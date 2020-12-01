Bora Altıntaş: "Red Bull çok büyük bir aile"

Bora Altıntaş henüz 19 yaşında ancak yetenekleri çoktan sınırlar ötesinden fark edilmiş durumda. BMX üzerinde hünerlerini cömertçe sergileyen genç sporcu artık Red Bull sporcusu. Bora'yla BMX sevgisini, başarılarını ve hedeflerini konuştuk.

BMX’e nasıl yöneldin?

Küçükken basketbol ve atletizm alanında başarılıydım. Ama daha sonra kendimi bilgisayar oyunlarına biraz fazla kaptırdım ve evden dışarı pek çıkmıyordum. 13 yaşındayken bir gün arkadaşlarımın ısrarlarıyla bisiklet sürmeye çıktım. Arkadaşlarımın BMX’i vardı. Ben de dağ bisikleti kullanıyordum.

Onlardan gördüğüm bazı hareketleri denemeye çalıştım. Fakat bisikletim buna uygun değildi. Sonra arkadaşımın BMX'ini denedim ve bisiklete temas ettiğim anda çok farklı bir hayata adım atmış oldum. Daha sonra, bayram harçlıklarımı biriktirdim ve kendime ilk BMX bisikletimi aldım. O günden beri BMX kullanıyorum.

"Sevdiğim işi, meslek olarak yapmak en büyük hayallerim arasındaydı" Bora Altıntaş Bu sporu profesyonel seviyede yapmaya karar verdiğin anı hatırlıyor musun? BMX, kısa sürede benim hayat tarzım haline geldi. Her anım bisikletin üzerinde geçiyordu. Yarışmalara katılıp dereceler aldım ve sosyal medyadaki videolarım da ilgi çekmeye başladı. Genç yaşta olmama rağmen çok fazla firmadan iş birliği ve sponsorluk teklifleri almaya başladım. Az da olsa bir maddi kazanç elde etmeye başlamıştım. Çocukluğumdan beri her zaman profesyonel bir sporcu olmak istiyordum. Sevdiğim işi, meslek olarak yapmak en büyük hayallerim arasındaydı. Bu yüzden, bu spora bakış açım ciddileşti.

BMX'in yükselen yıldızı Bora Altıntaş © Red Bull

Bir BMX sporcusu nasıl antrenman yapar? Yarışmalara nasıl hazırlanıyorsun?

BMX çok farklı bir spor dalı ve fiziksel çalışmanın yanında mental ve psikolojik antrenmanlar da gerektiriyor. Ben aynı zamanda üniversite öğrencisi olduğum için antrenmanlarımı derslerime göre ayarlıyorum. Bazen günde 5-6 saat, bazen ise 11-12 saat BMX’e biniyorum. Bunun yanında, yarışma dönemine girdiğimiz zaman, kondisyonumun en üst seviyeye gelmesi için normal döneme oranla daha fazla fitness ve koşu antrenmanları yapıyorum. Yarışma günü yaklaşırken de antrenman yoğunluğunu yavaş yavaş azaltıyorum. Bu durum, yorgunluğu engellemeye ve performansımı en üst seviyede göstermeme yardımcı oluyor.

2019’da Yunanistan’da önemli bir başarı elde ettin. O serüveni bize anlatabilir misin?

Daha önce hiç yapılmamış bir formatta, Avrupa çapında çok üst seviyede bir yarışmaydı. Farklı bir format uygulandı ve yarışma takımlar halinde gerçekleşti. Sporcuların davet alarak yarışabildiği o organizasyonda, takım arkadaşlarımla birlikte açık ara farkla şampiyonluğa ulaştık. Benim için çok gurur vericiydi.

"Red Bull sporcusu olmak, seçilmiş bir sporcu olduğunuz anlamına geliyor" Bora Altıntaş Dünyaca ünlü birçok BMX yıldızı, aynı zamanda Red Bull sporcusu. Yakından takip ettiğin, örnek aldığın var mı aralarında? BMX’e başladığım ilk günden beri örnek aldığım sporcu: Garrett Reynolds . Tüm dünya üzerinde ‘G.O.A.T.’ olarak bilinen, BMX Street dalının babası. Benim için sadece performans değil, sporcunun karakteri ve insanlara olan yaklaşımı da önemli. Sporda en önemli şeylerden biri, performansın yanı sıra ahlaklı ve saygılı olmak. Bu nedenle, Garret Reynolds senelerdir favori sporcum. Sosyal medya üzerinden onunla iletişim kuruyorum, konuşuyorum. Bu benim için çok gurur verici.

Bora Altıntaş artık Red Bull sporcusu © Red Bull

Red Bull sporcusu olmak senin için ne ifade ediyor?

Red Bull sporcusu olmak, "seçilmiş" bir sporcu olduğunuz anlamına geliyor ve bunu başarmak hiç kolay değil. Red Bull sadece çok büyük bir enerji içeceği firması değil, aynı zamanda çok büyük bir aile. Bu yüzden Red Bull sporcusu olduğum için dünyanın en mutlu insanıyım diyebilirim. Mesleğimi BMX’in üzerinde yaparken arkamda böyle büyük bir ailem olması, motivasyonumu en üst seviyeye çıkarıyor.

Yakın gelecek için ne gibi planların var?

2019 yılında başarılı bir yıl geçirmiştik fakat 2020 yılı evde kaldığımız süreçte etkinliklerimiz ve yarışmalarımız iptal edildi. Bu dönemde kendimi daha çok video içerikleri ile geliştirmeye çalıştım. Yakın gelecekte ise tüm katıldığım etkinliklerde üst seviye performans götermeyi ve yarışmalarda iyi dereceler almayı hedefliyorum. Elbette Red Bull’un desteği ile planladığımız video projelerini hayata geçirmeyi istiyorum. Aynı zamanda sahibi olduğum FiberaBMX’i büyütmek, çalıştığım BMX bisiklet firmalarıyla kendime özel imzalı bir BMX veya BMX parçaları çıkarmak, ülkemizde ve yurt dışındaki sporculara bu parçaları sunmak en büyük hedeflerim arasında.

Son olarak BMX’e yönelme hevesi olan bisiklet severler için ne tavsiye edersin?