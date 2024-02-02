Canyon Clash Hakkında Bilmen Gereken Her Şey

2021 Dünya Superbike Şampiyonu, Red Bull Sporcusu Toprak Razgatlıoğlu ile ülkemizi DTM'de temsil eden Red Bull sporcusu Ayhancan Güven , Canyon Clash projesinde sıra dışı bir kapışmanın başrollerini üstlendiler.

Canyon Clash'i hemen aşağıdan izleyebilirsin:

01 Canyon Clash nedir?

Canyon Clash Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu ile dünyanın en üst düzey sürücülerinin sahibi olduğu Platinum lisansını almayı başaran Ayhancan Güven 'in birbirlerine meydan okuduğu, aksiyonu bol bir motor sporları filmi. Bu projede Toprak Razgatlıoğlu, keskin virajlarla dolu yolda motosikletiyle ilerlerken, Ayhancan Güven, kariyerinde ilk kez kullandığı Skoda Fabia Rally2 aracıyla bu aksiyonun parçası oldu. İlk kez, alışmış oldukları asfalt zeminin dışında mücadele eden ikili, birbirlerini de zorlayarak sınırlarının ötesine geçti.

Canyon Clash © Jaanus Ree

02 Canyon Clash Nerede Çekildi?

Türkiye’nın saklı cennetlerinden biri olan Erzincan, Kemaliye bu sıra dışı aksiyona ev sahipliği yaptı. Dünyanın en derin kanyonlarından biri olarak bilinen ve özellikle motosikletçiler arasında dünyaca ünlü Karanlık Kanyon’da birbirlerine meydan okuyan Toprak ve Ayhancan birçok motor sporları tutkununun da hayalini gerçekleştirmiş oldu.

Tüneller rotanın en zorlayıcı kısımlarıydı © Nuri Yılmazer

03 Rota

UNESCO tarafından 2021 yılında Dünya Mirası Geçici Listesi’ne eklenen Karanlık Kanyon, yaklaşık 25 kilometre uzunluğu, 1 kilometreyi geçen derinliği, 10-15 metrelere kadar daralan tabanı ve yüksek eğimiyle dünyanın en ilginç ve zorlu parkurları arasında yer alıyor. Canyon Clash projesine de ev sahipliği yapan bu parkur birçok motor sporları tutkununun hayalindeki rotalardan biri. 500 metrelik dik yamaçlardan oluşan kanyonda irili ufaklı 38 adet tünel ile çok sayıda keskin viraj bulunuyor.

Canyon Clash'in yıldızları © Mahmut Cinci

Canyon Clash 2 Şubat'ta Red Bull Motorsports YouTube kanalında olacak. Projenin kamera arkası videosu ise 12 Şubat'ta Red Bull TV'de yayınlanacak.