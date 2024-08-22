Yeni Başlayanlar İçin: Çakıllı Patikalarda Bisiklet Sürme Rehberi

Gravel bikepacking, bisikletinin gövdesine bir sürü çanta bağlayıp bir off-road macerasına atılmak anlamına geliyor...

İnsanlar trafikten uzaklaşıp doğayla iç içe olmak istedikçe, Lael Wilcox ve Lachlan Morton gibi bisiklet ikonlarının destansı, estetik çakıllı yol görevleri bisiklet dünyasını büyülemeye devam ediyor. Bu bisiklet seyahati türünün, geleneksel bisiklet turlarından daha farklı olduğu bilinir. Ancak bu, bu etkinliğin tamemen gürültülü ve daha az sosyal bir etkinlik olduğu anlamına da gelmiyor. Aslında bu tamamen; eğlendiğin, kendine ait hale getirdiğin ve iyi göründüğün sürece herhangi bir hızda yolculuğun tadını çıkarmakla ilgili. (Şaka bir yana ancak çakıl üzerinde iyi görünmemek gerçekten zor.)

01 İlk seyahati planlamak

Crossing Tasmania filmindeki Payson McElveen © Red Bull

Eğer çakılı yollarda bir bisiklet gezisi planlamayı düşünüyorsan, en faydalı bilgileri büyük kısmının deneyimlerle edineceğini bilmelisin çünkü bisiklet seyahati nihayetinde kişisel tercihlerle alakalıdır. Dikkatlice planlanmış bir yolculuğa çıktıktan sonra hemen kurulumu değiştirmek vitesinin yarısını atmak veya tamamen ters yönde sürmeye başlamak istediğini fark etmek sıklıkla olan şeyler Neyse ki, bunların çoğunu aklına geldikçe yapacaksın ki böylesi daha kolay. Bu nedenle yola çıkmadan önce bunalmana ve her şeyi fazla düşünmene gerek yok. Bununla birlikte planlama aşamasında göz önünde bulundurman gereken birkaç faydalı konu var.

02 Bisiklet kurulumunu optimize etme

Bisikletin hazırlanması © Tegan Phillips

Çakıllı patikalarda bisiklet sürmenin ilk kuralı aslında yeteri kadar inanırsanız her bisikletin bu tarz yollarda kullanılabileceğidir. Gravel bikepacking macerasına çıkmak istiyorsanız süslü bir bisiklete bir sürü para harcamak zorunda değilsin. Eğer bir çakıl bisikletin yoksa, bir dağ bisikleti (ideal olarak bir hardtail) işini görecektir. Optimize etme seçeneğin varsa veya bir bisiklet satın almayı planlıyorsanız, aşağıdakilere bakabilirsin:

Kadro malzemesi : İşe yarayacak bir sürü şey var. Bu nedenle seçimin önceliklerine bağlıdır; alüminyum en bütçe dostu, karbon en hızlı, çelik en dayanıklı ve titanyum en rahat olanıdır.

Lastikler : İç lastiksiz lastikler arazi için tartışmasız en pratik seçenektir. Genişlik açısından, daha yumuşak çakıllar için 32-38 mm, 'normal' çakıllar için 38-45 mm ve daha teknik çakıllar için 45 mm+ iyi bir kuraldır. Herhangi bir noktada teknik bir şey yapmak isteyebileceğini düşünüyorsanız, başlangıçta ihtiyacınız olmasa bile iyi lastik açıklığına sahip bir bisiklet seçmek en iyisidir.

Frenler : Zorlu koşullarda ekstra durdurma gücüne sahip disk frenler , özellikle yüklü bir bisiklette, çakıllı bir yolculuk için en iyi seçeneğindir.

Profesyonel ipucu: Hangi bisikleti seçersen seçin, çok günlük bir yolculuğa çıkmadan önce profesyonel bir bisiklet provası yaptırın ve seleni iyice test ettiğinden emin olun. Yükünüz aniden arttığında ufak tefek sorunlar sinir bozucu yaralanmalara dönüşebilir.

03 Rotayı tasarlamak

Crossing Tasmania filmindeki Payson McElveen © Red Bull

Yönetim gurusu Peter Drucker'ın bir sözünü uyarlayacak olursak, çakıl bisikletçiliği doğru rota seçimi yapmaktan ziyade rota seçimini doğru yapmakla ilgilidir. Ne kadar rota planlaması yaparsan yap, muhtemelen en az bir kez bisikletini bir çitin üzerinden ve çamurlu bir koyun tarlasından geçirmek zorunda kalacağın gerçeğini kabullen. Yine de bunun seni bir rota planlamasından vazgeçirmesine izin verme.

Bir rota oluşturun : Bikepacking.com gibi bir site aracılığıyla birisinin daha önce planladığı veya sürdüğü bir rotayı bulup uyarlayabilir veya Komoot, RidewithGPX veya Strava gibi bir rota planlayıcı kullanarak sıfırdan kendi rotanızı oluşturabilirsin.

