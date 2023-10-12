Breaking Beyond: En iyi Break Dansçılara İlham Olan 6 Dans Sahnesi

Breaking Beyond, her bölümde farklı bir şehri ziyaret ederek dünyadaki break dance ve hip-hop kültürünü keşfeden yeni bir Red Bull TV programı...

Dizide Red Bull BC One All Stars Menno, Ronnie, Junior, Shigekix, Neguin ve Kastet ekip arkadaşlarına şehirlerini ve ülkelerini tanıtıyor, yerel kültürlerini ve break dans'ın kültürlerdeki rolünü anlatıyor.

Goma (Kongo), Tokyo (Japonya), Las Vegas (ABD), Rotterdam (Hollanda), São Paulo (Brezilya) ve New York'ta (ABD) her bir yerin dans anlatımını diğerlerinden ayıran unsurları ortaya çıkarmak için seni break dans sahnelerinin tam ortasına davet ediyoruz.

01 Junior ve Shigekix, Goma'da gelecek neslin gücünü keşfediyor.

45 dakika Junior, Shigekix'i Goma Şehri ile Tanıştırıyor Junior ve Shigekix, yerel hip-hop kültürünü keşfetmek için Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Goma'yı ziyaret ediyor.

Breaking Beyond'un ilk bölümünde Shigekix, B-Boy Junior'ın doğum yeri olan Goma'yı ziyaret ediyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde olmak, savaştan ve yoksulluktan büyük ölçüde etkilenmeyi de beraberinde getiriyor. Ancak orası aynı zamanda canlı, renkli ve misafirperver bir yer.

Goma break dans sahnesi, sadece büyük yarışmalar veya şampiyonluklarla ilgili değil, aynı zamanda bu sahneye ihtiyacı olanlara ulaşmakla da ilgili. Junior, yerel toplumu sanat ve dans yoluyla güçlendiren etkinlikler düzenleyen Goma break dans topluluğu olan Project Congo'nun bir parçasıdır. Orada bir proje yürüten ve şehrin bir sakini olan Faraja, "Ücretsiz dans dersleri veriyoruz. Sokak çocukları ve öksüzler, hatta hapiste olanlar ve iyi bir hayatı olmayan çocuklar buluyoruz" diyor ve ekliyor: "Ayrıca onlara break dans, beatbox ve tüm kültürü öğretiyoruz."

Junior, Project Congo ile sahnenin oluşturulmasına yardımcı oluyor © Pamela Tulizo

Benim ülkemde daha çok insan eğlenmek için break dans yapıyor ama burada hayatta kalmak daha büyük anlam ifade ediyor... Shigekix

02 Neguin ve Kastet, São Paulo'da Brezilya Ginga'sını hissediyor

46 dakika Neguin, Kastet'i São Paulo Gezisine Çıkarıyor B-Girl Kastet, Brezilya'nın breaking sahnesini deneyimlemek için São Paulo'da B-Boy Neguin'e katılıyor.

Brezilya, São Paulo'da Neguin, iki kez Red Bull BC One Şampiyonu Kastet'e, Capoeira ve Brezilya'daki Jiu Jitsu'dan Passinho gibi varoşlarda doğup uygulanan sokak dansı stillerine kadar Brezilyalıların peşinden koştukları her şeyin arkasındaki tutkuyu göstermeye çalışıyor.

São Paulo, grafitiyi "Halkın sesi" ve umut vermenin bir yolu olarak gören dünyaca ünlü OSGEMEOS ikizleri Gustavo ve Otavio Pandolfo'dan gelen sokak sanatıyla boyanmış canlı bir yer.

São Paulo'da break dans; gençlere, sokak yaşamına bir alternatif ve kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir alan sağlamada önemli bir rol oynuyor. Ama bu kolay olmadı... Şehirde dans edebilmek için yer bulmak konusunda savaşmak zorunda kaldılar.

Neguin, Kastet'e yaşam tarzının tüm yönlerini gösteriyor © Little Shao

Helio'dan, São Paulo'da break dansın önemli hale geldiğini duyuyoruz çünkü gettodaki insanları yanlış işlere bulaşmaktan kurtaran güçlü, kapsayıcı bir sanat formu ve kültürdü. Onun sözleriyle, "Nelson Triunfo'nun çalışması sayesinde insanlar, Sao Bento istasyonu gibi güvenli bir yer bulabildiler".

03 Ronnie ve Neguin, Las Vegas'ta sanatsal özgürlük hayalinin peşinden gidiyor

45 dakika Ronnie ve Neguin, Las Vegas'ı Keşfediyor Ronnie ve Neguin profesyonel sanatçılarla tanışıyor, Full Force Crew'un köklerini keşfediyor ve Las Vegas'ta Jabbawockeez ile keyifli anlar geçiriyor.

ABD, Las Vegas'ın ışıltısında, her türden sanatçı performans sergileme hayallerinin peşinden koşuyor. Bu, b-girls ve b-boys için de aynı anlamı taşıyor. Şimdi sen de Breaking Beyond'un bu bölümünde şehrin dinamiğini keşfetmek için Ronnie ve Neguin'e katıl.

Break dans sanatçılarının Las Vegas'ta yaratıcı bir şekilde geçim sağlamalarının tüm farklı yollarını deneyerek şehre kadın DJ'lerin sunduğu fırsatlarla gelen ve o zamandan beri şehir merkezinde başarılı bir kariyer inşa eden b-girl DJ Crykit ile tanıştılar.

