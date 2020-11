Can Tohma: "Yarışmada Her An Eğlenmek ve Heyecanı Kalıcı Kılmak Önemli"

heyecanı devam ederken, biz de Can Tohma ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Red Bull Dance Your Style tecrübesi ve

Can Tohma, Red Bull Dance Your Style 2018'de Türkiye'nin en iyisi olmuştu. Kazananı TikTok kullanıcılarının oylarıyla belirleyeceği

Red Bull Dance Your Style Challenge heyecanı devam ederken Red Bull Dance Your Style 2019'un kazananı Aydan Uysal ile konuştuk.

Red Bull Dance Your Style Challenge heyecanı devam ederken Red Bull Dance Your Style 2019'un kazananı Aydan Uysal ile konuştuk.

Dance Your Style'ın en büyük farkı seyircinin jüri ve değerlendiren tarafta olmasi. Yani dj, dansçı ve seyirci arasında interaktif müthiş bir iletişim var. Bu faktör birçok yarışmada olmayan bir faktör. Dolayısıyla Dance Your Style hem dansçının müthiş bir deneyim ilan edildiği, hem de seyircinin, dj'lerden gelen sürpriz müziklerle aksiyon ve reaksiyon yöntemiyle müthiş bir deneyim yaşatan dans yarışması diyebilirim.

Dance Your Style'ın en büyük farkı seyircinin jüri ve değerlendiren tarafta olmasi. Yani dj, dansçı ve seyirci arasında interaktif müthiş bir iletişim var. Bu faktör birçok yarışmada olmayan bir faktör. Dolayısıyla Dance Your Style hem dansçının müthiş bir deneyim ilan edildiği, hem de seyircinin, dj'lerden gelen sürpriz müziklerle aksiyon ve reaksiyon yöntemiyle müthiş bir deneyim yaşatan dans yarışması diyebilirim.

Dance Your Style'ın en büyük farkı seyircinin jüri ve değerlendiren tarafta olmasi. Yani dj, dansçı ve seyirci arasında interaktif müthiş bir iletişim var. Bu faktör birçok yarışmada olmayan bir faktör. Dolayısıyla Dance Your Style hem dansçının müthiş bir deneyim ilan edildiği, hem de seyircinin, dj'lerden gelen sürpriz müziklerle aksiyon ve reaksiyon yöntemiyle müthiş bir deneyim yaşatan dans yarışması diyebilirim.

Red Bull Dance Your Style 2020'de Red Bull Dance Your Style Challenge adıyla online düzenleniyor. Bu konuda neler söylersin?

Red Bull Dance Your Style 2020'de Red Bull Dance Your Style Challenge adıyla online düzenleniyor. Bu konuda neler söylersin?

Red Bull Dance Your Style 2020'de Red Bull Dance Your Style Challenge adıyla online düzenleniyor. Bu konuda neler söylersin?