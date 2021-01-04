Carlos Sainz: "Dakar Rallisi Çılgınca Bir Meydan Okuma"

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi bu sene 43. kez düzenleniyor. Bitirmenin bile büyük bir başarı sayıldığı yarışın 2021 edisyonu 3 Ocak'ta Cidde'den start aldı. Biz de bunu fırsat bilip otomobil kategorisinin son şampiyonu olan ve 2021 Dakar Rallisi'ne de hızlı başlayan Carlos Sainz ile konuştuk.

Kişisel olarak kendisini bu zorlu yarışa hazır hissettiğini dile getiren İspanyol efsane şöyle diyor: “Tabii ki son ana kadar her şeyi hazır tutmaya çabalıyoruz. Genel olarak baktığımda kendimi hazır görüyorum. Kendi rutinimi aşağı yukarı yapmaya devam ediyorum, kendimi tanıyorum, Dakar’a hep hazırlandığım şekilde hazırlandım. Fiziksel olarak da mental olarak da hazırım. Takımım Mini ile 3. yılım ve tabii ki her sene daha iyiye gittik. Sebastien Loeb , Nani Roma gibi zorlu rakiplerim var. Dolayısıyla da heyecanla yarış anını bekliyorum.”

Dakar gerçekten büyük bir tecrübe. Carlos Sainz

Dakar Rallisi’nde mücadele etmenin büyük bir tecrübe olduğunu dile getiren Sainz yarışın gidişatını şöyle özetliyor: “Bunu sadece kazandığım için söylemiyorum. Dakar gerçekten büyük bir tecrübe. Başka bir ülkeyi keşfediyorsun. Özellikle de ilk hafta inanılmaz oluyor. Güzel etaplar, kumlar, kayalar… İkinci hafta ise biraz daha hızlı. Organizatörler bizleri dinliyor, öğreniyor ve eminim bu sene de bizim için güzel bir yarış organize etmişlerdir.”

‘Tek bir hata tüm yılı çöpe atıyor’

Carlos Sainz 2021 Dakar Rallisi'nde © Eric Vargiolu/DPPI/Red Bull Content Pool

İki hafta gibi uzun bir yarışta yorgunluğun her gün katlanarak arttığını belirten Carlos Sainz “günde en az 4-5 saat direksiyon başında oluyorsun. Etaplar zorlu. Hatta bazen çok zorlu. Dolayısıyla günler geçtikçe yorgunluk da artıyor. Fit olmak, iyi bir konsantrasyona sahip olmak bu yüzden çok önemli. Dediğim gibi zorluk her gün daha da artıyor, daha da yoruluyorsun. İyi hazırlanmanın önemi de burada ortaya çıkıyor” dedi.

Dakar'da sadece bir şansınız var. Carlos Sainz

Bütün yıl Dakar Rallisi için hazırlandıklarını vurgulayan tecrübeli pilot “Dakar Rallisi hem araçlar, hem pilotlar hem de takımdaki tüm bireyler için büyük bir meydan okuma. Dolayısıyla yarışı bitirdiğiniz anda herkese büyük bir saygı duyuyorsunuz. Çünkü neler yaşadıklarını biliyorsunuz. Ve Dakar’da tek bir şansınız var. Yani yaptığınız tek bir hata sizi bu meydan okumanın dışına atabiliyor” diye konuştu.

‘Ya seversin ya nefret edersin’

Carlos Sainz Dakar 2021'in de en iddialı yarışçılarından biri © Eric Vargiolu/DPPI/Red Bull Content Pool

Dakar Rallisi’ne insanların bakış açısını çok iyi bildiğini söyleyen Sainz “Dakar Rallis’ni ya seversin ya da nefret edersin. Bunun bir ortası yok. Çoğu insan Dakar’ı çılgınlık olarak görüyor. Karşılaştığımız şey çok zorlu bir yarış. Ve insanlar burada işlerin sorunsuz şekilde ilerlemesi için çok çaba sarf ediyor. Takımdaki herkes elinden gelen her şeyi yapıyor. O sebeple de Dakar Rallisi’nin tek bir kelime ile ifade etmek çok zor. Sadece çok çılgınca bir meydan okuma diyebilirim” dedi.

‘Kazanabiliriz ama kolay olmayacak’

Sainz çölleri aşıyor © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool