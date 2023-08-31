Bora Altıntaş'ın Favori Red Bull TV Filmleri

Red Bull sporcusu Bora Altıntaş, aynı zamanda sıkı bir Red Bull TV izleyicisi. Yarışmalardan arta kalan zamanlarda Red Bull TV'nin uçsuz bucaksız dünyasında gezinen Bora, favori filmlerini senin için paylaşıyor.

01 One at a Time: Brett Rheeder Zafer Peşinde

59 dakika One at a Time: Brett Rheeder Zafer Peşinde Bir Crankworx sezonunun iniş ve çıkışlarında profesyonel slopestyle bisikletçisi Brett Rheeder'ı takip edin.

Slopestyle dağ bisikletçisi Brett Rheeder için birincilikten daha azı kabul edilemez. Beş Crankworx zaferi bulunan Rheeder, 2018 sezonuna dört galibiyet daha alma hedefiyle giriyor. Türkçe alt yazı seçeneğiyle izleyebilirsin.

02 Rhiannan Iffland ile Gökkuşağı Dalışı

26 dakika Rhiannan Iffland ile Gökkuşağı Dalışı Rhiannan Iffland, Avustralya'nın Outback bölgesine seyahat ediyor ve beklediğinden çok daha fazlasıyla karşılaşıyor. Türkçe alt yazılı izle!

Red Bull Cliff Diving Dünya serisini altı kez kazanmayı başaran Rhiannan Iffland, benzersiz bir maceraya atılıyor. Iffland, Avustralya'nın Outback bölgesine seyahat ediyor ve beklediğinden çok daha fazlasıyla karşılaşıyor. Türkçe alt yazılı izleyebilirsin.

03 Tom Pagès ile Uçuş Modu

37 dakika Tom Pagès ile Uçuş Modu FMX efsanesi Tom Pages, sınırları zorlayarak tarih yazmaya devam ediyor. Pagès, Fransa'nın Avoriaz kentinde 135 metrelik bir uçurumda serbest stil motokros ve serbest düşüşü birleştiriyor.

FMX efsanesi Tom Pages, sınırları zorlayarak tarih yazmaya devam ediyor. Pagès, Fransa'nın Avoriaz kentinde 135 metrelik bir uçurumda serbest stil motokros ve serbest düşüşü birleştiriyor. Türkçe alt yazılı izleyebilirsin.

04 Long Live Chainsaw: Efsane Stevie Smith'in Yaşamı

1 saat 33 dakika Long Live Chainsaw: Efsane Stevie Smith'in Yaşamı Kanadalı dağ bisikleti efsanesi Stevie Smith'in hayatını ve mirasını anıyoruz.

Long Live Chainsaw, Kanadalı dağ bisikleti efsanesi Stevie Smith'in hayatını ve mirasını anmak için Stevie Smith Foundation ve Anthill Films'in işbirliği ile hayata geçirilen bir proje. Efsane ismin kariyeri mercek altına alınırken unutulmaz manzaralar, birbirinden değerli anekdotlar eşliğinde izleyicilere sunuluyor.

05 Aconcagua: Yeni Bir Şans

46 dakika Aconcagua: Yeni Bir Şans Koşucu Fernanda Maciel, 6.961 metrelik bir dağa bir gün içinde inip çıkan ilk kadın olmak istiyor.

6.961 metre... Ultra maratoncu Fernanda Maciel’in Arjantin’e gidip gezegenin en yüksek dağlarından biri olan Aconcagua’ya bir günde tırmanıp geri inen ilk kadın olmayı amaçlıyor. Bu büyük meydan okumaya sen de şahit olabilir, bu güzide yapımı Türkçe alt yazı seçeneğiyle izleyebilirsin.

06 Don't Look Down: Göklerde BMX Aksiyonu

36 dakika Don't Look Down: Göklerde BMX Aksiyonu Gökyüzünde bisiklete binmek mümkün mü? BMX sporcusu Kriss Kyle bunu mümkün kılıyor.

Gökyüzünde bisiklete binmek mümkün mü? BMX sporcusu Kriss Kyle bunu mümkün kılıyor. Sıra dışı bir proje, sıra dışı bir deneyime dönüşüyor. Don't Look Down, Red Bull TV'de! Türkçe alt yazı seçeneğiyle izleyebilirsin.