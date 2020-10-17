Can Öncü'nün Yükselen Performansı Devam Ediyor
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Genç yeteneğimiz Portekiz'de 13. sıradan başladığı yarışı altıncı sırada tamamlayarak kariyerinin en iyi Supersport derecesini tazeledi.
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Supersport Dünya Şampiyonası'nda sezonun son adresi Portekiz!
Organizasyonda ülkemizi temsil eden Can Öncü, bugün Estoril'de koşulan yarışa 13. sırada başladı. İyi bir başlangıçla 11. sıraya gelen Can, Peter Sebestyen'in yaptığı kazanın ardından yarışın durdurulması ile birlikte diğer sürücüler ile birlikte pite geri döndü.
Pist temizlendikten sonra tekrar başlayan yarışta 11. sıradan start alan Can, De Rosa ve Mahias'ın da önlerde kaza yapmasıyla sırasını yükselterek dördüncü sıraya kadar geldi. Locatelli yarışta liderliğini sürdürürken, Soomer ikinci, Oettl ise üçüncü sıradaydı.
Son 10 tura girilirken beşinci sıraya gerileyen Can, Steven Odendall ile dördüncülük mücadelesi veriyordu. Şampiyon Locatelli ise ilk sıradaki yerini koruyordu. Yarışın bitimine 7 tur kala hızını iyice artırarak tekrar dördüncülüğe gelen Can ile Odendall arasındaki mücadele yarışa da damga vuruyordu.
Son beş tura girilirken hızını koruyamayan Can altıncı sıraya gerilerken, Can, Vinales, Gonzalez ve Odendall'dan oluşan dörtlü grup arasındaki mücadele nefes kesmeye devam ediyordu.
Yarışın sonunda kazanan Locatelli olurken, Can ise Fransa'nın ardından Portekiz'de de altıncı olarak kariyerinin en iyi Supersport derecesini tazeledi. Özellikle sezon sonunda doğru performansını artıran Can, bu altıncılıkla Kawasaki Puccetti Racing adına yarışacağı 2021 sezonu için de rakiplerine şimdiden gözdağı vermiş oldu.
Supersport'un Portekiz ayağında ikinci ve sezonun son yarışı yarın TSİ 15:45'te koşulacak.