"Yarışmalara Hazırlık Sürecim Yaklaşık İki Ay Sürüyor"

Seni hiç tanımayanlar için bize biraz kendinden bahsedebilir misin?
22 Ocak 2001 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefkoşa şehrinde dünyaya geldim. Hem Türkiye hem de Kıbrıs vatandaşıyım. Profesyonel BMX sporcusuyum ve aynı zamanda Yakın Doğu Üniversitesi'nde Spor Yöneticiliği bölümü son sınıf öğrencisiyim, yüksek lisansa başlamak üzereyim. Adrenalini en üst seviyede yaşamayı ve her zaman sınırları zorlamayı seven bir sporcuyum.
Red Bull sporcusu olarak ilk yılını geride bıraktın. Bu bir yılda hayatında neler değişti?
Red Bull ailesinin üyesi olmak gerçekten çok farklı bir duygu. Aileye katılalı bir sene oldu fakat çok daha uzun süredir Red Bull ailesindeymişim gibi hissediyorum. Çünkü her zaman benim yanımdalar, sürekli beraber güzel işler başarıyor ve daha başarılı olmak için hep beraber çalışıyoruz. Red Bull sporcusu olduktan sonra insanların bana bakışı çok değişti, gözler daha fazla üzerimde olmaya başladı. Çok daha fazla insan beni tanıdı ve insanların benden daha büyük beklentileri olmaya başladı. Ben de elimden gelenin daha fazlasını yapmak için çok çalışıyorum. Aynı zamanda aileye katıldıktan sonra imkanlarımın artması ile performansım da çok daha fazla arttı. Red Bull ailesinin destekleriyle artık ben de dünyanın tanıdığı bir BMX sporcusuyum.
Simple Session'da finallerde yarışarak çok büyük bir başarıya imza attın. Bu seneki yarışmayı kendi açından bize biraz anlatır mısın?
Simple Session dünyanın en büyük BMX yarışması ve orada yarışmak gerçekten çok heyecan verici. Dünya üzerindeki en iyi sporcularla yarışıyorsunuz ve ben de bu sporcular arasında yer alıp finallere kadar gitmeyi başardım. Daha fazla tecrübe edindim ve önümüzdeki yarışma için daha çok çalışıyorum. Artık hedefim podyuma çıkmak.
Simple Session dünyanın en büyük BMX yarışması ve orada yarışmak gerçekten çok heyecan verici.
Yıl içinde antrenman takvimini nasıl düzenliyorsun? Yarışmalardan önce veya sonra bu antrenmanlar farklılık gösteriyor mu?
Yıl içinde yarışma sezonu öncesinde antrenmanlarımı daha çok yarışmaya yönelik yaparken, yarışma sezonu dışında video projeleri üzerinde çalışmaktayım. Yarışma sezonu öncesi antrenmanlar genelde daha ağır özel hareketlerimi tekrarlamakla geçerken, sezon dışında yeni hareketler ve yeni yerlerde video projeleri üzerinde çalışıyorum.
Bundan sonra önünde hangi hedef var. Önümüzdeki yıl hangi yarışmaları gözüne kestirdin?
Önümüzdeki sene tekrardan Simple Session'da ülkemizi temsil edeceğim. Onun dışında İngiltere'de diğer büyük yarışmalardan biri olan Nass Festival’da podyum için savaşacağım. Diğer yarışmaların durumuna göre de takvimde değişiklikler olabilir. Yarışma sezonu dışında hayata geçirmek istediğimiz birçok proje var ama bunlar sürpriz olsun.
BMX'te yapmaktan en keyif aldığım hareket tailwhip. Bu hareket dünyanın en zor hareketlerinden biri.
Büyük bir şampiyona öncesinde kendini nasıl hazırlıyorsun? Bir ritüelin ya da bir kamp programın var mı?
Büyük şampiyonalardan önce daha çok kondisyon ve hareketleri tekrarlama üzerine çalışmaya özen gösteririm. Bana en çok puan kazandıracak ve kendi stilimdeki hareketleri kafamda tamamlayıp sürekli tekrarlarım. Yarışmalara hazırlık sürecim yaklaşık iki ay sürüyor. İki ay kala kendimi yeni hareketlerden uzaklaştırırım, yarışma için hangileri önemliyse onları çalışırım. Onun dışında fitness ve koşu programlarım oluyor.
Kendi sporun dışında takip ettiğin bir spor var mı? Diğer sporları yapan sporcular arasında sana ilham olan bir atlet var mı?
Kübra Dağlı ile eğlenceli bir iddiaya girdiniz. Bu proje ile ilgili neler söylemek istersin?
Evet, Şehre İzini Bırak'ta aynı zamanda arkadaşım olan Kübra Dağlı ile karşılıklı takımlarda birbirimizle yarışıyoruz. İkimizin de farklı takımları var ve hangi takım daha fazla koşar ve challenge'ları yerine getirir ise o takım kazanacak. Ayrıca her takımın ayrı challenge'lara göre sürpriz ödülleri var.