Bundesliga'da Yeni Sezon Heyecanı Yaklaşıyor

Bayern Münih'in zirve alışkanlığı, Borussia Dortmund'un hayal kırıklıkları, RB Leipzig 'in kupa zaferleri... Geçen sezon nefesleri kesen mücadeleler, yeni yetenekler, taktik beceriler, Bundesliga'yı futbol seyircileri için ilgi merkezi haline getirirken sezon sonunda sıralamaya bakıldığında büyük bir sürpriz bulunmuyordu. Son beş sezonun dördünde bu üç takım ilk üçte yer aldı.

Şampiyon ise hiç değişmedi. Geçen sezon son haftada Dortmund, Mainz'a diş geçiremeyice Bayern tekrar zirvenin tek sahibi olmuştu. RB Leipzig ise ligin en iyi üç takımı arasında yer almayı artık alışkanlık haline getirdi. Dahası Almanya Kupası'nın da ikinci kez üst üste sahibi oldu. Peki Bundesliga 2023-2024 sezonunda bizleri neler bekliyor?

Elbette transfer dönemi hala devam ediyor ve Bundesliga ekipleri takımlarına takvye yapmak için harıl harıl çalışıyor. Öte yandan, şu ana kadar yapılan eklemeler üzerinden genel bir değerlendirme yapmak için bir mani bulunmuyor.

DFB Pokal şampiyonu RB Leipzig © motivio

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Bayern'de büyük kütleler yer değiştiriyor. Tuchel'in takıma gelişi sonrası biraz sendeleyen ekip, sezon sonunda Dortmund'un hediye ettiği şampiyonlukla bir nebze rahat nefes almıştı. Yeni sezonda ise işi şansa bırakmak istemiyorlar. Napoli'den yıldız savunma oyuncusu Kim Min Jae'yi alarak temel sorunlardan birini elemine etmeyi hedefleyen Münih ekibi, Mane deneyini ise bir sezonun ardından iptal etti. Mane, Al Nassr'ın yolunu tutarken Lucas Hernandez de PSG'ye imza attı.

RB Leipzig'den ayrılan Konrad Laimer'i ve Borussia Dortmund'dan ayrılan Raphael Guerrero'yu bedelsiz olarak kadrosuna katan Bayern, transfer konusunda tutumlu ve etkili stratejisini sürdürüyor. Fakat Harry Kane söylentilerinin gerçeğe dönüşme ihtimali varsa para harcamaktan kaçınmayacakları da tahmin edilebiliyor.

Önümüzdeki sezonun da en büyük favorileri kuşkusuz onlar olacak. Tuchel'in takıma ne katacağı, kendi transfer ettiği oyuncular sonrasında futbol anlayışını ne kadar revize edebileceği ise sezonun ilk haftaları aşıldıktan sonra gözle görülür hale gelecek.

Geçen sezonun yaralı takımı Dortmund ise yaz transfer döneminde en önemli yıldızını kaybetti. Uzun zamandır takımdan ayrılması beklenen genç süper yıldız Jude Bellingham, Real Madrid'in yolunu tutarken; Dortmund onun yerini Wolfsburg'dan sessiz sedasız aldıkları Felix Nmecha ile doldurmaya çalışacak.

RB Leipzig oyuncusu Emil Forsberg'in gol sevinci © GEPA pictures / Red Bull Content Pool

Edin Terzic, dünya çapında bir teknik direktör olabileceğinin sinyallerini geçen sezon hüsranla biten zirve yürüyüşünde göstermişti. Ancak onu şimdi daha zor bir sınav bekliyor. Bellingham'a ek olarak sol bek Guerreiro'yu da kaybeden Dortmund, Gladbach'tan aldıkları Bensebaini ile sorunu çözmeye çalışacak. Geçen sezon hedefe çok yaklaşan takım için bu sezon o seviyeye yaklaşmak dahi büyük bir başarı olarak kabul edilebilir.

Gelelim geçen sezonun kupa şampiyonu RB Leipzig'e... Ligi üçüncü sırada tamamlayan ekip en iyi yaptığı şeyi yapmaya devam ediyor. Genç oyuncuları süper yıldıza dönüştürüp dünya piyasasına başarıyla süren ekip bu sezonda iki yıldız oyuncusunu Premier Lig'e uğurladı.

Dominik Szoboszlai Liverpool'un yolunu tuttu © RB Leipzig

Dominik Szoboszlai, 70 milyon Euro karşılığında Liverpool'a transfer olurken Christopher Nkunku da 60 milyon Euro'ya Chelsea'ye imza attı. Orta ölçekli bir kadro değişiminin içinde olan RB Leipzig, yıldız oyuncularının yerini takım stratejisine uygun olarak doldurmayı başardı.

Lens'da harika bir sezon geçiren Luis Openda'yı aynı kulüp harcama rekoru olan 43 milyon Euro bonservisle kadroya ekleyen Leipzig, Hoffenheim'dan Christian Baumgartner'i de 24 milyon Euro karşılığında renklerine bağladı. Ek olarak Red Bull Salzburg'dan Benjamin Sesko'yu 24 milyon Euro ve Nicholas Seiwald'ı da 20 milyon Euro'ya Leipzig'e getirmeyi başardılar. El Chadaille Bitshiabu'yu PSG'den 15 milyon Euro'ya alan Leipzig'de bonservis ödenen tüm transferler 23 yaş ve altında.

Her sezon olduğu gibi yine yarışmacı bir takım oluşturan RB Leipzig, teknik direktör Marco Rose önderliğinde yeni sezona hazırlanırken iddialı yapısını da koruyor. Önümüzdeki Bundesliga'da şampiyonluğu konusunda bir sürpriz yaşanacaksa bunu gerçekleştirebilecek takımlar arasında ilk sırada RB Leipzig yer alıyor.

RB Leipzig'in yeni golcüsü Benjamin Sesko © motivio

Diğer takımlara döndüğümüzde elbette Bayer Leverkusen yaptığı atılımlarla dikkat çeken ekipler arasında yer alıyor. Moussa Diaby'yi 50 milyon Euro karşılığında Aston Villa'ya yollayan Leverkusen, sol bek Bakker'i de Atalanta'ya gönderdi. Genç hücum oyuncusu Victor Boniface ve eski Arsenal kaptanı Granit Xhaka'yı almayı başaran ekip Xabi Alonso'nun yönetiminde yeni sezonda iddialı ekipler arasında yer alacak.

Önümüzdeki sezon ligin ilgiyle takip edilecek takımları arasında yer alan Heidenheim mütevazı hamleleriyle transfer sezonunu sakin geçiriyor. Ancak takımın yıllar içinde biriktirdiği hikayelere bir yenisini daha ekleyip ekleyemeyeceği konusu ilgi çekmeye devam ediyor.

Önemli parçaların ayrılmasıyla kan kaybeden Gladbach'ın akıbeti, geçen sezon beklentilerin üzerinde performansıyla dikkat çeken Union Berlin, yine geçen sezonu ilk beşte tamamlamayı başaran Freiburg'un neler yapabileceği merak konusu. Bundesliga heyecanı 18 Ağustos'tan itibaren geri dönüyor.