BMX Hakkında Bilmen Gerekenler

Bisiklet denince akla gelen ilk modellerden biridir BMX. Özellikle 90'lı yıllarda çocuk olanların hayatında önemli izler bırakan BMX'in ortaya çıkışını, günümüzde kullanılan farklı modellerini ve BMX ile yapılabilecek temel numaralardan bazılarını bu yazıda bulacaksın.
01
BMX nedir?
Herkesin aklında bir bisiklet modeli olarak yer eden BMX, aslında “bicycle motocross” teriminin kısaltmasıdır. 1970’li yılların başlarında, Güney Kaliforniya’daki çocukların toprak yollarda bisiklet sürmesi ile başlayan bir tarihe sahip BMX. İlerleyen yıllarda gitgide yaygınlaşan BMX tutkusu, çeşitli organizasyonların kurulmasına ve etkinliklerin düzenlenmesine vesile olmuştur.
02
BMX modelleri
Günümüzde BMX modelleri farklı amaçlara yönelik olmak üzere beşe ayrılıyor. Bu modellerin isimleri ve genel özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir.
- Dirt: Orijinal BMX tasarımına en yakını olan bu model, yumuşak zeminlerde daha iyi tutuş yakalaması için geniş lastiklere sahiptir.
- Flatland: Bu model klasik BMX'e göre farklı bir gövde geometrisine sahiptir çünkü düz alanlarda sürüş yapmak daha hassas bir denge gerektirir.
- Park: Üzerinde herhangi bir güçlendirme çalışması yapılmayan ve bu nedenle çok daha hafif bir BMX modelidir.
- Race: Yarış odaklı bu BMX modelinde daha büyük bir ön dişli yer alır ve bu sayede yüksek hızlarda pedal çevrilmesi mümkün olur.
- Street: Özel numaraların sergilenmesi için çeşitli geliştirmelere sahip bu model, diğerlerine göre daha sağlam ve ağır bir gövdeye sahiptir.
Bu sporun küçük riskleri var ama işin içine girdikçe riski en aza indiriyorsunuz. BMX hayatınızı düzene sokmayı, düştüğünüzde nasıl ayağa kalmanız gerektiğini size öğretiyor.”
03
BMX etkinlikleri
Hem ülkemizde hem de dünya genelinde ulusal ve uluslararası çapta birçok BMX etkinliği düzenleniyor. Bunların en önemlilerinden bazıları UCI tarafından organize edilen UCI BMX Dünya Kupası, UCI BMX Dünya Şampiyonası ve UCI BMX Supercross Dünya Kupası olarak sıralanabilir. Öte yandan olimpiyatlarda da BMX Freestyle ve BMX Racing olmak üzere iki farklı branş mevcut.
04
BMX hareketleri
BMX Street en dikkat çekici BMX kategorisi sayılabilir. Bisikletçilerin birbirinden etkileyici numaralar sergilediği BMX Street’te yapılabilecek sayısız özel hareket mevcut. Red Bull sporcusu Bora Altıntaş’ın da boy gösterdiği bu alandaki hareketler zorluk derecelerine göre birbirinden ayrılıyor. Başlangıç seviyesindeki BMX sporcularının yapabilecekleri hareketlerden bazıları şöyle.
- 180/360: Bir rampadan atlayarak ya da farklı bir şekilde havalandıktan sonra bisikletle 180 ya da 360 derece dönmek.
- Barspin: Bisikletle havalandıktan sonra gidonu 360 derece çevirerek yeniden eski haline getirmek.
- Bunny Hop: İlerlerken bisikletin önce önünü, sonra da vücut hareketiyle arkasını kaldırarak zıplamak.
- Manual: Bisikletin önünü kaldırarak ve pedal çevirmeden arka tekerlek üzerinde gitmek. Aynı hareketi pedal çevirerek gerçekleştirmek ise Wheelie olarak adlandırılır.
- Wallride: Bisikletin iki tekerleğini dikey ya da çok dik bir duvara değdirerek ilerlemek.