BMX Hakkında Bilmen Gerekenler

Herkesin aklında bir bisiklet modeli olarak yer eden BMX, aslında “bicycle motocross” teriminin kısaltmasıdır. 1970’li yılların başlarında, Güney Kaliforniya’daki çocukların toprak yollarda bisiklet sürmesi ile başlayan bir tarihe sahip BMX. İlerleyen yıllarda gitgide yaygınlaşan BMX tutkusu, çeşitli organizasyonların kurulmasına ve etkinliklerin düzenlenmesine vesile olmuştur.

Herkesin aklında bir bisiklet modeli olarak yer eden BMX, aslında “bicycle motocross” teriminin kısaltmasıdır. 1970’li yılların başlarında, Güney Kaliforniya’daki çocukların toprak yollarda bisiklet sürmesi ile başlayan bir tarihe sahip BMX. İlerleyen yıllarda gitgide yaygınlaşan BMX tutkusu, çeşitli organizasyonların kurulmasına ve etkinliklerin düzenlenmesine vesile olmuştur.

Herkesin aklında bir bisiklet modeli olarak yer eden BMX, aslında “bicycle motocross” teriminin kısaltmasıdır. 1970’li yılların başlarında, Güney Kaliforniya’daki çocukların toprak yollarda bisiklet sürmesi ile başlayan bir tarihe sahip BMX. İlerleyen yıllarda gitgide yaygınlaşan BMX tutkusu, çeşitli organizasyonların kurulmasına ve etkinliklerin düzenlenmesine vesile olmuştur.

Günümüzde BMX modelleri farklı amaçlara yönelik olmak üzere beşe ayrılıyor. Bu modellerin isimleri ve genel özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Günümüzde BMX modelleri farklı amaçlara yönelik olmak üzere beşe ayrılıyor. Bu modellerin isimleri ve genel özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Günümüzde BMX modelleri farklı amaçlara yönelik olmak üzere beşe ayrılıyor. Bu modellerin isimleri ve genel özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Özel numaraların sergilenmesi için çeşitli geliştirmelere sahip bu model, diğerlerine göre daha sağlam ve ağır bir gövdeye sahiptir.

Street: Özel numaraların sergilenmesi için çeşitli geliştirmelere sahip bu model, diğerlerine göre daha sağlam ve ağır bir gövdeye sahiptir.

Street: Özel numaraların sergilenmesi için çeşitli geliştirmelere sahip bu model, diğerlerine göre daha sağlam ve ağır bir gövdeye sahiptir.

Yarış odaklı bu BMX modelinde daha büyük bir ön dişli yer alır ve bu sayede yüksek hızlarda pedal çevrilmesi mümkün olur.

Race: Yarış odaklı bu BMX modelinde daha büyük bir ön dişli yer alır ve bu sayede yüksek hızlarda pedal çevrilmesi mümkün olur.

Race: Yarış odaklı bu BMX modelinde daha büyük bir ön dişli yer alır ve bu sayede yüksek hızlarda pedal çevrilmesi mümkün olur.

Üzerinde herhangi bir güçlendirme çalışması yapılmayan ve bu nedenle çok daha hafif bir BMX modelidir.

Park: Üzerinde herhangi bir güçlendirme çalışması yapılmayan ve bu nedenle çok daha hafif bir BMX modelidir.

Park: Üzerinde herhangi bir güçlendirme çalışması yapılmayan ve bu nedenle çok daha hafif bir BMX modelidir.

Bu model klasik BMX'e göre farklı bir gövde geometrisine sahiptir çünkü düz alanlarda sürüş yapmak daha hassas bir denge gerektirir.

Flatland: Bu model klasik BMX'e göre farklı bir gövde geometrisine sahiptir çünkü düz alanlarda sürüş yapmak daha hassas bir denge gerektirir.

Flatland: Bu model klasik BMX'e göre farklı bir gövde geometrisine sahiptir çünkü düz alanlarda sürüş yapmak daha hassas bir denge gerektirir.

Orijinal BMX tasarımına en yakını olan bu model, yumuşak zeminlerde daha iyi tutuş yakalaması için geniş lastiklere sahiptir.

Dirt: Orijinal BMX tasarımına en yakını olan bu model, yumuşak zeminlerde daha iyi tutuş yakalaması için geniş lastiklere sahiptir.

Dirt: Orijinal BMX tasarımına en yakını olan bu model, yumuşak zeminlerde daha iyi tutuş yakalaması için geniş lastiklere sahiptir.

Bu sporun küçük riskleri var ama işin içine girdikçe riski en aza indiriyorsunuz. BMX hayatınızı düzene sokmayı, düştüğünüzde nasıl ayağa kalmanız gerektiğini size öğretiyor.”

Bu sporun küçük riskleri var ama işin içine girdikçe riski en aza indiriyorsunuz. BMX hayatınızı düzene sokmayı, düştüğünüzde nasıl ayağa kalmanız gerektiğini size öğretiyor.”

Bu sporun küçük riskleri var ama işin içine girdikçe riski en aza indiriyorsunuz. BMX hayatınızı düzene sokmayı, düştüğünüzde nasıl ayağa kalmanız gerektiğini size öğretiyor.”