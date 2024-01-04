Bora Altıntaş: "2023 benim Yılımdı Diyebilirim"

Red Bull sporcusu Bora Altıntaş, BMX'in ülkemizdeki yükselen yıldızı. Takipçisi ve izlenme sayıları her geçen gün biraz daha artan Bora Altıntaş ile geride kalan bir yılı, hedeflerini, günlük rutinlerini ve dahasını Athlete Summit'te konuştuk.

2023 yılı kariyerin açısından nasıl geçti?

2023 benim yılımdı diyebilirim. Yarışmaların dışında, sosyal medyada çok büyük projeler gerçekleştirdim ve YouTube’da yaklaşık 260 milyon izlenmeye ulaştım. Instagram ve Tiktok’ta da epey büyüme gerçekleştirdim. Diğer yandan tabii sportif anlamda da kendimi ileri seviyeye taşıdım.

Senin için 2023’ün en unutulmaz anı hangisiydi?

Aslında 2023’te çok fazla unutulmaz anım var. Dev su kaydırağından BMX ile frensiz bir şekilde inmiştim. Çok dikti ve duramazsam dışarı uçma ihtimalim vardı. En unutulmazı ve en heyecanlısı buydu...

Bora Altıntaş © Barış Acarlı

Bir çalışma günün nasıl geçiyor?

Bazen değişiyor ama haftada üç defa proje, video, sokakta yaptığım aksiyonlar üzerine işler çıkarıyorum. Haftada üç de skatepark’ta parkurda antrenman üzerine videolar çekiyorum. İki farklı tarz var aslında... Genelde sabah 8 gibi uyanıyorum. Ardından kahvaltımı yapıp direkt olarak antrenmana ve çekimlere başlıyorum. Yaklaşık dört saat boyunca bisiklet üzerinde oluyorum. Tüm video editlerini de kendim yapıyorum. Diğer yandan Yüksek lisans yapıyorum ve spor yöneticiliği üzerine tez yazıyorum.

2023’ten çok fazla unutulmaz anım var. Bora Altıntaş

Seni örnek alan pek çok genç ve çocuk var... Onlara ilham vermek nasıl hissettiriyor?

Eskiye göre üzerimde daha büyük bir sorumluluk hissediyorum. Çünkü birçok çocuk beni örnek alıyor. Yaptığım hareketleri tekrarlamak istiyor. Benim hareketlerimi, karakterimi de örnek alıyorlar. O yüzden, elimden geldiğince onlara doğru yolu göstermeye dikkat ediyorum. Performans dışında onlara zeki, çevik ve ahlaklı olmayı öğretmeye çalışıyorum. Bunun dışında, hareketleri de doğru yoldan, önlemler alarak öğrenmelerini sağlamaya çalışıyorum. Bazen ben çok riskli bir şey yapıyorsam, bunları da denememeleri gerektiğini söylüyorum.

Takip ettiğin dünyaca ünlü sporcular var mı?

Kendi BMX dünyamdan, performans açısından favorim her zaman Garrett Reynolds. Onun sürüş tarzını çok beğeniyorum. Diğer yandan işin biraz daha çılgın projeler kısmında ise dağ bisikletinde downhill yapan Fabio Wibmer'ı takip ediyorum.

Bora Altıntaş göğe yükseliyor © Red Bull

2024 için hedeflerin neler?

BMX sokağın temeli, çılgın fikirler aslında ve bunun gittiği nokta, yarışmaların azaldığı ve video projelerin yükseldiği bir çağ... Yeni yılda da tabii ki hem yarışmacı hem içerik tarafta hedeflerim var. 2024’te iki tane yarışmam var. Orada dünya şampiyonluğu hedefim var. Onun dışında daha çok odaklanmam gereken ve daha çok vaktimi alacak olan ilk büyük sporcu projeme hazırlanıyorum. Onun dışında kendi ürettiğim içeriklere zaman ayıracağım bir yıl olacak.

2024’te dünya şampiyonluğu hedefim var. Bora Altıntaş

Red Bull ailesinin bir parçası olmak nasıl hissettiriyor?

Red Bull benim için bir içecek markası değil, bir aile. Ötesi yok. Bu ailenin bir parçası olduğum için hem çok şanslıyım, hem de gurur duyuyorum. Çünkü Red Bull dünyanın en iyi sporcularını barındıran bir marka.