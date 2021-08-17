Yeni Başlayanlar İçin Canyoning

Canyoning son yıllarda, tek seferlik bir yaz heyecanından dünya çapında keyifle yapılan bir macera sporuna dönüştü. Bu spor, nehirleri, boğazları ve normalde erişilemez olarak kabul edilen doğanın ıssız köşelerini keşfetmeyi sağlıyor. Bu sporda herkes konfor alanında dışa büyük bir adım atıyor. Bir şelaleden atlamaktan, akarsularla boğuşamaya, canyoning'de herkes için bir şeyler var.

Bu sporu tanıyabilmemiz için nitelikli bir kanyon rehberi ve İngiltere merkezli The Canyoning Company'nin kurucu ortağı olan George Yates bize yardımcı oluyor.

Canyoning yüzmeden tırmanışa pek çok farklı branşı bir araya getiriyor. © The Canyoning Company

Canyoning nedir?

"Canyoning hala oldukça yeni bir spor. Son 15-20 yıldır macera sporları arasında sayılıyor. Mağaracılık veya dağcılık gibi bir keşif sporu olarak başladı. Temelde çeşitli teknikler ve yöntemler kullanarak bir nehir sisteminden veya bir vadiden inme eylemi olarak adlandırılabilir."

"Çoğu zaman şelalelerden aşağı ineriz, bazen atlayabiliriz, bazen kanyon doğal kanallar oluşturur ve aşağı kayabilirsiniz. Yüzmek, yürümek ve tırmanmak. Bunların hepsi canyoning'de bir araya getirilmiş."

Akarsular binlerce yıllık bir süreçte kanyonların oluşmasını sağlıyor © Neil Silverwood

Herkes yapabilir mi?

"Evet! Canyoning herkes için. Bazı insanlar bunu saf macera ve adrenalin için yapıyor ve bazıları ise güzel yerleri keşfetmekle ilgileniyor."

"Çok basit, çok kolay ve çok açık kanyonlar var, istediğiniz zaman, neredeyse hiç atlama ya da zorlu bir tırmanma yapmadan ulaşabilirsiniz. Öte yandan inmesi altı gün süren ve 200 metrenin üzerinde devasa şelaleleri olan kanyonlar da var."

Şelalerden kayarak inmek de canyoning'in bir parçası © Predrag Vuckovic

Peki ya atlamak istemiyorsak?

"Herkes yüksek bir yerden atlamak istemeyebilir. Böyle bir korkunuz varsa atlamak zorunda değilsiniz. Her zaman bir iniş rotası vardır. Atlamak istemeyenler iniş rotalarını kullanabilirler."

Canyoning yaparken bazen atlamanız da gerekir © Neil Silverwood

Canyoning için hangi ekipmanlar gerekir?

"Yanınıza almanız gereken en önemli şey bir dalgıç kıyafeti. Artık Canyoning için özel olarak üretilen dalgıç kıyafetleri de var. Genelde iki parçadan oluşuyorlar. Canyoning'de yürürken çok sıcaklayabiliyorsunuz, kanyondayken ise üşüyebiliyorsunuz. Bu kıyafetler vücut ısınızı düzenlemek için son derece kullanışlı oluyor."

Canyoning'de her zaman ekipman açısından hazırlıklı olmak gerekiyor. © Neil Silverwood

"Ayrıca kask, tırmanış ekipmanları ve ilk yardım çantası da yanınızda bulunması gerekenler arasında yer alıyor. Canyoning turları düzenleyen operatörlerin çoğu katılımcılara bu ekipmanları sağlıyorlar. Ancak yine de siz bir tura çıkmadan önce bu bilgileri operatörlerden teyit etmeyi unutmayın."

Canyoning nerede yapılır?

"Erişilebilirlik önemli. İyi bir kaya türü olması da bir avantaj. İyi bir canyoning deneyimi için çeşitlilik de önemlidir. Atlayabileceğiniz yerler, su kanalları, yüzme geçişleri, iniş rotaları gibi..."

Kanyonlar bazen oldukça tehlikeli olabilir © Neil Silverwood

"Canyoning'in en eğlenceli anları iki taraftaki kayaların bir duvar gibi göğe yükseldiği ve kanyonun iyice derinleştiği yerlerde yaşanır. İşte o zaman gerçek bir keşif ve mace duygusu ortaya çıkar."

Canyoning keşif ve macerayı bir araya getiriyor © Neil Silverwood

İlk kez canyoning yapacak olanlara ne tavsiye edersiniz?

"Öncelikle güvenilir bir organizatör şirket bulun. Temel bilgileri öğrenebileceğiniz profesyonel insanlarla bir araya gelmeniz şart. O noktadan sonra yapabileceğiniz pek çok şey var. Ama benim tavsiyem, bu spordan zevk alabilmeleri ve güvenli bir şekilde yapabilmeleri için iyi bir eğitim kursu almaları."