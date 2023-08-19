Dora Özsoy’dan Yeni Oyun: Cardboard Town

12 Nisan’da Steam üzerinden erken erişime sunulan Cardboard Town ilk günden itibaren oyuncuların beğenisini kazanmıştı. Aylar ilerledikçe güncellemeler ile gelişimini sürdüren yapım, 18 Ağustos itibariyle erken erişim sürecini tamamladı ve tam sürüme geçiş yaptı. Kart oyunu ve şehir kurma türlerini aynı potada eriten oyunun detaylarına bir göz atalım.

Cardboard Town nasıl bir oyun?

Cardboard Town temelde bir şehir kurma oyunu. Bu türün akla gelen ilk örnekleri SimCity ile Cities Skylines olsa da Cardboard Town konuya farklı bir açıdan yaklaşıyor ve işin içine kart oyunu öğelerini dahil ediyor. Şöyle ki oyuna desteden rastgele seçilen üç karttan oluşan bir el ile başlıyor ve bu kartları kullanarak şehrinin temellerini atıyorsun.

Efsanevi 500T otobüsü Cardboard Town'dan da geçiyormuş meğer © Stratera Games

Oyundaki hemen hemen tüm kartların bir bedeli var ve kartlar bütçe dahilinde kullanılabiliyor. Kartlar kullanıldıkça tükenen bütçe ise her yeni güne geçildiğinde yenileniyor. Oyuna sadece iki altın ile başlanırken, nüfus ve seviye artışına paralel olarak bütçe de artıyor. Bütçe arttıkça da şehir planlaması konusunda oyuncuların eli rahatlıyor.

Yeterli nüfusa ulaşıldıkça şehrin seviyesi artıyor, her seviye artışında geliştirme, kart ya da festival seçilebiliyor. Geliştirmeler arasında ucuza geri dönüşüm, çevre planlaması, temiz şehir ve yardım fonu gibi seçenekler mevcut. Elbette ki her geliştirmenin farklı etkileri bulunuyor ve tercih yaparken bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Festivalsiz şehir olur mu? © Stratera Games

Kartların nüfusa, güvenliğe, suya, enerjiye ve çevreye artı ya da eksi etkisi olduğu gibi, bazı kartların başka ekstra etkileri de oluyor. Örneğin “Klinik” kartını kullanmak +1 güvenlik sağlamanın yanı sıra desteye “Tedavi”, “Polis Karakolu” kartını kullanmak ise +1 güvenlik sağlamanın yanı sıra yine desteye “Şafak Operasyonu” kartı ekliyor.

Cardboard Town’da hayat hep huzur içinde akıp gitmiyor tabii ki. Her günün sonunda bir seviye artan Bela-Ölçer, üçüncü seviyede bir bela ve yedinci seviyede bir felaket yaşanmasına vesile oluyor. Yedinci günün sonunda sıfırlanan bu göstergeyi dikkatle takip etmek ve görev süresini uzatmak için negatif etkileri çabucak ortadan kaldırmak gerekiyor.

Şehir kurmak yorucu gelirse kısa bir kahve & kurabiye molası verebilirsin! © Stratera Games

Oyunda anlatılabilecek daha birçok değişken ve buna bağlı olarak dinamik mevcut. Bunların tümünü deneyimlemek ve şehir kurma konusunda ne kadar becerikli olduğunu göstermek istiyorsan Cardboard Town’un Steam sayfası na giderek oyunu satın alabilirsin. Unutma, eğer felaketlerle başa çıkamazsan ve üç kırmızı alarm verirsen koltuğunu kaybedersin!

Cardboard Town’un sistem gereksinimleri neler?

Renkli ve eğlenceli bir görselliğe sahip olan Cardboard Town aynı zamanda sistem dostu. Windows ve macOS işletim sistemlerinde çalışabilen oyunun ihtiyaç duyduğu bileşenler ise fazlasıyla makul. Oyunun Windows ve macOS için minimum sistem gereksinimlerini aşağıda görebilirsin.

Cardboard Town minimum sistem gereksinimleri (Windows)

Intel Pentium G860 işlemci

NVIDIA GeForce 840M ekran kartı

4 GB bellek

1 GB disk alanı

Windows 7 64-bit işletim sistemi

Cardboard Town minimum sistem gereksinimleri (macOS)

Intel 2 GHz işlemci

1280x720 / OpenGL 2.0 / 128 MB ekran kartı

1 GB bellek

1 GB disk alanı

macOS X 10.6 ve üzeri işletim sistemi