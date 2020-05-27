Can Gürses: "Satrançta her pozisyon aslında çok bilinmeyenli denklem gibi"

Red Bull Chess Masters'da Türkiye'nin en iyi satranç oyuncuları bu hafta sonu şampiyonluk için mücadele ediyor. Detaylı bilgi ve canlı yayın hemen burada.

Çocukluğundan bu yana satrançla ilgilenen olan Can Gürses, kurucusu olduğu Çocuklar için Oyunlarla Matematik Atölyesi'ne, kısa süre sonra satranç, felsefe ve drama atölyelerini de ekledi. Biz de kendisine, satrancın eğitim sistemindeki ve hayatımızdaki yerine dair pek çok soru yönlendirdik. Elbette, popüler kültürle satranç arasındaki ilişkiye dair konuşmayı da ihmal etmedik...

Satranç ile olan hikâyeniz nasıl başladı?

Satranç ile tanışmam 7-8 yaşlarında babamın arkadaşlarıyla olan keyifli, atışmalı maçlarını izleyip özenmemle başladı... İlk bakışta taşlar da çok ilgimi çekmişti, oyuncak gibi algılamıştım. Bendeki ilk izlenim tamamen "Koca koca adamların ahşaptan yapılmış at, fil gibi oyuncaklarla birbirleriyle kapıştığı bir oyun" idi...

Yalnız ilk başlarda istememe rağmen, yaşım küçük diye öğretmemişlerdi. Bu tabii ki oyunu öğrenme konusundaki ısrar ve merakımı iyice tetiklemişti... O merak; sonrasında lisede Ankara Şampiyonasında derece yapıp, Türkiye şampiyonalarına katılmamı sağlayacak kadar ilerledi.

Can Gürses © Can Gürses

Satrancın şu an hayatınızda nasıl bir yeri var?

Zannediyorum küçüklüğümden beri bırakmadığım tek rutinim diyebilirim. Hemen her gün, çoğunlukla internette blitz maçları oynayarak, satranca yaklaşık bir saat kadar zaman ayırıyorum.

Bir dönem satranç atölyeniz de vardı. Oradaki ilgi ve ortam nasıldı?

Halen var, Çocuklar için Oyunlarla Matematik Atölyesi bünyesinde matematik haricinde felsefe, drama, satranç atölyeleri de var. Satranç atölyesini Türkiye'nin bence en iyisi ve milli takım oyuncusu olan GM Mustafa Yılmaz düzenliyor.

Matematik ve satranç arasında nasıl bir ilişki var sizce?

Bu soruya birkaç açıdan yaklaşmak mümkün... Öncelikle herhangi bir oyun ama özellikle de rekabetçi oyunlar matematikte oyun teorisi kapsamına giriyor... Oyunun akademik olarak incelenebilecek birçok yönü var.

Ancak pratikte, zannediyorum sizin de kastınız olan eğitim bağlamında, satrancın matematiksel düşünceyle paralellik gösteren çok yönü var. İlki ve bence en önemlisi; objektif analiz becerisi. Bir satranç maçında her pozisyon aslında çok bilinmeyenli ve olasılıklı bir denklem gibi. Öncelikle bireyin kendi durumunu, en objektif şekilde değerlendirmeyi öğrenmesi; stratejik planlamayı "Eğer rakip oyuncu görmezse" varsayımı üzerinden değil tahtadaki mutlak gerçek üzerinden yapmayı kabul etmesi gerekiyor.

İşin varyasyonlarını hesaplama, bunu yaparken 3 boyutlu düşünebilme ve hafızada tutabilme becerileri de matematikle paralellik gösteren beceri setleri...

Sizce satranç yetenek işi mi yoksa daha çok, çalışmakla mı alakalı?

Belli bir seviyeye gelmek için çok çalışmak şart... Bu her meslekte böyle. Dünyanın en yetenekli oyuncuları bile bulundukları seviyeyi koruyabilmek için her gün çalışmak zorundalar. Çünkü profesyonel seviyede satranç aynı bilim gibi ilerliyor. Sürekli yeni teorik bilgiler yayınlanıyor, daha önce oynanmamış ilginç bir varyasyon gibi gelişmeler oluyor. Oyuncuların her konuda güncel kalması hatta ileride olması şart gibi... Çalışma sonucu gelen bilgi ve iç görü, yeteneğin en büyük dostu...

