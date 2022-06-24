Bir Red Bull İstanbul Unlocked Macerası: Bir Gecede Kaç Mekan Gezebilirsin?

Bir gecede kaç mekân gezebilirsiniz? Nedir bu konudaki rekorunuz? Ya da hiç böyle bir challenge’a girdiniz mi? Açıkçası Beyoğlu’nun Beyoğlu olduğu günlerde benim rekorum fena sayılmazdı. Ama tabii o zamanlar her bölgede daha çok mekân vardı ve bu belli bölgelerden dışarı çok gerekmedikçe çıkmıyorduk. Şimdilerde daha az, öz ve şehrin geneline yayılmış şekilde gece mekanları. Eh madem Red Bull İstanbul Unlocked yaklaşıyor ve bir gecede 11 mekânı tek çatı altında görme şansı sunuyor. “Önce ben gezeceğim bana ne!” dedim ve yola koyuldum…

İlk Durak: Joker No:19

Joker No: 19 © Kerim Arslan İlk durak: Joker © Kerim Arslan

Geceyi planlarken ilk durak olarak Joker No:19’u seçtim. Hem emindim ki birkaç arkadaşımı görürüm hem de uzun sürecek bir geceye başlamak için son derece ideal bir mekân. Tok gittiğim için aşırı üzülüyorum zira muhteşem atıştırmalıkları ile her zaman beni benden alan bir yer olmuştur Joker No:19. Ama tabii bu tok gidişim birbirinden güzel mokteyllerini deneyimlememe engel olmuyor.

Joker No:19'a dair en sevdiğim şey girdiğim andan itibaren sanki kendi organize ettiğim büyük bir partideymişim gibi hissetmek.

Sanırım buraya dair en sevdiğim şey girdiğim andan itibaren sanki kendi organize ettiğim büyük bir partideymişim gibi hissetmek. Yüzleri gülen mutlu bir kalabalık, en az onlar kadar yüzleri gülen çalışanlar. Sanırım bunda Volkan’ın etkisi büyük. Zira o hiçbir zaman “patronculuk” yapan bir birey olmadı. Belki de bu “parti” atmosferinin sebebi de budur. Dile kolay 20 yıl. Ve bu 20 yılda değişen müşteriler gibi müdavimliği her daim devam edenler de mevcut. Tamamen mekâna has mokteyller havada uçuşuyor. Nuri’ler, Manita’lar, Paloma 01’ler… Bütün bunları düşünürken bir sürü arkadaşımı da görüyorum bu arada ve sohbet muhabbet derken saatler ilerliyor. Challenge beni bekler diyorum ve yola koyuluyorum… Ama ilk durağın yanına da bir tick atıyorum!

İkinci Durak: Beyond

İkinci durak: Beyond © Kerim Arslan Beyond © Kerim Arslan

Beyond normalde benim çok takıldığım bir mekân olmasa da Erdinç’le tanıştıktan sonra ve gerçekten leziz mokteyllerini tattıktan sonra fikrim değişiyor ve hatta “Ne çok şey kaçırmışım.” diyorum. En son “Buraya en kısa zamanda arkadaşlarımla geliyorum” diye vedalaşıyoruz hatta.

Top havuzuna girmeden olmaz © Kerim Arslan

Beyond’a saat 23:00 civarı giriyorum. Dış bölümünde yer yok. Herkes şen kahkahalarla içkilerini yudumluyor. Kalabalıklaşmadan içeri gidiyorum. Tek kriterim var “top havuzuna girmem!” Bir şey çok yapılıyorsa kaçan bir yapım var ama bu konudaki kaçış çok uzun sürmüyor, minimal de olsa o top havuzunda benim de bir fotoğrafım oluyor.

Orada bulunduğum saatlerde DJ yeni yeni başlıyor ve kalabalık yavaş yavaş içeriyi dolduruyor. Genelde her gece farklı temalarda yaptığı partilerle adından söz ettiren Beyond’un Red Bull Unlocked’da R&B gecelerine imza atacağını öğreniyorum. “Peki ya top havuzu?” dediğimde “Bu da soru mu İpekçim!” bakışı ile karşılaşıp tebessüm ediyorum. İkinci mekâna da tick’imi atıyor ve yola devam ediyorum.

