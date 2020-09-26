BlindLook: Engelsiz Bir Sosyal Hayat Mümkün
Görme engelliler için sosyal hayatta engel bırakmamayı amaçlayan BlindLook'un hikâyesini kurucusu Sadriye Görece'den dinledik.
itibarıyla yayında
BlindLook "Herkes için erişebilir bir dünya" hedefiyle çıktığı yolda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Sadriye Görece ve Cihat Ersin Aydın'ın başlattığı girişimin amacı, restoranları ve menülerini görme engelliler için erişilebilir kılarak tercih süreçlerini özgürleştirmek.
BlindLook gibi pozitif etkiler yaratan fikirleri kanatlandırmayı amaçlayan Red Bull Basement, 2020 yılının en iyi fikirlerini bulmak için yola çıkmışken biz de Sadriye Görece'nin ağzından hikâyelerini dinledik.
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