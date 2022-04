İz Bırakan Wings for Life World Run Hikayeleri: Can Üstündağ

"Koşamayanlar İçin Koş” sloganıyla 2014'te yola çıkan Wings for Life World Run , omurilik felci araştırmaları için bağış toplanmasını sağlayan bir koşu yarışı. Yarışın benzersiz yanı, bitiş çizgisinin bir Yakalama Aracı olması. Mümkün olduğunca uzun süre Yakalama Aracı’nın önünde kalmaya çalışıyorsun ve yakalandığında yarış da bitiyor. Elde edilen gelirin tamamı ise omurilik felci araştırmalarına gidiyor. Yarış birçok ilham verici hikayeye de ev sahipliği yapıyor. O hikayelerden biri de Can Üstündağ'a ait.

Sizce iki kere kanseri atlatan Can Üstündağ ’ın verdiği mücadeledeki en büyük motivasyon kaynağı neydi? Can’ın hayatında koşunun yerini, 2017 Wings for Life World Run sayesinde spora tekrardan geri dönüşünü, verdiği kanser mücadelesindeki kırılma anlarını gelin hep birlikte keşfedelim.

Spor yaparak ve spor yaptırarak hayatta kalma şansını yakalayabilen, sevdiği işlerin peşinde ve insanların hayatına dokunmaya çalışan bir antrenör olarak tanımlıyor kendini Can Üstündağ. Can, küçük yaşlarda spor hayatına basketbol ile başladı. 25 yaşına kadar Türkiye’de birçok basketbol liginde oynayarak büyük deneyimler kazandı. Basketbol kariyerinden sonra ise triatlona yönelerek sayısız yarışta önemli başarılara imza attı. 13 yıldır triatlet olarak kendi hedefleri için yarışan Can, aynı zamanda en büyük tutkusu olan antrenörlük ile birlikte başkalarının hedeflerine eşlik etmeye de devam ediyor.

Koşu beni hayatta tutan, kendimi gerçekleştirmemi sağlayan, maddi manevi birçok şeye sahip olmamı sağlayan bir araç aslında. Can Üstündağ

‘Sporun en büyük katkılarından biri belirli bir hedefe bağlı kalmayı sağlıyor. Ben her sabah 6’da kalkıyorum. Antrenman yapmanın her sabah kahvaltı yapmaktan bir farkı yok benim için. Bu öyle bir rutin ki, benim için işin olmazsa olmazı. Koşu beni hayatta tutan, kendimi gerçekleştirmemi sağlayan, maddi manevi birçok şeye sahip olmamı sağlayan bir araç aslında. Hobim olan bir etkinliği bir meslek olarak icraa ettiğim için de ayrıca şanslıyım. Koşmak benim için hiçbir zaman zorunluluk olmadı. Bu bir ihtiyaç. Vücudum kendi için koşmak istiyor.’

Berceste Şeber ve Can Üstündağ © Mahmut Cinci

Yakından Bakış: Can Üstündağ

Can hayatında oldukça zor zamanlar geçirmiş. 2 kere kanseri yenerek hayattaki en büyük mücadelesini verdiğini düşünüyor. ‘Ben kendimi 2 kere ölümün ucundan dönüp hayatta kalma şansı yakalayan biri olarak görüyorum. Hepimizin seçemeyeceği bazı şeyler, bazı gerçekler var. Hepimizin hayatında kısıtlı bir süre var ve o sürenin sonuna geliyor olmak bizi endişelendiriyor. Fakat ben bu endişenin içinde kaybolmak yerine mücadele etmeyi tercih ettim.’

Can’ın bu mücadele sürecindeki en büyük kırılma anı ise çıkmaktan vazgeçmediği 17 basamaklı merdivenler. ‘Her kemoterapiden sonra iyi olup olmadığımı kendime ispatlamak için eve geldikten sonra annemle yürüyüşe giderdim. 2. kemoterapinin kürünün artık sonuna gelmiştik. Oturduğum binanın yukarısında 17 basamak vardı. O gün 17 basamağı yürüyemediğimi fark edince acı gerçekle karşılaşmıştım. Basamak çıkmanın dahi bu kadar zor olabileceğini bilmiyordum. O günden sonra 17 basamağı bir daha hiç çıkmamayı tercih edebilirdim. Ama ben bir sonraki gün, kemoterapi aldıktan sonra o 17 basamağı yavaş da olsa bir şekilde çıkacağıma dair kararlılık gösterdim. Ve pes etmedim. Ertesi gün o 17 basamağı çıkmaktan vazgeçseydim bugün büyük ihtimalle burada olmazdım.’

"Koşmak benim için hiçbir zaman zorunluluk olmadı" © Mahmut Cinci

Can’ın başarıya yüklediği anlam yaşadığı mücadelelerden sonra da zaman içerisinde değişim göstermiş. Artık istatistiklerden, rakamlardan çok isteklere ve farkındalıklara bağlı bir başarı anlayışı var. ‘Daha önceden kıymetini hiç bilmediğim o kadar çok şeyin önemini farkına vardım ki. Aldığım nefesin bile keyfini çıkarıp oh be demeye başladım. Eskiden de koşuyordum ama sadece rutin bir koşmaydı benim için. Koşuyu çok basit bir taraftan, bir egzersiz gibi görüyordum. Ne zaman ki hayata tekrardan döndüm, o zaman tüm dünyam değişti. Koşuyu anlam yükleyecek bir araç olarak görmeye başladım. Kendimi kendime ispatlamak için bir araç oldu. Sağlıklıysam ve istediklerimi yapıyorsam bu benim için başarı oldu. Klasik alışık olduğumuz birinci olmak veya birini geçmenin ötesinde kendini gerçekleştirmeye çalışan ve istediklerini yapabilen herkes başarılıdır benim gözümde.’