Satrancın eğitim sistemindeki yeri nasıl olmalı sizce?

Açıkçası küçük yaşta ama zorlamadan, satranç eğitimini olumlu buluyorum. Ancak şöyle bir ikilem var; satranç gibi oyunlarda eğitmenin vizyonu çok önemli... Averaj bir eğitmenin elinde, bir çocuk satrancı, yaratıcılığın ön planda olduğu keyifli bir oyun olarak değil tamamen ezbere dayalı sıkıcı bir aktivite olarak görebilir... Aslında aynı matematik eğitiminde gördüğümüz problem gibi... Eğitimci çok önemli.

Magnus Carlsen'in, körlemesine on kişiyle oynadığı bir maç var. Elbette internette pek çok görüntüsü var ama bunun ne kadar büyük bir başarı ve yapılması zor bir şey olduğunu bir de sizden dinlemek isteriz.

Carlsen ve başka birçok oyuncunun benzer körleme maçları var ve hatta 10,20 oyuncuyla... Bunun ne kadar zor bir şey olduğunu şöyle hayal edelim; normal bir satranç maçında tahtaya bakarak bile 3-5 hamle sonrasının planını yapmanın ne kadar zor olduğunu düşünün... Şimdi bunu on oyuncuya karşı tahtalara hiç bakmadan ve hepsindeki pozisyonları hatırlayarak yapabildiğinizi düşünün... Kesinlikle fotografik hafıza gerektiren bir durum.

Sizce tarihin en büyük satranç maçı hangisi? Nedeni nedir?

En büyük maç kavramı güzellik ve önem açısından incelenebilir... Genelde güzel bulunan tarihi birçok oyunun hatalarla dolu olduğunu artık biliyoruz... Elimizin altındaki satranç programları bile şu an dünyanın en iyi hatta belki de tarihin en iyi oyuncusu olan Carlsen'den daha kuvvetli... Bence o açıdan Kasparov'un Deep Blue'ya 19. hamlede terk ettiği oyun, satranç tarihi açısından çok önemli bir an...

Ancak bir dip not olarak güzel, estetik oyun izlemek isteyenlere önerim Ivanchuk'un oyunlarına bakmalarıdır...

Türkiye, satrançta dünya genelinde ne durumda sizce?

Türkiye son yıllarda istikrarlı şekilde oyuncu yetiştiriyor ve milli takım seviyesinde de bir istikrar yakalamış durumda. Ancak belki pek bilinmeyen bir gerçek ama, Türkiye'de tüm sporlar içinde en çok lisanslı oyuncusu olan federasyon (futboldan da önce) satrançtır. Bu kadar çok insan potansiyelimizin olduğu bir havuzumuz varken örneğin dünyada ilk 100'de hiç oyuncumuzun olmaması da dikkat çekici bir durum.

Satrancı konu edinmiş filmler arasında Pawn Sacrifice, Life of a King, Boby Fischer Against the World gibi ünlü yapımlar var. Sizin önerebileceğiniz başka filmler var mı?

Özellikle Fischer 'in hayatını izlemekten kaçınıyorum. Büyük bir oyuncu ancak bir o kadar da kayıp bir insan... Ama belki bu konu ile ilgilenenler için bilmedikleri bir film önerebilirim; Christopher Lambert'in oynadığı 92 yapım Knight Moves adında müthiş bir polisiye film var... Çocukken izleyip bayağı etkilendiğimi hatırlıyorum.

Son olarak bu filmlerden başka, popüler kültürden aklınızda kalan satranç anıları var mı? Varsa dinlemek isteriz.

Benim kişisel bir anım var; Üniversitedeki ilk yılımda, meşhur Karpov'un da koçu olan Gm Vasiukov milli takım antrenörü olmayı kabul edip Türkiye'ye gelmisti. Gelişinde de aynı anda Türkiye'nin farklı yerlerindeki 12 kişiyle simultane gösteri maçı yapacak. Bir gün ODTÜ'de bolümde dolaşırken bir asistan geldi "Can sen eski oyuncuydun değil mi? Vadiukov'un böyle bir gösteri maçı var, 12. adamı arıyorlarmış, zamanın varsa seni şu an Ankara Üniversitesi bilgi işlem merkezine yollayacağız" dedi. Hiç düşünmeden kabul edip gittim...