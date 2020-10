Can Öncü Fransa'da Yedinci Oldu

Islak zeminde çok iyi performans gösteren 2003 doğumlu yıldızımız Can, bitime 15 tur kala altıncı sıraya kadar gelerek toplamda 16 sıra yükseldi. İnanılmaz bir hız ile önüne gelen herkesi geçen Can, beşincilik için De Rosa ile mücadeleye girdi. İlk sırada ise

Islak zeminde çok iyi performans gösteren 2003 doğumlu yıldızımız Can, bitime 15 tur kala altıncı sıraya kadar gelerek toplamda 16 sıra yükseldi. İnanılmaz bir hız ile önüne gelen herkesi geçen Can, beşincilik için De Rosa ile mücadeleye girdi. İlk sırada ise Lucas Mahias yerini koruyor, Smith ise ikinci sırada bulunuyordu. Odendall ise son 13 tura girilirken podyumu tamamlıyordu.

'in peşine düşmüştü. Olağanüstü bir performansla 19 sıra birden yükselen Can, günün en iyi performansını veriyordu.

Can Öncü son 10 tura girilirken üçüncü sıraya kadar yükselmiş ve önündeki Kyle Smith 'in peşine düşmüştü. Olağanüstü bir performansla 19 sıra birden yükselen Can, günün en iyi performansını veriyordu.

Can, arkasındaki Odendall ile her geçen tur farkı açarken ikincilik için de Kyle Smith'i yakalamaya çalışıyordu. En önde ise Lucas Mahias rahat bir liderlikle yarışı lider sürdürüyordu.

Son 5 tura girilirken Can, üçüncü sıradaki yerini koruyordu. Dördüncü sıradaki Soomer her geçen tur Can'a yaklaşırken, genç yeteneğimiz podyumdaki yerini korumaya çalışıyordu. Bu sırada dengesini kaybederek 15. virajda düşen ve podyumdaki yerini kaybeden Can yarışa hemen dönmeyi başardı.

