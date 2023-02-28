Boston Celtics Tarihinin Efsaneleri

1946 yılında kurulan Boston Celtics, NBA'in en köklü ve en başarılı takımlarından biri olarak büyük bir sportif mirasa sahip. Toplam 17 şampiyonlukla NBA'in en çok şampiyonluğa ulaşan iki takımından biri olan Celtics, kadrosunda pek çok efsane ismi barındırdı.

Toplam 23 oyuncunun formasını emekli eden Celtics'in bu sezon da zirvenin önemli adaylarından biri. Celtics'in son dönem yıldızlarına daha fazla odaklanarak hazırladığımızefsane isimlerini

Bill Russell

NBA tarihini en fazla şampiyonluk yüzüğü kazanan ismi olan Bill Russell, ikonik basketbol kariyerini 11 şampiyonlukla tamamlarken, son iki şampiyonlukta takımın koçluğunu da üstlenmişti. 2022 yılında hayata veda eden efsane pivot, 60'lı yıllardan itibaren ABD'deki sosyal adaletsizliklere karşı tutumuyla bir kanaat önderi haline gelmiş ve Afro-Amerikalılar için bir kanaat önderine dönüşmüştü.

5 kez NBA normal sezon MVP'si seçilen Russell, 12 kez All-Star takımında yer almış, 2017 yılında da NBA Ömür Boyu Başarı Ödülü'nün sahibi olmuştu. Russell'ın 6 numaralı forması basketbol kariyeri sona erdikten sonra Boston Celtics tarafından emekli edilmişti. NBA yönetimi Russell'ın vefatının ardından aldığı kararla 6 numaranın tüm NBA takımları yönetimi tarafından emekli edildiğini açıkladı.

Larry Bird

1978 draft'ında 6. sıradan Boston Celtics tarafından seçilen Larry Bird, 80'li yıllarda modern NBA'in doğuşuna önderlik eden rekabetin en önemli iki isminden biriydi. Los Angeles Lakers'lı Magic Johnson'la birlikte 80'li yıllara damga vuran Bird, 3 kez normal sezon MVP'si seçilirken, 3 kez de NBA şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

12 kez All-Star seçilen Bird, 2019 yılında NBA Ömür Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Tamamını Celtics'te geçirdiği 13 yıllık NBA kariyerinin ardından Indiana Pacers'ta kısa ama başarılı bir koçluk dönemi de olan Bird, daha sonra kariyerine yönetici olarak devam etti. 33 numaralı forması Celtics tarafından emekli edilen efsane forvet, 1992 Barselona Olimpiyatları'nda şampiyon olan Dream Team'in de bir parçasıydı.

Paul Pierce

Boston Celtics'in yakın dönem efsanelerinden Paul Pierce, 1998 draft'ında 10. sıradan seçilmişti. Celtics hanedanının yeniden ayağa kakışının temel taşı niteliğinde olan kısa forvet, takımda geçirdiği 15 sezonda 10 kez All-Star seçilmeyi başardı.

22 yıllık aradan sonra 2008 yılında şampiyon olan Celtics'de final serisinin MVP'si seçilen Pierce'ın 34 numaralı forması kariyeri sona erdikten sonra TD Garden'ın tavanında yerini aldı. Celtics'ten sonra Brooklynn Nets, Washington Wizards ve Los Angeles Clippers formaları da giyen Pierce 19 yıllık kariyerini 2017 yılında sonlandırdı.

Kevin Garnett

1995 draft'ında 5. sıradan Minnesota Timberwolves tarafından seçilen Kevin Garnett kolej basketbolu oynamadan liseden direkt olarak NBA'e gelmişti. 2004 yılında normal sezon MVP'si seçilen Garnett, 2007 yılında Boston Celtics'in yolunu tuttu.

2008 yılında şampiyon olan Celtics'in en önemli parçalarından biri olan Garnett, aynı sezon Yılın En İyi Savunmacısı da seçilmişti. 21 sezonluk kariyerinde 15 kez All-Star seçilen oyuncunun 5 numaralı forması Boston Celtics tarafından emekliye ayrıldı.

Jayson Tatum

NBA'de altıncı sezonunu geçiren Jayson Tatum, 2017 draft'ında Boston Celtics tarafından 3. sırada seçildi. Lige geldiği andan itibaren bir yıldız olacağının sinyallerini veren oyuncu kısa sürede büyük bir gelişme göstererek ligin elit oyuncuları arasında yerini aldı ve 2022 yılında NBA finaline çıkan takımın en değerli parçalarından biri oldu.

4 kez All-Star takımına seçilen Tatum, Utah'ta yapılan 2023 All-Star maçında 56 sayıyla yıldızlaşarak maçın MVP'si seçildi. 2023 sezonunda normal sezon MVP'liği için adaylardan biri olarak görülen sporcu takımını tekrar NBA finaline taşımak için gerekli olan tün becerilere sahip.

Jaylen Brown

Jaylen Brown © Jon Lopez / Red Bull Content Pool

2016 draft'ında Boston Celtics tarafından 4. sıradan seçilen Brown, NBA'de yedinci sezonuna ulaştı. Celtics'in üç kez Doğu Konferansı Finallerine ulaşmasına yardımcı olan oyuncu, 2021'de kariyerinde ilk kez NBA All-Star takımına seçildi.

Jaylen, ilk All-Star sezonunda 24,7 sayı, 6,0 ribaund, 3,4 asist ve 1,2 top çalma ortalamalarıyla oynadı. 2022 sezonunda ise Celtics ile NBA finaline ulaşmayı başardı. 2023'te ise şampiyonluğun önemli adaylarından biri olan Celtics'in All-Star seçilen iki oyuncusundan biri oldu.

2019'da henüz 22 yaşındayken meslektaşları tarafından Ulusal Basketbol Oyuncuları Derneği'nin en genç Başkan Yardımcısı olarak seçilen Brown, sosyal alanda da etkin lider lider olarak öne çıkıyor.