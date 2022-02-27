Bora Altıntaş
© Red Bull
BMX

"Yarışmalara Hazırlık Sürecim Yaklaşık İki Ay Sürüyor"

Red Bull sporcusu Bora Altıntaş ile son bir yılını, hedeflerini ve dahasını konuştuk.
Yazar: Red Bull
5 dakikalık okuma itibarıyla yayında
Red Bull sporcusu Bora Altıntaş, BMX'in ülkemizdeki yükselen yıldızı. Geçtiğimiz yıl düzenlenen Simple Session'da finale kalarak büyük bir başarıya imza atan Bora'nın bu yıl da hedefleri büyük. Kendisi ile geride kalan bir yılı, önümüzdeki yıl hedeflerini, sevdiği yemekleri, filmleri ve dahasını konuştuk.

Seni hiç tanımayanlar için bize biraz kendinden bahsedebilir misin?

Bora Altıntaş: 22 Ocak 2001 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefkoşa şehrinde dünyaya geldim. Hem Türkiye hem de Kıbrıs vatandaşıyım. Profesyonel BMX sporcusuyum ve aynı zamanda Yakın Doğu Üniversitesi'nde Spor Yöneticiliği bölümü son sınıf öğrencisiyim, yüksek lisansa başlamak üzereyim. Adrenalini en üst seviyede yaşamayı ve her zaman sınırları zorlamayı seven bir sporcuyum.

Red Bull sporcusu olarak ilk yılını geride bıraktın. Bu bir yılda hayatında neler değişti?

Bora Altıntaş: Red Bull ailesinin üyesi olmak gerçekten çok farklı bir duygu. Aileye katılalı bir sene oldu fakat çok daha uzun süredir Red Bull ailesindeymişim gibi hissediyorum. Çünkü her zaman benim yanımdalar, sürekli beraber güzel işler başarıyor ve daha başarılı olmak için hep beraber çalışıyoruz. Red Bull sporcusu olduktan sonra insanların bana bakışı çok değişti, gözler daha fazla üzerimde olmaya başladı. Çok daha fazla insan beni tanıdı ve insanların benden daha büyük beklentileri olmaya başladı. Ben de elimden gelenin daha fazlasını yapmak için çok çalışıyorum. Aynı zamanda aileye katıldıktan sonra imkanlarımın artması ile performansım da çok daha fazla arttı. Red Bull ailesinin destekleriyle artık ben de dünyanın tanıdığı bir BMX sporcusuyum.

Bora Altıntaş, Estonya'daki Simple Session'da finale kalmayı başardı.
Bora Altıntaş, Estonya'daki Simple Session'da finale kalmayı başardı.
© Merlin Czarnulla

Simple Session'da finallerde yarışarak çok büyük bir başarıya imza attın. Bu seneki yarışmayı kendi açından bize biraz anlatır mısın?

Bora Altıntaş: Simple Session dünyanın en büyük BMX yarışması ve orada yarışmak gerçekten çok heyecan verici. Dünya üzerindeki en iyi sporcularla yarışıyorsunuz ve ben de bu sporcular arasında yer alıp finallere kadar gitmeyi başardım. Daha fazla tecrübe edindim ve önümüzdeki yarışma için daha çok çalışıyorum. Artık hedefim podyuma çıkmak.

BMX parkurunu yaparken en keyif aldığın hareket hangisi?

Bora Altıntaş: BMX'te yapmaktan en keyif aldığım hareket tailwhip. Bu hareket dünyanın en zor hareketlerinden biri. Tailwhip hareketini kombinasyonlara bağlamak zor olsa da en çok zevk aldığım hareket diyebilirim.

Simple Session dünyanın en büyük BMX yarışması ve orada yarışmak gerçekten çok heyecan verici.
Bora Altıntaş

Geçen yıl "keşke ben de yer alsaydım" dediğin bir projeyle karşılaştın mı?

Bora Altıntaş: Geçen sene keşke yer alsaydım dediğim bir projeyle karşılaşmadım fakat kendi yapmak istediğim projeler vardı. Bazı aksiliklerden dolayı yapamadık ama inşallah bu sene -sürpriz olsun- başaracağız.

Yıl içinde antrenman takvimini nasıl düzenliyorsun? Yarışmalardan önce veya sonra bu antrenmanlar farklılık gösteriyor mu?

Bora Altıntaş: Yıl içinde yarışma sezonu öncesinde antrenmanlarımı daha çok yarışmaya yönelik yaparken, yarışma sezonu dışında video projeleri üzerinde çalışmaktayım. Yarışma sezonu öncesi antrenmanlar genelde daha ağır özel hareketlerimi tekrarlamakla geçerken, sezon dışında yeni hareketler ve yeni yerlerde video projeleri üzerinde çalışıyorum.

