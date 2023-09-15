MotoGP
Can Öncü'nün Favori Red Bull TV Filmleri
Red Bull sporcusu Can Öncü, favori Red Bull TV filmlerini senin için paylaşıyor.
© Team Puccetti
Red Bull sporcusu Can Öncü, aynı zamanda sıkı bir Red Bull TV izleyicisi. Yarışlardan arta kalan zamanlarda Red Bull TV'nin uçsuz bucaksız dünyasında gezinen Can, favori filmlerini senin için paylaşıyor.
Jorge Prado: Feet in the Dirt
24 dakika
Jorge Prado: Feet in the Dirt
Genç İspanyol motokros yarışçısı Jorge Prado’nun hikayesini öğrenin.
İspanyol motokros sahnesinin çocuk yıldızı Jorge Prado'nun hikayesine yakından göz atıyoruz. Prado harika çocuk unvanını aldığı günden beri büyük bir baskıyı yönetmek durumunda kalıyor.
Sıradaki süper yıldız olma sorumluluğunu 2018 MX2 Dünya Şampiyonu olarak taçlandıran yarışçı, rüyanın gerçeğe dönüşümünün canlı bir örneği. Prado, Red Bull KTM Factory Racing ile motor sporlarının zirvesinde kendine kalıcı bir yer bulmayı amaçlıyor.
Where We Come From: Dostluk, Keşif ve Kaykay
38 dakika
Where We Come From: Dostluk, Keşif ve Kaykay
Uluslararası kaykaycılardan oluşan bir ekip dünyayı dolaşıyor, keşfediyor, öğreniyor ve ortalığı kasıp kavuruyor.
Beş ülkeden sekiz kaykaycı yeni keşifler için dünyayı dolaşıyor. Avrupa'dan ABD'ye, Kanarya Adaları'ndan İsrail'e ve Fas'tan Güney Afrika'ya kaykay sporunu global bir serüvene çeviriyor.
The Bits of Baco
1 saat 13 dakika
The Bits of Baco
Uyumsuz bir grup kardeş ve arkadaş o güne kadar görülmemiş videolarıyla 90’ların BMX dünyasında çok ses getiriyorlar.
ABD’nin Wisconsin eyaletinin kuzeyinden gelen bir grup BMX tutkunu, çılgın numaraları harika şarkılarla birleştirerek herkesin özendiği bir BMX yaşam biçimi ortaya koyan videolarıyla 90’ların BMX dünyasını birbirine kattılar.
Márquez Unlimited
1 saat 20 dakika
Márquez Unlimited
Sadece 29 yaşında ama adını çoktan MotoGP efsaneleri arasına yazdırmış bir isim Marc Márquez. 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında olmak üzere tam altı kez MotoGP şampiyonu oldu. MotoGP tarihinin en çok şampiyonluk kazanan üçüncü sürücüsü.
2018 sezonundaki şampiyonluğunun ardından omzundan ameliyat olan Márquez, kış arasını iyileşme süreci olarak değerlendirmiş ve 2019 sezonuna en iyi haliyle yetişmeyi hedeflemişti. Bu filmde Márquez'i çok daha yakından tanıma şansı bulacaksın.
KNN54 Riders
52 dakika
KNN54 Riders
Başarıya giden yolda yıllardır birlikte yürüyen, motor sporlarında tarih yazan ekibi yakından tanıyın.
Kenan Sofuoğlu'nun mentörlüğünde Türkiye'yi gururlandıran dört motor sporları yıldızının pistlerden özel hayata uzanan sıradışı dostluklarına tanık olun. Başarıya giden yolda yıllardır birlikte yürüyen, motor sporlarında tarih yazan ekibi yakından tanıyın.
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