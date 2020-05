Can Gürses: "Satrançta her pozisyon aslında çok bilinmeyenli denklem gibi"

Çocukluğundan bu yana satrançla ilgilenen olan Can Gürses, kurucusu olduğu Çocuklar için Oyunlarla Matematik Atölyesi'ne, kısa süre sonra satranç, felsefe ve drama atölyelerini de ekledi. Biz de kendisine, satrancın eğitim sistemindeki ve hayatımızdaki yerine dair pek çok soru yönlendirdik. Elbette, popüler kültürle satranç arasındaki ilişkiye dair konuşmayı da ihmal etmedik...

ile tanışmam 7-8 yaşlarında babamın arkadaşlarıyla olan keyifli, atışmalı maçlarını izleyip özenmemle başladı... İlk bakışta taşlar da çok ilgimi çekmişti, oyuncak gibi algılamıştım. Bendeki ilk izlenim tamamen "Koca koca adamların ahşaptan yapılmış at, fil gibi oyuncaklarla birbirleriyle kapıştığı bir oyun" idi...

© Can Gürses

Can Gürses

Satrancın şu an hayatınızda nasıl bir yeri var?

Zannediyorum küçüklüğümden beri bırakmadığım tek rutinim diyebilirim. Hemen her gün, çoğunlukla internette blitz maçları oynayarak, satranca yaklaşık bir saat kadar zaman ayırıyorum.

Satranç tarihi inanılmaz maçlarla dolu. Ancak bazıları her listeye hiç tartışmasız girecek türden. Bu oyunun görkemli tarihinde bir yolculuğa çıkıyoruz.

Ancak pratikte, zannediyorum sizin de kastınız olan eğitim bağlamında, satrancın matematiksel düşünceyle paralellik gösteren çok yönü var. İlki ve bence en önemlisi; objektif analiz becerisi. Bir satranç maçında her pozisyon aslında çok bilinmeyenli ve olasılıklı bir denklem gibi. Öncelikle bireyin kendi durumunu, en objektif şekilde değerlendirmeyi öğrenmesi; stratejik planlamayı "Eğer rakip oyuncu görmezse" varsayımı üzerinden değil tahtadaki mutlak gerçek üzerinden yapmayı kabul etmesi gerekiyor.

