Bora Altıntaş'ın Antrenman Programı ile Şehre İzini Bırak

ikilisinin takımlarına katıl, görevleri tamamlama ve takımını zafere taşı. Eğer Bora Altıntaş’ın Mavi Takım'ına katılmak istiyorsan onun bir gününün nasıl geçtiğini öğrenerek ve antrenman programını takip ederek işe başlayabilirsin.

Bora haftada altı gün antrenman yapıyor; bunların beş günü bisiklet üstünde, bir günü koşu ve fitness ile geçiyor. Sabahları 8 - 9 gibi uyandıktan sonra kahvaltısını yapıyor, derslerine giriyor ve öğle yemeğinin ardından antrenman için yola çıkıyor. Antrenmanların en önemli kısmı, öncesinde ve sonrasında yaptığı esnetme hareketleri.