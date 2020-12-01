Red Bull Warm Up'ın Kazananı Bubba ile Stüdyo Günlükleri
Red Bull Warm Up'ın bu yılki kazananı Bubba, donanımlı bir stüdyoda konuğumuz oldu. Bubba'nın kayıt sürecini anlatan belgeseli hemen yukarıda izleyebilirsin.
itibarıyla yayında
Red Bull Warm Up ilk günden bu yana sayısız özgün ve yenilikçi yeteneği ağırladı. Nova Norda, The Away Days, The Kites ve Nilipek. bu isimlerden sadece birkaçı. Bu dev sahnenin son şanslı grubu ise Bubba.
Biz onları, Red Bull Warm Up'ta zirveye yerleştikleri Deli isimli şarkıyla tanıdık. Ancak Bubba, üretmeye ve ortaya yeni bir şeyler çıkarmaya devam ediyor.
Kendilerini adeta bir groove makinesi olarak tanımlayan Bubba'nın şimdiki durağı ise, onların hayallerini süsleyen cinsten. Üçlünün konuk olduğu donanımlı stüdyodaki kayıt sürecini anlatan belgeseli hemen girişte izleyebilirsin.
Bubba'nın Hayyam Stüdyoları'nda kaydettiği Keşiş isimli şarkıyı da hemen aşağıda dinlemek mümkün.