Ne zaman ki hayata tekrardan döndüm, o zaman tüm dünyam değişti. Koşuyu anlam yükleyecek bir araç olarak görmeye başladım. Can Üstündağ

Spor sayesinde kendi yaşam mücadelesini veren Can, birçok insanın hayatında verdiği tavsiyelerle ve yaptığı eylemlerle iz bırakmaya devam ediyor. ‘O zorlu süreçte birçok zevkten kopmamayı, her şeye rağmen sporun beni hayata nasıl bağladığını gittiğim her konferansta, her yarışta ve özellikle kanser derneklerinde herkese anlatıp paylaşıyorum. Ben yapabildiysem sizler de hayatın içinde kalmak için yapabilirsiniz diyerek tavsiyelerde bulunuyorum. Çünkü gerçekten spor beni hayata bağlayan şeydi. En iyi yaptığım ve en konforlu hissettiğim şey benim en büyük ilacım oldu.’

Can’ın hayatında unutulmaz birçok yarış var. Fakat en unutulmazı ise Wings for Life World Run. Çünkü onun için bu yarışın kanseri yendikten sonraki süreçte spor hayatının bir başlangıç noktası olma özelliği var. ‘2017 yılında kanseri yendikten sonra kendime motivasyon kaynakları arıyordum. Spora geri dönebileceğimi kendime ispatlamak adına Wings for Life World Run’a girmeye karar verdim. İlk hedef olarak döndüğüm yarıştı. Daha antrenman düzenimi yeni oturtmaya başlamıştım. O sırada Mert Onaran başka bir yarış sebebiyle İzmir’de olmadığı için Okan’ı birinin çekmesi gerekiyordu ve bunu bana teklif ettiler. Kendime geri dönebileceğimi ispatlamanın yanı sıra bir başkasının hedefine de ortak olup bunu birlikte gerçekleştirme fikri de benim için ekstra bir motivasyon kaynağı oldu. Çifte başarı yaşadım. Hem spora dönmüş hem de başkasının atamadığı adım olmuştum. Birisini arkamda çekerek ne kadar gideceğimi bilmesem de tahminim 10-15 kilometre civarıydı. Fakat yakalama aracı bizi geçerken 26 kilometreyi görmüştük. Bu yarış bana birçok şeyi başarabileceğimi gösterdi.’ Diğer yarışlarda hep bir bitiş noktasının olduğunu söyleyen Can, bu yarışta limitlerin sonsuz olduğunu ve limitlerinizi ne kadar zorlayabilirsiniz sorusunun cevabının Wings for Life World Run’da saklı olduğunu düşünüyor.

Wings for Life World Run, Can'ın hayatını değiştirdi © Mahmut Cinci

2017’deki yarışın yanı sıra, Can’ın Wings for Life World Run ile ilgili birçok anısı var. Kendisi Wings for Life World Run’ın ilk senesinden itibaren ‘koşamayanlar için koş’ sloganının yayılmasına şahit olan isimlerden biri. ‘Yarış ilk kez Türkiye’de 2015’te Alanya’da düzenlendi. Ne olacağını bilmeden koşmak için etkinliğe gitmiştik. Bize bir arabanın geleceğini ve belirli bir hızla giderek bizi yakalamaya çalışacağını söylemişlerdi. Koşunun ülkemizde daha yeni popüler olmaya başladığı bir dönemdi. Şehrin içinden başlayıp bir otobanın ucuna doğru hep beraber koşmaya başlamıştık. Bu tür bir sosyal sorumluluk projesinin olması beni çok mutlu etmişti. O yıl yarışta yalnızca 800 katılımcı vardı. Ben de 15 kilometre koşmuştum. 2015’ten 2022’ye kadar katılım sayılarının artışı ve yarışın İzmir’e taşınması ile birlikte Wings for Life World Run bambaşka bir seviyeye ulaştı. Her geçen sene katlanarak artan bir kitlenin koşamayanlar için koştuğuna tanık olmak benim çok değerli.’

Can’ın Wings for Life World Run’a ilk kez katılacaklar için ise anlamlı önerileri var: ‘Bu yarış dünyada her yerde aynı anda başlıyor. Herkesle beraber aynı anda bir şey yapıyor olmanın vermiş olduğu hisse, hep birlikte aynı amaç uğruna bir şey yapıyor olmanın motivasyonuna odaklanmanızı tavsiye ederim. 3 kilometre de koşsanız 10 kilometre de koşsanız yarış için destek olduğunuz her türlü maddi ve manevi destek amacına ulaşacak. İster çok hızlı koşun, ister çok yavaş koşun. Bu maceranın içinde olmak herkese fayda sağlayacak sonsuz bir döngü!’

Can'ın hayatını değiştiren ve birçok insanın hayatında iz bırakmasını sağlayan Wings for Life World Run bu sene yine İzmir'de koşulacak. 8 Mayıs'ta gerçekleşecek koşu ile ilgili tüm ayrıntılara buradan ulaşabilirsin.