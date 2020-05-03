Bir Viking Hikâyesi: Assassin's Creed Valhalla
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Assassin’s Creed serisi bizi bu kez bir Viking macerasına götürüyor.
13 yıllık bir maziye sahip olan Assassin’s Creed serisi sayesinde bugüne kadar tarihin birçok dönemini ziyaret etme şansı yakaladık. Farklı karakterlerin hikâyelerini oynama şansı bulduğumuz yıllar içinde serinin yaşadığı değişime de tanıklık ettik. Özellikle son iki oyun Origins ve Odyssey ile çehresi bir hayli değişen Assassin’s Creed, yeni oyunuyla bu kez bizi Vikingler dönemine götürecek. Neredeyse bir yıldır ortalıkta dolaşan dedikodular resmi duyuru ile doğrulanırken, oyunun ilk videosu ve detayları yayınlandı. Daha fazla vakit kaybetmeden oyunun dünyasını, hikâyesini ve diğer detaylarını anlatmaya başlayayım.
Assassin’s Creed Valhalla’nın dünyası
Assassin’s Creed serisinin yeni oyunu Valhalla ile Viking dönemine gideceğiz. Dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında, 873 yılında başlayacak her şey. Norveç’teki topraklarında fazlasıyla zorlu bir yaşam süren Vikingler, kendilerine hedef olarak İngiliz topraklarını seçerler ve yola koyulurlar. Oyunun ilk kısmında Norveç’teki zorlu yaşamı bizzat tecrübe edecek ve bu sayede neden yola çıkmamız gerektiğini öğreneceğiz. Oyunun devamı ve aslında neredeyse tamamı İngiltere’de geçecek. Bu süreçte Londra, Winchester ve Vikinglerin “Jorvik” olarak isimlendirdiği York şehirleri oyuna ev sahipliği yapacak. Tahmin edileceği üzere Norveç’e karla kaplı bir doğa hakimken, İngiltere topraklarında bol bol yeşillik göreceğiz.
Assassin’s Creed Valhalla’nın hikâyesi
Valhalla’nın başrolünde bir Viking akıncısı olan Eivor yer alıyor. Savaş ve zafer masallarıyla büyüyen Eivor’un kontrolünde de Norsemen klanı bulunuyor. Hikâyenin başlangıcında cinsiyetini seçeceğimiz ana karakteri saç tipi, kıyafet, savaş boyası ve daha nice alanda özelleştirebileceğiz. İngiliz topraklarına geldiğimizde yapmamız gereken ilk şey kendimize bir köy kurmak olacak. Serinin önceki oyunlarındaki alışılagelen gidişatın aksine, Valhalla’daki bu köy sık sık dönüp ziyaret etmemiz gereken bir üs olarak konumlanacak. Hikâye akışı içinde alınan kararlar, klan üyelerinin ve halkın yaşadığı köyde kalıcı etkiler bırakacak. Öte yandan toplanan kaynaklar sayesinde kışla, demirci, dövmeci gibi binaların inşa edilmesiyle çok daha canlı ve yaşayan bir yaşam alanına sahip olacağız.
Assassin’s Creed Valhalla’nın oynanış detayları
Bir Viking oyunu olması itibariyle yakın dövüşlerin ön planda yer alacağı yapımda Eivor iki eliyle iki farklı silah kullanabilecek ve oyunun silah yelpazesi paralelinde farklı kombinasyonlar oluşturabileceğiz. Bir noktada yolumuzun kesişeceği Assassin’ler sayesinde gizli bıçak (Hidden Blade) dahi kullanabileceğiz. Savaşlardaki performansımızı silahlar kadar yeteneklerimiz de etkileyecek. Oyunda alışılagelen yetenek ağacı sistemine benzer bir sistem yer alacak. Bir diğer önemli detay Viking gemisine sahip olacak olmamız. Hem karada, hem de denizde geçecek oyun boyunca gemimize atlayıp sahil kenarındaki kalelere ve askeri yerleşimlere baskınlar yapacağız. Bu baskınlar sonrası bol bol kaynak ve ateş gücü elde edeceğiz. Gemimizde mürettebatın yanı sıra tabii ki savaşçılar yer alacak ve onları da özelleştirebileceğiz.
İngiliz topraklarına yerleşme çabamız nedeniyle baş düşmanımız, bu topraklara hükmeden ve Büyük Alfred olarak bilinen Wessex Kralı Alfred olacak. Alfred’in yanı sıra Saksonlar’ın direnişi de bizi fazlasıyla zorlayacak. Bu noktada düşman çeşitliliğe önem veren yapımcıların bol bol sürpriz hazırladığını tahmin etmek zor değil. Pek tabii ki yerleşik düzen ve savaş sekansları arasında haritayı keşfetmemiz gerekecek. Bu noktada bize yardım edecek olan ise oyunda bol bol izlerini göreceğimiz İskandinav mitolojisindeki tanrılardan Odin ile ilişkilendirilen kuzgun. Önceki oyunlardaki kartalın yerini tutan kuzgunun daha fazla beceriye sahip olması, keşif sürecinde oyunculara önemli avantajlar sağlayacak.
Assassin’s Creed Valhalla platform ve fiyat bilgisi
Bu yılın sonuna doğru piyasaya sürülecek olan Assassin’s Creed Valhalla, PC’nin yanı sıra mevcut ve gelecek nesil konsollar için geliştiriliyor. Bu da demek oluyor ki PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X sahipleri yeni macera yerlerini alabilecekler. An itibariyle oyunun sadece PC sürümü için ön siparişler açıldı. Ubisoft’un kendi mağazası ve Epic Games Store üzerinden satışta olan Valhalla’nın standart sürüm fiyatı 269 TL, Gold Edition fiyatı 449 TL ve Ultimate Edition fiyatı 495 TL olarak belirlenmiş.