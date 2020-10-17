Can Öncü'nün Yükselen Performansı Devam Ediyor

, bugün Estoril'de koşulan yarışa 13. sırada başladı. İyi bir başlangıçla 11. sıraya gelen Can, Peter Sebestyen'in yaptığı kazanın ardından yarışın durdurulması ile birlikte diğer sürücüler ile birlikte pite geri döndü.

Pist temizlendikten sonra tekrar başlayan yarışta 11. sıradan start alan Can, De Rosa ve Mahias'ın da önlerde kaza yapmasıyla sırasını yükselterek dördüncü sıraya kadar geldi. Locatelli yarışta liderliğini sürdürürken, Soomer ikinci, Oettl ise üçüncü sıradaydı.

Pist temizlendikten sonra tekrar başlayan yarışta 11. sıradan start alan Can, De Rosa ve Mahias'ın da önlerde kaza yapmasıyla sırasını yükselterek dördüncü sıraya kadar geldi. Locatelli yarışta liderliğini sürdürürken, Soomer ikinci, Oettl ise üçüncü sıradaydı.

Pist temizlendikten sonra tekrar başlayan yarışta 11. sıradan start alan Can, De Rosa ve Mahias'ın da önlerde kaza yapmasıyla sırasını yükselterek dördüncü sıraya kadar geldi. Locatelli yarışta liderliğini sürdürürken, Soomer ikinci, Oettl ise üçüncü sıradaydı.

Son 10 tura girilirken beşinci sıraya gerileyen Can, Steven Odendall ile dördüncülük mücadelesi veriyordu. Şampiyon Locatelli ise ilk sıradaki yerini koruyordu. Yarışın bitimine 7 tur kala hızını iyice artırarak tekrar dördüncülüğe gelen Can ile Odendall arasındaki mücadele yarışa da damga vuruyordu.

Son 10 tura girilirken beşinci sıraya gerileyen Can, Steven Odendall ile dördüncülük mücadelesi veriyordu. Şampiyon Locatelli ise ilk sıradaki yerini koruyordu. Yarışın bitimine 7 tur kala hızını iyice artırarak tekrar dördüncülüğe gelen Can ile Odendall arasındaki mücadele yarışa da damga vuruyordu.

Son 10 tura girilirken beşinci sıraya gerileyen Can, Steven Odendall ile dördüncülük mücadelesi veriyordu. Şampiyon Locatelli ise ilk sıradaki yerini koruyordu. Yarışın bitimine 7 tur kala hızını iyice artırarak tekrar dördüncülüğe gelen Can ile Odendall arasındaki mücadele yarışa da damga vuruyordu.

17 yaşındaki yeteneğimiz kariyerinde önemli bir adım attı ve Supersport 2021 sezonu için Kawasaki Puccetti Racing ile anlaştı.

17 yaşındaki yeteneğimiz kariyerinde önemli bir adım attı ve Supersport 2021 sezonu için Kawasaki Puccetti Racing ile anlaştı.