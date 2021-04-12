Ali Türkkan© Barış Acarlı
Ralli
Ralli Heyecanı Bodrum'da Yaşandı
27 yıl sonra ilk kez bir ralli yarışına ev sahipliği yapan Bodrum'da Ali Türkkan kendi kategorisinde zirveye çıktı.
Yazar: Red Bull
itibarıyla yayında
2021 Demir Berberoğlu Sezonu ve Şevki Gökerman Ralli Kupası ilk yarışı olan Bodrum Rallisi, 10-11 Nisan tarihlerinde 84 otomobil ve 168 sporcu ile son yıllardaki en yüksek katılımla düzenlendi.
Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından Bodrum Tanıtım Vakfı (BOTAV) ve Bodrum Belediyesi işbirliği ile düzenlenen ralli 10 Nisan akşamı Mindos Kapı’daki start seremonisi ile start aldı.
Ali Türkkan, Kategori 2'de zirveye çıktı
Ali Türkkan, Kategori 2'de zirveye çıktı
© Barış Acar
Servis alanı ve ralli merkezi olarak TED Bodrum Koleji’nin kullanıldığı organizasyon, 11 Nisan Pazar sabahı 08:00’de başladı.
Yalıçiftlik-Kızılağaç bölgesindeki 6 özel etabın geçilmesinin ardından, 17:30’da sona eren yarışta Kategori 2'ye Castrol Ford Team Türkiye adına yarışan Ali Türkkan damga vurdu. 6 etabın 5'ini kazanan Red Bull sporcusu, sezona da zirvede başlamış oldu.
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