Bora Altıntaş'ın Favori Red Bull TV Filmleri

Red Bull sporcusu Bora Altıntaş, aynı zamanda sıkı bir Red Bull TV izleyicisi. Yarışmalardan arta kalan zamanlarda Red Bull TV'nin uçsuz bucaksız dünyasında gezinen Bora, favori filmlerini senin için paylaşıyor.
01
One at a Time: Brett Rheeder Zafer Peşinde
59 dakika
One at a Time: Brett Rheeder Zafer Peşinde
Bir Crankworx sezonunun iniş ve çıkışlarında profesyonel slopestyle bisikletçisi Brett Rheeder'ı takip edin.
Slopestyle dağ bisikletçisi Brett Rheeder için birincilikten daha azı kabul edilemez. Beş Crankworx zaferi bulunan Rheeder, 2018 sezonuna dört galibiyet daha alma hedefiyle giriyor. Türkçe alt yazı seçeneğiyle izleyebilirsin.
02
Rhiannan Iffland ile Gökkuşağı Dalışı
26 dakika
Rhiannan Iffland ile Gökkuşağı Dalışı
Rhiannan Iffland, Avustralya'nın Outback bölgesine seyahat ediyor ve beklediğinden çok daha fazlasıyla karşılaşıyor. Türkçe alt yazılı izle!
Red Bull Cliff Diving Dünya serisini altı kez kazanmayı başaran Rhiannan Iffland, benzersiz bir maceraya atılıyor. Iffland, Avustralya'nın Outback bölgesine seyahat ediyor ve beklediğinden çok daha fazlasıyla karşılaşıyor. Türkçe alt yazılı izleyebilirsin.
03
Tom Pagès ile Uçuş Modu
37 dakika
Tom Pagès ile Uçuş Modu
FMX efsanesi Tom Pages, sınırları zorlayarak tarih yazmaya devam ediyor. Pagès, Fransa'nın Avoriaz kentinde 135 metrelik bir uçurumda serbest stil motokros ve serbest düşüşü birleştiriyor.
FMX efsanesi Tom Pages, sınırları zorlayarak tarih yazmaya devam ediyor. Pagès, Fransa'nın Avoriaz kentinde 135 metrelik bir uçurumda serbest stil motokros ve serbest düşüşü birleştiriyor. Türkçe alt yazılı izleyebilirsin.
04
Long Live Chainsaw: Efsane Stevie Smith'in Yaşamı
1 saat 33 dakika
Long Live Chainsaw: Efsane Stevie Smith'in Yaşamı
Kanadalı dağ bisikleti efsanesi Stevie Smith'in hayatını ve mirasını anıyoruz.
Long Live Chainsaw, Kanadalı dağ bisikleti efsanesi Stevie Smith'in hayatını ve mirasını anmak için Stevie Smith Foundation ve Anthill Films'in işbirliği ile hayata geçirilen bir proje. Efsane ismin kariyeri mercek altına alınırken unutulmaz manzaralar, birbirinden değerli anekdotlar eşliğinde izleyicilere sunuluyor.
05
Aconcagua: Yeni Bir Şans
46 dakika
Aconcagua: Yeni Bir Şans
Koşucu Fernanda Maciel, 6.961 metrelik bir dağa bir gün içinde inip çıkan ilk kadın olmak istiyor.
6.961 metre... Ultra maratoncu Fernanda Maciel’in Arjantin’e gidip gezegenin en yüksek dağlarından biri olan Aconcagua’ya bir günde tırmanıp geri inen ilk kadın olmayı amaçlıyor. Bu büyük meydan okumaya sen de şahit olabilir, bu güzide yapımı Türkçe alt yazı seçeneğiyle izleyebilirsin.
06
Don't Look Down: Göklerde BMX Aksiyonu
36 dakika
Don't Look Down: Göklerde BMX Aksiyonu
Gökyüzünde bisiklete binmek mümkün mü? BMX sporcusu Kriss Kyle bunu mümkün kılıyor.
Gökyüzünde bisiklete binmek mümkün mü? BMX sporcusu Kriss Kyle bunu mümkün kılıyor. Sıra dışı bir proje, sıra dışı bir deneyime dönüşüyor. Don't Look Down, Red Bull TV'de! Türkçe alt yazı seçeneğiyle izleyebilirsin.