Can Öncü Fransa'da Yedinci Oldu
© World.SBK
Genç yeteneğimiz bugün koşulan ikinci yarışta yaşadığı talihsizlikle podyumu kaçırsa da son anda yaptığı atakla yedinci oldu.
itibarıyla yayında
Can Öncü, dün Fransa'da koşulan ilk yarışta aldığı altıncılığın ardından bugüne de hızlı başladı. 22. sıradan start alan Can, daha iki tur geçmeden 10. sıraya kadar yükseldi.
Isınma turunda düşen şampiyon Locatelli yarış dışı kalınca ise liderlik yarışı Mahias ve Kyle Smith arasında devam ediyordu.
Islak zeminde çok iyi performans gösteren 2003 doğumlu yıldızımız Can, bitime 15 tur kala altıncı sıraya kadar gelerek toplamda 16 sıra yükseldi. İnanılmaz bir hız ile önüne gelen herkesi geçen Can, beşincilik için De Rosa ile mücadeleye girdi. İlk sırada ise Lucas Mahias yerini koruyor, Smith ise ikinci sırada bulunuyordu. Odendall ise son 13 tura girilirken podyumu tamamlıyordu.
Can Öncü son 10 tura girilirken üçüncü sıraya kadar yükselmiş ve önündeki Kyle Smith'in peşine düşmüştü. Olağanüstü bir performansla 19 sıra birden yükselen Can, günün en iyi performansını veriyordu.
Can, arkasındaki Odendall ile her geçen tur farkı açarken ikincilik için de Kyle Smith'i yakalamaya çalışıyordu. En önde ise Lucas Mahias rahat bir liderlikle yarışı lider sürdürüyordu.
Son 5 tura girilirken Can, üçüncü sıradaki yerini koruyordu. Dördüncü sıradaki Soomer her geçen tur Can'a yaklaşırken, genç yeteneğimiz podyumdaki yerini korumaya çalışıyordu. Bu sırada dengesini kaybederek 15. virajda düşen ve podyumdaki yerini kaybeden Can yarışa hemen dönmeyi başardı.
Onuncu sıradayken hızını artıran Can, önce dokuzunculuğa yükseldi, finişe gelirken önündeki iki rakibini birden geçen Can, yarışı yedinci sırada bitirdi. Podyumu kaçırsa da sonradan yaptığı atakla iyi bir sonuç elde eden Can yeteneğini bir kez daha gösterdi. Can ayrıca tıpkı dün olduğu gibi bugün de yarışta en çok sıra kazanan isim olmayı başardı.
Yarışta kazanan ise Lucas Mahias oldu. Kyle Smith ikinciliği alırken, podyumu tamamlayan yarışçı ise Hannes Soomer oldu.