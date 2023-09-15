Can Öncü'nün Favori Red Bull TV Filmleri

The Bits of Baco Uyumsuz bir grup kardeş ve arkadaş o güne kadar görülmemiş videolarıyla 90’ların BMX dünyasında çok ses getiriyorlar.

Sıradaki süper yıldız olma sorumluluğunu 2018 MX2 Dünya Şampiyonu olarak taçlandıran yarışçı, rüyanın gerçeğe dönüşümünün canlı bir örneği. Prado, Red Bull KTM Factory Racing ile motor sporlarının zirvesinde kendine kalıcı bir yer bulmayı amaçlıyor.

Sıradaki süper yıldız olma sorumluluğunu 2018 MX2 Dünya Şampiyonu olarak taçlandıran yarışçı, rüyanın gerçeğe dönüşümünün canlı bir örneği. Prado, Red Bull KTM Factory Racing ile motor sporlarının zirvesinde kendine kalıcı bir yer bulmayı amaçlıyor.

Sıradaki süper yıldız olma sorumluluğunu 2018 MX2 Dünya Şampiyonu olarak taçlandıran yarışçı, rüyanın gerçeğe dönüşümünün canlı bir örneği. Prado, Red Bull KTM Factory Racing ile motor sporlarının zirvesinde kendine kalıcı bir yer bulmayı amaçlıyor.

Beş ülkeden sekiz kaykaycı yeni keşifler için dünyayı dolaşıyor. Avrupa'dan ABD'ye, Kanarya Adaları'ndan İsrail'e ve Fas'tan Güney Afrika'ya kaykay sporunu global bir serüvene çeviriyor.

Beş ülkeden sekiz kaykaycı yeni keşifler için dünyayı dolaşıyor. Avrupa'dan ABD'ye, Kanarya Adaları'ndan İsrail'e ve Fas'tan Güney Afrika'ya kaykay sporunu global bir serüvene çeviriyor.

Beş ülkeden sekiz kaykaycı yeni keşifler için dünyayı dolaşıyor. Avrupa'dan ABD'ye, Kanarya Adaları'ndan İsrail'e ve Fas'tan Güney Afrika'ya kaykay sporunu global bir serüvene çeviriyor.

Uyumsuz bir grup kardeş ve arkadaş o güne kadar görülmemiş videolarıyla 90’ların BMX dünyasında çok ses getiriyorlar.