Unutmayın, tüm kilometreler eşit değildir : bir günde ne kadar sürebileceğini tahmin ederken yükseklik, yol yüzeyi, olası hava koşulları ve kümülatif yorgunluk gibi şeyleri hesaba katmayı ihmal etme.

Önemli noktaları belirleyin : yiyecek ve su kaynaklarını, bisiklet dükkanlarını, uyku seçeneklerini ve geçmek isteyebileceğin diğer ilgi çekici noktaları kontrol edin.

Rotaya özel bir acil durum planınız olsun : Birkaç en kötü durum senaryosuna hazırlıklı olmak faydalıdır. Çadırında, alt braketinde veya sağ dizinde garip bir şey olursa kimi arayacaksın? Ve ne yapacaksın? Bunları bilmen gerekiyor.

Profesyonel ipucu : Tüm rotanı Komoot'a koyarsan ve kaç gün sürmek istediğini söylersen, hem mesafeyi hem de yüksekliği hesaba katabilir ve rotayı kabaca eşit etaplara bölebilir. Ayrıca bir rota 'koleksiyonu' da oluşturabilirsin, bu da sana tüm seyahatinin yanı sıra her bir etabın genel bir görünümünü de verebilir.

04 Ekipmanları düzenlemek

Çakıllı yollarda bisiklet sürmek için gereken ekipmanların listesi © Tegan Phillips

İlk bisiklet yolculuğunuz için en iyi ekipman, yalvardığınız, ödünç aldığınız veya çaldığınız (bir dükkandan değil, belki sadakatsiz bir eski sevgiliden) ekipmanlardır. Ya da ikinci el satın aldığınız. Çünkü (a) yeni ekipman pahalıdır ve (b) yüksek kaliteli şeylere yatırım yapmadan önce bir dizi şeyi test etmek ve senin için neyin en iyi olduğunu görmek idealdir.

İşte bir çakıl bisiklet gezisi için temel ekipman dökümü

Bisiklet çantaları : Tipik bir gravel bikepacking kurulumu bir kadro çantası, sele çantası, üst boru çantası ve bir gidon çantası içerir. Neyi nereye taşıyacağına dair kendi sistemini bulmalısın ancak yaygın olarak bisikletiler üst boru çantasını atıştırmalıklar ve hareket halindeyken erişmek istediğin şeyler için, kadro çantasını bisiklet aletleri için, sele çantasını kıyafetler gibi yalnızca geceleri erişeceğin şeyler için (gündelik ayakkabılar üste bağlanmış olarak) ve gidon alanını sarılmış uyku tulumunu bağlamak için kullanmaktadır.

Kamp : Gece konaklaması için bisikletçiler genellikle vahşi kamp, kamp alanlarında kalma veya otel ve AirBnb'lerin bir kombinasyonunu seçerler. Uyku planlarına bağlı olarak şişme uyku yatağı, uyku tulumu, bivvy bag veya hafif bir çadıra ihtiyacın olabilir.

Beslenme ve hidrasyon : Her zaman ihtiyacınız olandan daha fazla suya sahip olduğundan emin olmak isteyeceksin. Çerçeve çantan şişe alanını sınırlıyorsa, şişeleri ön çatalına takabilir veya hafif bir hidrasyon paketi kullanabilirsin. Küçük bir soba, bazı yemek ekipmanları ve birkaç pişirme zımbırtısı getirmek isteyebilirsin veya tüm yiyeceklerini rota boyunca satın alabilirsin. Ayrıca, küçük katlanabilir bir sırt çantası, yemek için market alışverişi yaptığın ve sadece birkaç km boyunca yiyecek taşıman gerektiği zamanlar için harikadır.

Kit ve kıyafetler : Eğer yerin varsa, iki set kit (bisiklet şortu veya önlüğü ve bir forma) isteyeceksin, böylece yıkama ve giyme arasında dönüşümlü olarak devam edebilirsin. Temel kit ekstraları spor sütyenleri, çoraplar, eldivenler ve sıcak tutan katmanlar olacaktır. Bisiklet dışında, hem bir kafede giyebileceğin hem de uyuyabileceğin en az bir takım kıyafet isteyeceksin (rahat, hafif ve çok yönlü). İç çamaşırı, rahat ayakkabılar ve bir şapka ekle.

Bisiklet aksesuarları, aletleri ve yedek parçaları: Navigasyon kapasitesine sahip bir bisiklet bilgisayarı, bir ön ışık, bir arka ışık ve potansiyel olarak bir GPS izleyicinin yanı sıra bir çakıl bisikleti yolculuğunda önemli bir donanım parçasıdır. Tüm bunlar için şarj aletlerine ve şarj kablolarına, ayrıca bir güç bankasına ihtiyacın olacaktır. Ayrıca patlakları onarmak, bisikletinin bakımını yapmak ve diğer zorlukları aşmak için MacGyver aletleri taşımak isteyeceksin. Şunlar lazım olabilir: Çok amaçlı bir alet, lastik kolları, bir el pompası, yedek bir tüp, tapalar, sızdırmazlık maddesi, zincir yağı, bir çakı, koli bandı, biraz ip ve kablo bağları. Mekanik becerilerin varsa yedek vites değiştirici askısı, jant teli veya zincir baklası gibi şeyler de ekleyebilirsin.

