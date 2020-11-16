Can Tohma: "Yarışmada Her An Eğlenmek ve Heyecanı Kalıcı Kılmak Önemli"

Can Tohma, Red Bull Dance Your Style 2018'de Türkiye'nin en iyisi olmuştu. Kazananı TikTok kullanıcılarının oylarıyla belirleyeceği Red Bull Dance Your Style Challenge heyecanı devam ederken, biz de Can Tohma ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Red Bull Dance Your Style tecrübesi ve

Antalya'da yapılan Red Bull Dance Your Style 2018'de birinci olmuştun. Dans kariyerini nasıl etkiledi bu birincilik?

2018'deki birincilik, kariyerim için iyi bir sonuçtu, kendimi öyle bir platformda sınamış olmak farklı bir deneyim ve heyecandı. Hip Hop kültüründen gelen bir dansçı olarak seyircinin oylamalarıyla birinci olmak bizim geleneksel 'battle' yani kapışma kültürümüzün tam anlamıyla uygulamasıydı. Dolayısıyla kendi adıma çok tatminkâr bir sonuçtu. Bunun yanı sıra sizi tanımayan insanların oradaki ortamın büyüsüne girip sizinle bağ kurması sizi rol model olarak görmeye başlaması kariyerim için kalıcı bir iz bıraktı diyebilirim.

Orada yarışmak ve kazanmak senin için ne ifade etti?

Orada yarışmak çok eğlenceliydi çünkü çok dinamik bir atmosfer vardı. Gerek rakiplerle olan pistteki dans diyaloğu gerek dj'in sürpriz şarkıları ve seyircinin ani tepkileri... O kadar iyiydik ki profesyonel bir dansçı olarak... Bazen olayın ciddiyetini kaybedebiliyorsunuz ki açıkçası orada kazanmamış olsaydım günün sonunda çok bir değişiklik olmayacaktı.

Günün sonunda zirvenin adı Can Tohma oldu © Nuri Yılmazer

Red Bull Dance Your Style'ın diğer yarışmalardan farkı nedir sence?

Dance Your Style'ın en büyük farkı seyircinin jüri ve değerlendiren tarafta olmasi. Yani dj, dansçı ve seyirci arasında interaktif müthiş bir iletişim var. Bu faktör birçok yarışmada olmayan bir faktör. Dolayısıyla Dance Your Style hem dansçının müthiş bir deneyim ilan edildiği, hem de seyircinin, dj'lerden gelen sürpriz müziklerle aksiyon ve reaksiyon yöntemiyle müthiş bir deneyim yaşatan dans yarışması diyebilirim.

Red Bull Dance Your Style 2020'de Red Bull Dance Your Style Challenge adıyla online düzenleniyor. Bu konuda neler söylersin?

Bu yıl katılmak isterdim ama sakatlığımdan dolayı yeteri kadar antrenman yapamadım ve 2021'e hazırlanmayı daha doğru buluyorum. Tabii yeni katılacak arkadaşların da böylelikle daha fazla şansının olması benim için önemli bir sebep.

Katılacak dansçılara ne gibi tavsiyeler verebilirsin?