Burak Uzun: "Senelerdir Hayalini Kurduğum Anı Yaşamaya Başlamıştım"

Hayallerim Whistler Mountain Bike Park’ta bisiklet sürmek, Red Bull Joyride slopestyle yarışını canlı izlemek ve "train gap"ten atlamak. Hazırsanız başlıyorum!

Whistler’a gitmek için Ankara’dan yola çıktım . Önce İstanbul aktarmasıyla Frankfurt havaalanına indim, sonra üç - dört saatlik beklemenin ardından yaklaşık 10 saat süren uçak yolculuğuyla Vancouver havaalanına iniş yaptım. İlk kez deniz aşırı bir yolculuğum olduğu için bindiğim saat ile indiğim saatin aynı olması garip gelmişti. Bir çeşit zaman yolculuğu gibi! İnternetten ayarladığım bir shuttle firması ile iki - üç saatlik otobüs yolculuğumun sonunda saat 23:00’da Whistler’a varmıştım. Videolarda gördüğüm yerleri görür müyüm heyecanıyla etrafıma baka baka otobüs terminalinden otele doğru yürüdüm. Check-in yaptıktan sonra odaya girdim ve toplamda 27 saatlik yolculuğumun sonunda bence iyi bir uykuyu hak etmiştim.

Burak Uzun © Red Bull Videolarda gördüğüm yerleri görür müyüm heyecanıyla etrafıma baka baka otobüs terminalinden otele doğru yürüdüm Burak Uzun

Peki Kanada Whistler benim neden hayalimdi? Kanada; downhill, freeride, slopestyle sporlarının anavatanı ve geliştiği topraklar. Whistler ise dünyanın en iyi bisiklet parkına ev sahipliği yapan, yaz aylarında bisikletle yaşayan bir köy. Whistler Mountain Bike Park’ın içinde resmi olarak 90 ve gizli olarak açılmış toplam 130 parkur var . Bu parkurlar her sürücünün seviyesine ve sürüş tarzına göre kategorize edilmiş şekilde haritalandırılmış. Bu da aslında benim gibi downhill sporuna gönül veren herkesin buraya gelmesi için büyük bir sebep. Çünkü kendi sınırlarını görmek, hatta uzun zamandır videolardan aşina olduğun parkurları deneyimlemek harika bir duygu. Ayrıca Avrupa’daki bisiklet parklarındaki parkur sayısının ortalama 25 - 30 olduğunu düşünürsek arada ciddi bir fark var diyebiliriz.

Parkurların teknik seviyesi gerçekten iyi. Daha önce hiç karşılaşmadığım zorluklarda rotalardan indim, hatta bazı kısımlarda durup nasıl ineceğimi düşündüm. Çok fazla teknik konuya girmek istemiyorum ancak downhill sporu teknikle birlikte mental bir spordur. Hızlı gitmek aslında işleri çoğu zaman kolaylaştırır ancak kökleri ve kayaları gördükten sonra hızlı gitmek için de sağlam bir mantaliteye ihtiyaç vardır. İşler yolunda gitmezse bisikletten düşmeniz çok olasıdır. Bu yüzden seçtiğiniz yol ve aldığınız risk çoğu zaman sürüş kaderinizi belirler. Bu da bu sporun cilvesi diyebiliriz.

Whistler Mountain Bike Park’ta birkaç gün sürdükten sonra 2015’ten beri Red Bull TV’den canlı olarak izlediğim Red Bull Joyride - Crankworx slopestyle yarışını canlı izleyecek olmanın heyecanını taşıyordum. Size oradaki atmosferden biraz bahsedeyim . Kadıköy’de bir maç olduğunu düşünün, trafik kilit, herkes mutlu ve heyecanlı şekilde stadyumda yerine geçmiş, maçı bekliyor. İşte benzer bir hava da Whistler’da vardı. Dünyanın dört bir yanından gelen seyirciler ve sporcular yarışın başlamasını bekliyorlardı.

Burak Uzun © Bed Bull Red Bull Joyride - Crankworx slopestyle yarışını canlı izleyecek olmanın heyecanını taşıyordum Burak Uzun

Joyride dünyadaki en yetenekli 12 sporcunun katıldığı, üç - dört metre yükseklikteki devasa rampaların olduğu, hareket ve stile dayalı bir slopestyle yarışı. Videolarda belki de 100. deneme sonunda gördüğümüz hareketleri sporcular burada 300 bin kişi önünde kusursuz ve bir şekilde yapmaya çalışıyorlar. Her sporcunun stratejik olarak belirlediği hareketleri en zorlu ve en temiz performanslarla izlemek gerçekten çok heyecanlı bir deneyim. Yapılan hareketler çok zor ve imkansız gibi gelse de bunu kolay gibi gösteriyor olmaları süper bir seyir zevki ortaya çıkarıyor. Kazalar da olmuyo değil tabii, çok ciddi kazalar söz konusu oluyor ancak herkes biliyor ki kaza bu işin bir parçası. Etkinlik sona erdiğinde benim de favorim olan Red Bull atleti Emil Johansson birinci , Paul Couderc ikinci, Tom Isted üçüncü olarak yarışı tamamladı ve güzel bir after party ile günü bitirdim.