Hijyen ve sağlık : Diş fırçası ve diş macunu, güneş kremi, sabun, güderi kremi, kişisel ilaçlar, böcek spreyi ve temel bir sağlık kiti bu çantanın olmazsa olmazlarıdır.

Kişisel : Telefonun, paran, banka kartların, pasaportun ve diğer değerli eşyaların gibi şeyleri, bisikletini gözetimsiz bırakman gerektiğinde kolayca çıkarabileceğin ve üzerinde taşıyabileceğin su geçirmez bir çanta veya kesede sakla. Ayrıca sürüş arkadaşlarını etkilemek (veya muhtemelen kızdırmak) istiyorsan hoparlör, not defteri ve kalem, kamera veya bir paket kart gibi eğlence aksesuarları da getir.

05 Yola çıkarken

Yakıt almayı unutma © Patrik Fluck/Red Bull Content Pool

İdeal olarak en az bir test sürüşünden sonra, bunları göz önünde bulundur:

Servis istasyonları ve kafeler dostundur : Sürüş sırasında şişelerini doldurabileceğin, atıştırmalık alabileceğin, kafeinli ürünler alabileceğin, (bir Red Bull odaklanman için iyi gelebilir) elektronik cihazlarınızı şarj edebileceğin, tuvaleti kullanabileceğin ve yerel ipuçları ve rota bilgileri isteyebileceğin yerlere her zaman göz atmak isteyeceksin. Bir servis istasyonu ve/veya bir kafe genellikle tüm bu ihtiyaçları tek seferde karşılar. Rotanda bunları işaretle.

Arazi trafiği güvenliği : Çakıllı yollarda genellikle daha az trafik vardır, ancak sürücüler yine de hız yapar ve genellikle bisikletlilerle karşılaşmayı beklemezler, bu nedenle dikkatli ol ve ışık kullan.

Çevreye duyarlı ol : Vahşi doğayı koru. İz bırakma, koruma alanlarına ve özel mülkiyete dikkat et. Vahşi yaşamı bozma.

Yabancılarla arkadaş ol : Yerel halk ve diğer gezginler genellikle seni gizli restoranlar, fotojenik sapaklar ve gizli kamp noktaları hakkında bilgi verebilir. Hatta sana kalacak bir yer bile önerebilirler. Kendini ortaya koymanın ve arkadaş canlısı olmanın tam zamanı. (Ayrıca bu insanları muhtemelen bir daha hiç görmeyeceksin, yani kaybedecek bir şeyin yok.)

06 Gezi sonrası

Yolculuğundan sonra, muhtemelen tüm bikepacking eşyalarını bir tür karanlık depolama alanına atmak ve uzun bir duş alıp hayatının en lezzetli yemeğini planlarken onları unutmak isteyeceksin. Sonra şunu yapın:

Eşyalarını düzgün bir şekilde temizle ve sakla : Kirli malzemeleri ve kamp malzemelerini fırçalamak ve ayırmak kimse için keyifli bir aktivite değildir ama birkaç hafta geçtikten sonra kirli eşyaları paketten çıkarmak çok tatsız olabilir. Birkaç ay önceki son seyahatinde sonra bir çadır direğinin nereye gittiğini bilmediğin için yeni bir çadır satın almak zorunda kalmak keyfini epey kaçırabilir.

Kendin için notlar al : Bu çok önemli değil ancak çok yardımcı olabilir. Her yolculuktan sonra (veya yolculuk sırasında) gelecekte denemek, satın almak veya farklı yapmak istediğin şeyler hakkında, ekipman, beslenme, kurulum ve sürüş planlaması gibi birkaç kategoride birkaç not al. Bir sonraki seyahatinden önce bunları okuduğundan emin ol.

Bikesepacking topluluğuna katkıda bulun: Bu tamamen isteğe bağlı ancak rotanı veya macera hikayelerini bir blogda, forumda, sosyal medya kanalında veya Strava gibi bisiklet platformunda paylaşmak, anılarını kaydetmenin yanı sıra diğer bisikletçiler için bazı kullanışlı kaynaklar oluşturmanın harika bir yolu olabilir.

Bisikletle maceraya atılmak için heyecan duyuyorsan ve biraz daha ilham alabileceğini düşünüyorsan, bu harika bisiklet filmlerinden bazılarına göz atmak için şimdi Red Bull TV'ye gidebilirsin. Hatta Crossing Tasmania'yı hemen buradan izleyebilirsin.

22 dakika Crossing Tasmania MTB sürücüsü Payson McElveen Avustralya'nın en az nüfuslu eyaleti olan Tazmanya adasında maceraya dalıyor.