Ronnie ve Neguin, Las Vegas'ı sanatçılar için keşfe çıkıyorlar © Carlo Cruz

Ronnie'nin kariyeri, Las Vegas'taki fırsatların da önemli bir kanıtı. "2005'te kariyerimin son bulacağını hiç düşünmemiştim, bu sadece ekibimle eğlenmek için yaptığım bir şeydi" diye itiraf ediyor. Sonra, yıllar içinde, Ronnie için profesyonel bir kariyere yol açan bir girişimcilik düzeyine ulaştılar. Şimdi, onlarca yıl sonra, sanat formu aracılığıyla ailesinin geçimini rahatça sağlıyor ve District adlı ekibe ait dans stüdyosunda yeni kuşaklara dersler veriyor.

04 Shigekix ve Ronnie, Tokyo'daki Shokunin ruhunu ortaya çıkarıyor

42 dakika Shigekix, Ronnie'ye Tokyo'yu Tanıtıyor B-Boylar Shigekix ve Ronnie, Tokyo'nun sırlarını keşfediyor: Dansta, yemekte ve zanaatkarlıkta mükemmelliğin peşinde koşmak.

Japonya'nın Tokyo kentinde Shigekix, Ronnie'yi Japon yöntemi olan "Shokunin ruhu" ile tanıştırır. Shigekix, şehrindeki break dans sahnesinin sürekli yüksek seviyede kalması için çaba sarfediyor: "Break dans, sadece dans etmekle ilgili değil, daha çok her zaman bir işte ustalaşılacağını düşünmekle ilgili."

Yoyogi Parkı, 80'lerde ilk break dans gösterilerinin icra edildiği Tokyo'nun en efsanevi break dans noktasıdır. Shigekix, Ronnie'yi çığır açan Japon öncülerden bazılarıyla tanışmaya götürdüğü yer de burası.

Japanese culture aims for perfection. The mindset is called Shokunin spirit © Little Shao

05 Menno ve Junior, kırıcıların Rotterdam'da kendilerini nasıl yeniden keşfettiklerini keşfediyor

43 dakika Menno ve Junior'ın Rotterdam Gezisi B-Boylar Menno ve Junior, Rotterdam'ın breaking sahnesini, Hollandalı öncülerin hikayelerini keşfediyor.

Junior, Hollanda'nın Rotterdam kentinde üç kez Red Bull BC One Şampiyonu olan Menno ona şehri gösterirken break dans'ın Hollanda sahnesindeki ilham verici etkisini öğrenir.

Menno, Junior'ı öncü Hollandalı kırıcılar Carlos, Paulo, Magic Mike ve Lloyd ile tanışmaya götürür.

Carlos'un break dans serüveni aynı zamanda utangaç bir insan olmanın üstesinden gelme hikayesidir. Ancak dans yoluyla kendini kabul etmeyi öğrendi ve şöyle düşündü "Kendimi sevmeye ve yeniden keşfetmeye başladım. Bu benzersiz bir şey ve bu yüzden hâlâ dans ediyorum. Bu, tüm kültürün bir parçası.”

Break dans, insanların zayıflık olarak gördüklerini görmemi sağladı, bu aslında bir güçtü. B-Boy Redo

Menno and Junior meet local pioneers to hear their stories © Little Shao

06 Hip-hop'un doğum yeri New York'u tanıyın

42 dakika Alien Ness ve Grandmaster Caz, New York'ta Alien Ness ve Grandmaster Caz, bizi New York'ta breaking'in köklerine doğru bir yolculuğa çıkarıyor.

Seri, hip-hop kültürünün doğum yeri olan New York City'de sahnelenen Red Bull BC One World Final 2022 ile tam bir çember oluşturuyor. Ronnie, Neguin, Shigekix ve Junior, hip-hop ve break dansa ilk başladığında orada olan efsanelerin hikayelerini dinleyerek ilham aldılar.

Efsanevi sunucu ve DJ Grandmaster Caz onlarla konuştuğunda, 1970'lerde "Bronx ekonomik, ruhsal ve diğer her yönden iflas etmişti. Kendimizi ifade edecek bir şeye ihtiyacımız vardı, bu yüzden müziğe yöneldik" dedi. Annemin ve babamın şarkılarını dinledik. Ama şarkılardan o vuruşların, davul bölümlerinin kısımlarını aldık ve hip-hop müziğini doğuran da buydu.”

Ronnie NYC sokaklarını keşfediyor © Little Shao

Hip-hop, hepimizdeki temel bir ihtiyacı besliyor. Bu bir ifade ihtiyacı, bir kültür ihtiyacı... Grandmaster Caz

Hip-hop kültürünün dünyaya yayılmasıyla Grandmaster Caz, her yerde nasıl kutlandığını görmekten gurur duyuyor. Kültürün neden bu kadar çok kişi için bu kadar popüler ve önemli hale geldiğini düşündüğü sorulduğunda, "Hepimizin temel bir ihtiyacını besliyor. İfade etme ihtiyacını ve kültür ihtiyacını besliyor. Ve hip hop, kültürün dört temel öğesini bünyesinde barındırıyor; dans, söz, sanat ve müzik.”