Burcu Özberk ile Red Bull Sky Tour Uçuş Deneyimini Konuştuk

Red Bull sporcusu Dario Costa 'nın Red Bull Sky Tour kapsamında gökyüzünü ele geçirdiği air race gösterilerinde ünlü bir konuğu da vardı. Sevilen oyuncu Burcu Özberk , Dario ile aynı uçağa binip inanılmaz bir aksiyonun parçası olmuştu. Burcu ile hemen bu uçuş sonrası konuştuk.

Gökyüzünde akrobasi yapan bir uçağın içinde olma fikri, bunu yapmadan önce sana nasıl görünmüştü?

Fikri ilk duyduğumda hissettiğim tek şey heyecandı. Havaalanına gittikten sonra heyecanım arttı ve bir an önce o uçağın içinde olmak istedim.

Daha önce ekstrem sporlara ilgin var mıydı ya da bu tip zorlayıcı uçuş gösterilerine? Benzer bir tecrüben olmuş muydu?

Ekstrem sporlar için hep istekliyim ama buna en yakın tecrübem yakın zamanda bir roller coaster deneyimiydi. Tabii bu uçuşla kıyaslanamaz.

"Uçuş süreci ise benim için tek kelimeyle eğlenceliydi" © Barış Acarlı

Uçuşta en heyecanlandığın an hangisiydi?

Havalanana kadar hep heyecanlıydım, uçuş süreci ise benim için tek kelimeyle eğlenceliydi. Tabii ki 360 derece dönüş bu uçuşun zirve noktasıydı.

Uçuş bittiğinde ve ayakların yeniden yere bastığında ilk hissin neydi?

Hemen bir daha uçmak istedim. Bunu sürekli yapabilmek müthiş olurdu.

Burcu'nun favori Red Bull sporcusu: Dario Costa © Barış Acarlı

"Bir daha teklif gelse tekrar böyle bir aksiyonun parçası olurum" der misin?

Buna kesinlikle evet diyorum.

Son olarak, favori Red Bull sporcun hangisi?