Train gap için Mert ile Whistler’dan 20 dakikalık araba yolculuğuyla Pemberton’a geçtik. İlk gittiğimizde rampanın yıkıldığını görünce içimde büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Çünkü çok uzun zamandır hayalini kurduğum hedeflerimden biriydi. Türkiye’de bir süre lokasyon aradım ancak uygun bir yer bulamadım. Hem uygun açıklık hem de inşa süreci kolay değildi. Bu yüzden her şeyi hazır olan ve dünyada ikonik bir yer haline gelen Pemberton’daki train gap’i atlamak hayalimi gerçekleştirmek için iyi bir seçenekti. Türkiye’den kalkıp 10 bin kilometre yol geldikten sonra hala bu sorunla karşı karşıya kalmak hiç kolay değildi. Çünkü buraya gelerek lokasyon ve rampa inşa sürecini atlatıp sadece atlayışa odaklanmam gerekiyordu. Bir karar vermem gerekiyordu ; ya “sağlık olsun, buraya kadar geldim ama rampa yokmuş, ne yapabilirim” diyerek dönebilirdim ki bu kolay yoldu ya da her şeye rağmen yeni bir rampa inşa edip bu rampadan atlayacağım diyebilirdim ki ben de bunu demeyi tercih ettim.

Türkiye’ye dönmem için sayılı günler vardı ve hızlı bir karar alıp nasıl bir rampa tasarlamam gerektiğini düşündüm. Aradaki boşluk 11 metre civarındaydı. Temiz bir iniş için yaklaşık 14 metre ileri atlamam gerekiyordu. Bunun için yaklaşık 50 kilometre hızla girebileceğim, 15 - 20 derece fırlatma açısına sahip ve tabii ki sağlam bir rampa inşa etmem yeterli olacaktı. Malzeme listesini çıkardım ve Mert’le gidip onları aldık. Önce ormandan inşa edeceğimiz destek ayaklarını bulup rampanın iskeletini çıkardık. Daha sonra rampanın ayaklarına denk gelen yerleri kazıp ana iskeleti yerine oturttuk . Bu sırada biz bunları yaparken sürekli olarak sivrisinekler bizi ısırıyordu ve ufak çapta bir sabır testi veriyorduk diyebilirim.

Burak Uzun © Red Bull Joyride dünyadaki en yetenekli 12 sporcunun katıldığı, üç - dört metre yükseklikteki devasa rampaların olduğu, hareket ve stile dayalı bir slopestyle yarışı Burak Uzun

Rampanın üst kısmını da hızlıca kestirdiğimiz tahtalar ile çivileyerek tamamladık. Daha sonra destek noktalarını ve giriş yolundaki toprağı kürekle düzenleyerek rampayı tamamladık. Rampa beklediğimden çok daha dar olmuştu, bu da atlayışa ekstra bir teknik katmış oldu. Artık geliş yolunu denemenin zamanı gelmişti. Rampaya giden yol üzerinde çok fazla kayalık vardı , bu yüzden bisikleti doğru hıza ulaştırıp bunu korumam gerekiyordu. Araya düşme şansım olmadığı için nereden geçmem gerektiğine bakıp ezberledim ve bu yolda hızlanmayı denedim. Lastik ve süspansiyon basınçlarımı da ayarladıktan sonra atlamak için hazırdım.

Tren boşluğu koridor gibi kayalardan oluştuğu için rüzgar şiddetini arttırıyordu. Rüzgar beni araya düşürecek bir etken değildi ancak iniş sırasında dengemi bozarsa düşmeme neden olabilirdi. O yüzden en doğru anda ve biraz daha hızlı atlamam şarttı. Rüzgar, ne zaman ve ne şiddetle eseceği belli olmadığından benim için hep endişe verici olmuştur. Normalde rüzgardan emin olmak için daha çok beklerdim ancak hava kararıyordu ve başka günüm kalmamıştı. Artık senelerdir hayalini kurduğum anı yaşamaya başlamıştım . İçim çok garipti. Atlayabileceğime emin olduğum için mutluydum ama bir hata olursa hayatıma mal olabileceğini de bildiğim için hem korku hem de gerginlik vardı üzerimde. Sonuçta bunu evimden 10 bin kilometre uzakta deniyordum.

Evinizden uzakta ve tek başınıza ekstrem spor yapıyorsanız, ister istemez kendinizi içgüdüsel olarak biraz zayıf hissedersiniz. Bunun bilincinde olduğum için sakindim ve Mert’e “Geliyorum!” diye bağırdım. Enteresan gelebilir belki ama geliyorum demek benim için ateşleyici bir sinyal, “ne olursa olsun git” demek anlamına geliyor. Rampaya doğru hızlıca pedallamaya başladım , hızımdan emin olduğum anda pedallamayı bıraktım ve ezberlediğim rota üzerinden rampaya doğru giriş yaptım. Rampanın açısıyla daha da yükselerek inanılmaz bir manzara ile karşılaştım ve açıkçası beklediğimden daha da yükseğe uçtum. İniş rampasına indim ve durduğumda birçok şeye aynı anda sevinmeye başladım.

Burada beni en çok mutlu eden 15 metre uçmak değildi aslında. Baştan sona Kanada’ya gelip bir rampa inşa edip bu yapmış olduğum rampanın işe yaradığını görmek, yıllardır hayalim dediğim şeyi başardım diyebilmek, önüme çıkan engellere rağmen yaptım diyebilmekti güzel olan. Ben deneyime çok önem veren bir sporcuyum . Çünkü bakış açım ve vizyonum deneyimlerime göre şekil alıp gelişiyor. Bu yüzden train gap ömrüm boyunca asla unutamayacağım bir an olarak aklımda her zaman kalacak. Tüm bu heyecana Burak Uzun YouTube kanalımdan ulaşabilirsiniz. Red Bull Türkiye’nin desteğiyle başlı başına tecrübelerimi konuşturduğum ve yeni tecrübeler kazandığım harika bir deneyimdi. Bunun için Red Bull ailesine çok teşekkür ederim. Nice güzel deneyimlerde görüşmek üzere!