Bundan sonra önünde hangi hedef var. Önümüzdeki yıl hangi yarışmaları gözüne kestirdin?

Bora Altıntaş: Önümüzdeki sene tekrardan Simple Session'da ülkemizi temsil edeceğim. Onun dışında İngiltere'de diğer büyük yarışmalardan biri olan Nass Festival’da podyum için savaşacağım. Diğer yarışmaların durumuna göre de takvimde değişiklikler olabilir. Yarışma sezonu dışında hayata geçirmek istediğimiz birçok proje var ama bunlar sürpriz olsun.

Bora Altıntaş
Bora Altıntaş
© Mahmut Cinci
BMX'te yapmaktan en keyif aldığım hareket tailwhip. Bu hareket dünyanın en zor hareketlerinden biri.
Bora Altıntaş

Büyük bir şampiyona öncesinde kendini nasıl hazırlıyorsun? Bir ritüelin ya da bir kamp programın var mı?

Bora Altıntaş: Büyük şampiyonalardan önce daha çok kondisyon ve hareketleri tekrarlama üzerine çalışmaya özen gösteririm. Bana en çok puan kazandıracak ve kendi stilimdeki hareketleri kafamda tamamlayıp sürekli tekrarlarım. Yarışmalara hazırlık sürecim yaklaşık iki ay sürüyor. İki ay kala kendimi yeni hareketlerden uzaklaştırırım, yarışma için hangileri önemliyse onları çalışırım. Onun dışında fitness ve koşu programlarım oluyor.

Adrenalini yüksek ve riskli bir spor yapıyorsun, korktuğun ya da çekindiğin anlar oluyor mu?

Bora Altıntaş: Tabii ki... Her sporda olduğu gibi BMX sporunda da belirli riskler var. Önemli olan ekipmanlar ve önlemler ile bu riskleri en aza düşürmektir.

En sevdiğin yemek nedir?

Bora Altıntaş: Şu anlık vejetaryen bir sporcuyum. Bu yüzden öğünlerimde mutlaka salata oluyor. Farklı meyve ve sebzelerle salata yapmayı çok seviyorum ve zevk alıyorum. Bu yüzden en sevdiğim yemek salata diyebilirim.

Bora Altıntaş
Bora Altıntaş
© Mahmut Cinci

Ne tür filmleri seviyorsun? En son hangi filmi izledin?

Bora Altıntaş: Adrenalin olan ve Marvel filmlerini çok seviyorum. En son Spider-Man'in yeni filmini (Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok) izlemiştim. Çocukluktan beri en çok sevdiğim kahraman Spider-Man'dir.

Kendi sporun dışında takip ettiğin bir spor var mı? Diğer sporları yapan sporcular arasında sana ilham olan bir atlet var mı?

Bora Altıntaş: Kendi sporum dışında Red Bull Türkiye ailesinde yer alan tüm sporcuların branşlarını takip ediyorum. Onlarla gurur duyuyor ve hepsinden ayrı ayrı ilham alıyorum. İyi ki hep birlikte bu ailede yer alıyoruz.

Kübra Dağlı ile eğlenceli bir iddiaya girdiniz. Bu proje ile ilgili neler söylemek istersin?

Bora Altıntaş: Evet, Şehre İzini Bırak'ta aynı zamanda arkadaşım olan Kübra Dağlı ile karşılıklı takımlarda birbirimizle yarışıyoruz. İkimizin de farklı takımları var ve hangi takım daha fazla koşar ve challenge'ları yerine getirir ise o takım kazanacak. Ayrıca her takımın ayrı challenge'lara göre sürpriz ödülleri var.

Peki sence kazanan sen mi olacaksın yoksa Kübra mı?

Bora Altıntaş: Aslında Kübra'nın sosyal medyada benden daha fazla takipçisi var, bu yüzden bana göre daha avantajlı fakat benim takipçilerim ona göre az olsa da beni çok seviyor ve bu tür yarışmalarda bana çok destek veriyorlar. Her ne olursa olsun bu işin sonunda dostluk kazanacak diyebilirim.

Bu challenge'ın sonunda ikinizin kararlaştırdığı ve birbirinize vereceğiniz bir ödül var mı?

Bora Altıntaş: Tabii ki olacak ama bunu henüz kararlaştırmadık. Challenge'ın sonu için önümüzde biraz daha zaman var. Bu da sürpriz olsun.

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