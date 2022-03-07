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Bora Altıntaş'ın Antrenman Programı ile Şehre İzini Bırak
Bora Altıntaş'ın günlük antrenman rutinlerini takip et ve Şehre İzini Bırak'ın haftalık görevlerini hemen yerine getirmeye başla!
Şehre İzini Bırak’maya hazır mısın? Red Bull sporcuları Bora Altıntaş ve Kübra Dağlı ikilisinin takımlarına katıl, görevleri tamamlama ve takımını zafere taşı. Eğer Bora Altıntaş’ın Mavi Takım'ına katılmak istiyorsan onun bir gününün nasıl geçtiğini öğrenerek ve antrenman programını takip ederek işe başlayabilirsin.
Bora haftada altı gün antrenman yapıyor; bunların beş günü bisiklet üstünde, bir günü koşu ve fitness ile geçiyor. Sabahları 8 - 9 gibi uyandıktan sonra kahvaltısını yapıyor, derslerine giriyor ve öğle yemeğinin ardından antrenman için yola çıkıyor. Antrenmanların en önemli kısmı, öncesinde ve sonrasında yaptığı esnetme hareketleri.
Bora'nın üç günlük skatepark antrenmanı
- Bora, skatepark antrenmanlarına bir - iki tur turlamak ile başlıyor.
- 10 - 15 dakika boyunca esnetme yapıyor.
- Vücudu hazır olduğunda daha sert sürmeye başlıyor.
- İki saat boyunca hareketleri yüzdelemek için çalışıyor.
- Bir saatlik aranın ardından iki saat boyunca yeni hareketlere çalışıyor.
- Günün sonunda 15 - 20 dakika boyunca soğutma esnetmesi yapıyor.
Bazen antrenman sırasında aklıma gelen içerik veya video fikri olursa bunu antrenmanın herhangi bir saatine yerleştirebilirim.
Bora'nın iki günlük sokak antrenmanı
- Öncelikle çalışmak için uygun bölge arıyor.
- 30 dakika boyunca esnetme yapıp vücudumu güne hazırlıyor.
- Çalışacağı noktaya geldikten sonra bir - iki tur atıyor.
- Beş dakika daha esnetme yaptıktan sonra antrenmana başlıyor.
- Her yer değiştirme arasında beş dakika boyunca esnetme hareketi yapıyor.
- Sokak antrenmanlarında video çekmeye özen gösteriyor.
- Günün sonunda 20 - 30 dakika boyunca soğutma esnetmesi yapıyor.
Bora Altıntaş hem kaykay parkı hem de sokak antrenmanları sonrası eve gelir gelmez duşunu alıyor, yemeğini yiyor ve dinlenme moduna geçiyor. Bu süreçte üstünde çalıştığı ya da çalışacağı projelere kafa yoruyor, ailesiyle vakit geçiriyor ve akşam 10 - 11 gibi uykuya dalıyor.
Yarışma sezonu yaklaştığında kondisyonumu artırmak için sokak antrenmanları yerine daha çok skatepark ve fitness antrenmanları yapıyorum.
Bora'nın bir günlük koşu ve fitness antrenmanı
Bora Altıntaş haftanın kalan iki gününden birini koşu ve fitness, diğerini de dinlenme günü olarak değerlendiriyor. Koşu ve fitness gününde kalkar kalmaz, aç karna hafif tempo koşuya başlıyor. 10 - 15 dakika koştuktan sonra 10 - 15 dakika da esnetme yapıyor ve fitness hareketlerine geçiyor. Birçok farklı hareketi uyguladığı iki - üç saatin ardından tekrar 10 - 20 dakikalık esnetme hareketleri yaparak antrenmanı tamamlıyor. Eve döndüğünde ise nihayet kahvaltısını yapıyor, dinleniyor ve güne devam ediyor.
Kübra Dağlı ve Bora Altıntaş kendi takımlarını kurdular, haftalık görevleri tamamlamak için seni takımlarına bekliyorlar. Kayıt olmak için hemen redbull.com/sehreizinibirak adresini ziyaret et!