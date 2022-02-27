"Yarışmalara Hazırlık Sürecim Yaklaşık İki Ay Sürüyor"

Bora Altıntaş: Red Bull ailesinin üyesi olmak gerçekten çok farklı bir duygu. Aileye katılalı bir sene oldu fakat çok daha uzun süredir Red Bull ailesindeymişim gibi hissediyorum. Çünkü her zaman benim yanımdalar, sürekli beraber güzel işler başarıyor ve daha başarılı olmak için hep beraber çalışıyoruz. Red Bull sporcusu olduktan sonra insanların bana bakışı çok değişti, gözler daha fazla üzerimde olmaya başladı. Çok daha fazla insan beni tanıdı ve insanların benden daha büyük beklentileri olmaya başladı. Ben de elimden gelenin daha fazlasını yapmak için çok çalışıyorum. Aynı zamanda aileye katıldıktan sonra imkanlarımın artması ile performansım da çok daha fazla arttı. Red Bull ailesinin destekleriyle artık ben de dünyanın tanıdığı bir BMX sporcusuyum.