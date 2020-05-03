Bir Viking Hikâyesi: Assassin's Creed Valhalla

Valhalla’nın başrolünde bir Viking akıncısı olan Eivor yer alıyor. Savaş ve zafer masallarıyla büyüyen Eivor’un kontrolünde de Norsemen klanı bulunuyor. Hikâyenin başlangıcında cinsiyetini seçeceğimiz ana karakteri saç tipi, kıyafet, savaş boyası ve daha nice alanda özelleştirebileceğiz. İngiliz topraklarına geldiğimizde

yapmamız gereken ilk şey kendimize bir köy kurmak olacak

. Serinin önceki oyunlarındaki alışılagelen gidişatın aksine, Valhalla’daki bu köy sık sık dönüp ziyaret etmemiz gereken bir üs olarak konumlanacak. Hikâye akışı içinde alınan kararlar, klan üyelerinin ve halkın yaşadığı köyde kalıcı etkiler bırakacak. Öte yandan toplanan kaynaklar sayesinde kışla, demirci, dövmeci gibi binaların inşa edilmesiyle çok daha canlı ve yaşayan bir yaşam alanına sahip olacağız.