'la birlikte bir çeşit gezi bisikletine atlayı İstanbul'a gidip gidemeyeceğimizi araştıracağız. Oldukça uzun bir yol, bu yüzden yolda biraz macera yaşayabiliriz. Bir bakacağız, Alpler'de biraz buzul görüp aşağı doğru inebilir ve Türkiye'ye kadar biraz splitboard yapabiliriz.

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