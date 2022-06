Bir Red Bull İstanbul Unlocked Macerası: Bir Gecede Kaç Mekan Gezebilirsin?

Bir gecede kaç mekân gezebilirsiniz? Nedir bu konudaki rekorunuz? Ya da hiç böyle bir challenge’a girdiniz mi? Açıkçası Beyoğlu’nun Beyoğlu olduğu günlerde benim rekorum fena sayılmazdı. Ama tabii o zamanlar her bölgede daha çok mekân vardı ve bu belli bölgelerden dışarı çok gerekmedikçe çıkmıyorduk. Şimdilerde daha az, öz ve şehrin geneline yayılmış şekilde gece mekanları. Eh madem

Joker No: 19

Geceyi planlarken ilk durak olarak Joker No:19’u seçtim. Hem emindim ki birkaç arkadaşımı görürüm hem de uzun sürecek bir geceye başlamak için son derece ideal bir mekân. Tok gittiğim için aşırı üzülüyorum zira muhteşem atıştırmalıkları ile her zaman beni benden alan bir yer olmuştur Joker No:19. Ama tabii bu tok gidişim birbirinden güzel mokteyllerini deneyimlememe engel olmuyor.

Sanırım buraya dair en sevdiğim şey girdiğim andan itibaren sanki kendi organize ettiğim büyük bir partideymişim gibi hissetmek. Yüzleri gülen mutlu bir kalabalık, en az onlar kadar yüzleri gülen çalışanlar. Sanırım bunda Volkan’ın etkisi büyük. Zira o hiçbir zaman “patronculuk” yapan bir birey olmadı. Belki de bu “parti” atmosferinin sebebi de budur. Dile kolay 20 yıl. Ve bu 20 yılda değişen müşteriler gibi müdavimliği her daim devam edenler de mevcut. Tamamen mekâna has mokteyller havada uçuşuyor. Nuri’ler, Manita’lar, Paloma 01’ler… Bütün bunları düşünürken bir sürü arkadaşımı da görüyorum bu arada ve sohbet muhabbet derken saatler ilerliyor. Challenge beni bekler diyorum ve yola koyuluyorum… Ama ilk durağın yanına da bir tick atıyorum!

İkinci durak: Beyond

Beyond normalde benim çok takıldığım bir mekân olmasa da Erdinç’le tanıştıktan sonra ve gerçekten leziz mokteyllerini tattıktan sonra fikrim değişiyor ve hatta “Ne çok şey kaçırmışım.” diyorum. En son “Buraya en kısa zamanda arkadaşlarımla geliyorum” diye vedalaşıyoruz hatta.

Orada bulunduğum saatlerde DJ yeni yeni başlıyor ve kalabalık yavaş yavaş içeriyi dolduruyor. Genelde her gece farklı temalarda yaptığı partilerle adından söz ettiren Beyond’un Red Bull Unlocked’da R&B gecelerine imza atacağını öğreniyorum. “Peki ya top havuzu?” dediğimde “Bu da soru mu İpekçim!” bakışı ile karşılaşıp tebessüm ediyorum. İkinci mekâna da tick’imi atıyor ve yola devam ediyorum.

Öncelikle konunun bir gecede çok mekâna gitmenin başarılması değil de bir gecede İstanbul’da çok mekâna gitmenin başarılması olduğunu söylemeliyim. Tamam, Joker No:19 ve Beyond arası yürüyerek 5 dakika ama taksi bulup da Beyoğlu’na geçmek bir dram. Belki de çoğu zaman vazgeçmem(iz) bundandır… Ama bir challenge içerisindeyim ve durmak yok, yola devam ediyorum.