Üçüncü Durak: Kastel

Kastel © Kerim Arslan

Öncelikle konunun bir gecede çok mekâna gitmenin başarılması değil de bir gecede İstanbul’da çok mekâna gitmenin başarılması olduğunu söylemeliyim. Tamam, Joker No:19 ve Beyond arası yürüyerek 5 dakika ama taksi bulup da Beyoğlu’na geçmek bir dram. Belki de çoğu zaman vazgeçmem(iz) bundandır… Ama bir challenge içerisindeyim ve durmak yok, yola devam ediyorum.

İpek Atcan, Kastel'de © Kerim Arslan

Azimle taksi bekliyorum. Biraz daha bekliyorum ve daha sonra biraz daha... Taksiyi bulunca nasıl müteşekkirim size anlatamam. Ve sanki beni alan taksicinin görevi o değilmiş de bana yardımcı olan bir bireymişçesine teşekkürler yağdırıyorum. Kastel’e varıyorum. Kastel eski günlerin Ghetto’su. O zamanlar daha çok rock ve alternatif müziğin isimlerini ağırlarken şimdi dans tutkunlarının vazgeçilmez mekânı. Alt kat ve teras olmak üzere iki farklı deneyim ve müzik sunan mekânda o akşam terasta Alican, Günce Acı ve Bora Avcı yer alırken alt katta Deniz Tekin ve Buğra Sancaktar yer alıyor. Bir tane bile duran insan görmediğim o gecede ben de kendimi müziğin ritmine bırakıyorum ve gece 1:30’a kadar hiç tanımadığım yüzlerce insanla dans ediyorum. Tick mi? Tick!

Dördüncü Durak: Sumahan

Sumahan © Kerim Arslan

Kastel’den yürüyerek Sumahan’a geçiyorum. Taksi derdi olmayan her an kalp ben! Tam kapısına geldiğimde Sumahan’a gitmeyeli ne kadar zaman olduğunu düşünüyorum. Kafamdaki dosyaları karıştırıp o klasöre ulaşıyorum, 2019! O an çok şaşırdım ama aradaki iki senenin de pandemi olduğu gerçeğini düşününce o şaşkınlığım geçti.

İpek Atcan, Sumahan'da © Kerim Arslan

Hemen içeri doğru süzülüyorum. İnanılmaz kalabalık çünkü DJ kabininde Berlin’den techno ve rave’in önemli isimlerinden Tommy Holohan var. Kendime onu görebilecek bir yer bulmaya çalışıyorum ama nafile. Kendini müziğe kaptırmış insanların arasında Meksika dalgası misali savrulup duruyorum. Herkesin soluklanmak için oturduğu alanda birtakım turistlerle sohbet ediyorum. Hepsi her Türkiye’ye gelişlerinde muhakkak Sumahan’ı ziyaret ettiklerini söylüyorlar. Zaten sanatın ve müziğin iç içe geçtiği bu mekân nasıl büyülemesin ki, di mi?

Beşinci Durak: Kulp

İpek Atcan'ın son durağı ise Kulp © Kerim Arslan Kulp © Kerim Arslan

Saatler 03:00’e yaklaşırken son durak olarak Kulp’a uğruyorum. Enerjisi bitmek tükenmek bilmeyen Arif yine sokakta hem dans ediyor hem de herkese laf yetiştiriyor. Önce bir köşede durup hayretle yine bunu nasıl başardığını düşünüyorum. Sonra da “düşünmenin sırası mı?” diyerek ben de arkadaşlarımın arasına karışıyorum. Öyle ki, “Aaa böyle de bir şarkı vardı di mi?” diyeceğiniz nostaljik anlar yaşatabiliyor bazen Kulp’ta çalanlar. Bazı arkadaşlarımı görmek için Kulp’a gelmek gerekiyor. Öyle bir müdavimlik müessesi. Saatler artık 04:00’ü geçerken pilim bitiyor. Balkabağına dönüşmek için geç bir saati seçiyorum ama bu geç saati elbette ki bir de çorba ile taçlandırıyorum.

Ben bir gecede maksimum beş mekân gezebiliyorum. Ve 1-2 Temmuz’da Eski Mecidiyeköy Likör Fabrikası’nda bir gecede 11 mekânı bir arada göreceğim için mutlu oluyorum. Ayrıca her mekânı özel kılan, o mekanlara has deneyimlerin de sunulacağı bir buluşma olacağı için de heyecanlanıyorum. Mekanlar imza mokteyllerinden müziklerime, en sevdiğiniz barmenlerinden mekân içindeki özel bir noktaya kadar (bkz. top havuzu demiştim!) bizlerle buluşacak. Zamanımızı yollarda değil de mekanlarda geçireceğim muazzam bir deneyim olacağı kesin. Orada görüşmek üzere!