Can Öncü Fransa'da Yedinci Oldu

Islak zeminde çok iyi performans gösteren 2003 doğumlu yıldızımız Can, bitime 15 tur kala altıncı sıraya kadar gelerek toplamda 16 sıra yükseldi. İnanılmaz bir hız ile önüne gelen herkesi geçen Can, beşincilik için De Rosa ile mücadeleye girdi. İlk sırada ise

Islak zeminde çok iyi performans gösteren 2003 doğumlu yıldızımız Can, bitime 15 tur kala altıncı sıraya kadar gelerek toplamda 16 sıra yükseldi. İnanılmaz bir hız ile önüne gelen herkesi geçen Can, beşincilik için De Rosa ile mücadeleye girdi. İlk sırada ise Lucas Mahias yerini koruyor, Smith ise ikinci sırada bulunuyordu. Odendall ise son 13 tura girilirken podyumu tamamlıyordu.

Islak zeminde çok iyi performans gösteren 2003 doğumlu yıldızımız Can, bitime 15 tur kala altıncı sıraya kadar gelerek toplamda 16 sıra yükseldi. İnanılmaz bir hız ile önüne gelen herkesi geçen Can, beşincilik için De Rosa ile mücadeleye girdi. İlk sırada ise Lucas Mahias yerini koruyor, Smith ise ikinci sırada bulunuyordu. Odendall ise son 13 tura girilirken podyumu tamamlıyordu.

Can, arkasındaki Odendall ile her geçen tur farkı açarken ikincilik için de Kyle Smith'i yakalamaya çalışıyordu. En önde ise Lucas Mahias rahat bir liderlikle yarışı lider sürdürüyordu.

Can, arkasındaki Odendall ile her geçen tur farkı açarken ikincilik için de Kyle Smith'i yakalamaya çalışıyordu. En önde ise Lucas Mahias rahat bir liderlikle yarışı lider sürdürüyordu.

Can, arkasındaki Odendall ile her geçen tur farkı açarken ikincilik için de Kyle Smith'i yakalamaya çalışıyordu. En önde ise Lucas Mahias rahat bir liderlikle yarışı lider sürdürüyordu.