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Ralli Heyecanı Bodrum'da Yaşandı
27 yıl sonra ilk kez bir ralli yarışına ev sahipliği yapan Bodrum'da Ali Türkkan kendi kategorisinde zirveye çıktı.
2021 Demir Berberoğlu Sezonu ve Şevki Gökerman Ralli Kupası ilk yarışı olan Bodrum Rallisi, 10-11 Nisan tarihlerinde 84 otomobil ve 168 sporcu ile son yıllardaki en yüksek katılımla düzenlendi.
Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından Bodrum Tanıtım Vakfı (BOTAV) ve Bodrum Belediyesi işbirliği ile düzenlenen ralli 10 Nisan akşamı Mindos Kapı’daki start seremonisi ile start aldı.
Servis alanı ve ralli merkezi olarak TED Bodrum Koleji’nin kullanıldığı organizasyon, 11 Nisan Pazar sabahı 08:00’de başladı.