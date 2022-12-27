Carlos Sainz 4. Dakar Şampiyonluğunun Peşinde

2023 Dakar Rallisi her zamankinden daha ilginç ve zorlu görünüyor. Rubilhali çölüne yapılan dört günlük zorlu bir seyahat de dahil olmak üzere, 15 güne yayılan toplam 8.549 km'lik rota, rallinin Suudi topraklarına gelişinden beri en zorlu rota olacak.

Sainz, Audi ile iyi bir hazırlık dönemi geçirdi © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool Zirveye ulaşmak ve bunu hibrit bir araç ile yaparak yeni bir emsal oluşturmak istiyorum. Carlos Sainz

Şimdi 60 yaşında olan ve ' El Matador ' olarak bilinen Carlos Sainz, karakterini özetleyen rekabetçi ruhu korumaya devam ediyor. Sainz, "Dakar, Le Mans'ın 24 Saat yarışı gibidir, yılda yalnızca bir kez yapılır ve her şeyin tehlikede olduğunu bilirsiniz," diyor. "Yarış yaklaştıkça günler uzuyor ve takımdaki herkes yarışın başlamasını dört gözle bekliyor. Birkaç gün kala oraya vardığımda kendimi gerçekten gergin hissetmeye başladığımı kabul ediyorum."

Sainz'in üç Dakar galibiyetiyle yetinmediği açık. Gözünü dördüncüye dikmiş ve elektrikle çalışan bir araçla tarih yazmayı amaçlıyor. "Volkswagen, Peugeot ve Mini ile başardıklarımın ardından, şimdi Audi ile harika şeyler yapma fırsatına sahibim. Diğer üreticilerde olduğu gibi sonuna kadar gitmek ve bunu hibrit bir araç ile yaparak yeni bir emsal oluşturmak istiyorum."

Audi RS Q e-Tron © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Sainz'in daha fazla başarıyı tatmaya kararlı olması şaşırtıcı olmamalı. Kıdemli sürücü, 1990 ve 1992'de Toyota ile iki dünya ralli şampiyonluğu kazandı ve WRC'deki 18 yıllık kariyeri boyunca 97 kez podyuma çıktı. Peki rallideki başarısı, ralli-raid kariyeriyle kıyaslanabilir mi? "İkisi tamamen farklı uzmanlık alanları ve bence farklı bir şekilde analiz edilmeleri gerekiyor" diyor Sainz.

"Her zaman dünya şampiyonluğunu kazanan ilk İspanyol olmak istemişimdir ve şimdi Audi ile karşı karşıya olduğumuz zorluk gibi her yıl yeni zorluklarla karşılaşıyorum. Bu çapta bir marka ile çalışmak harika ve her şeyin yeni olduğu ve yeni teknolojiler sunduğu bu projeden gerçekten keyif alıyorum. Kendimi her zaman bir ralli sürücüsü olarak görsem de kariyerimin bu aşamasında yeni ayakkabılar giyen bir çocuk gibiyim."

Şimdi geçen yıldan kalan tecrübeye sahibiz, bu yüzden daha iyi hazırlanıyoruz. Carlos Sainz

Sainz'in detay ve mükemmellik takıntısı, 80'lerin başında bir ralli arabasıyla yarışmaya başladığından beri onu tanımlayan iki özellik. Hala aracın her yönüyle çok ilgili, Audi Sport ile Sainz olan işbirliğinde de bu geçerli. Sainz, "Şimdiye kadar kullandığım tüm araçlardan çok farklı bir araç" diyor.

Sainz her zaman olduğu gibi zafer peşinde © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

"Frenlerden, enerji geri kazanımına ve sanal diferansiyellere kadar her şeyde ilk kez elektrik motorlarıyla çalıştım. Ne olursa olsun, bu o kadar yeni ve özel bir teknoloji ki benzersiz bir kurulum ve hatta bazı deneyler gerektiriyor."

Audi Sport takımı geçen Dakar'da geride kalmış ve Audi RS Q e-Tron 'u zorlu ralliden önce test edememiş olsa da Sainz bu sefer kendini iyi hazırlanmış hissediyor. "Geçen yıl bana önerildiği gibi gerçekten sabırsızlıkla beklediğim bir meydan okumaydı. Ancak Dakar 2022 için çok az vaktimiz vardı," diyor. "Geçen yıl yaptığımız testlerden ve Ekim ayındaki Fas Rallisi'nden edindiğimiz deneyime sahibiz, bu yüzden daha iyi hazırlandık."

Sainz zorlukların farkında © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Ancak Sainz, rakipleri Bahrain Raid Xtreme, Toyota ve MINI'ye kıyasla sahip olacakları ekstra 100 kg ağırlığın kendisini endişelendirdiğini vurguluyor. Sainz, "Sezon boyunca yapmamız gereken tüm işleri yaptık ancak yine de rakiplerimizden 100 kilo daha ağırız," diyor. "Neyse ki, hazırlığımız bir yıl öncesine göre çok daha iyi, daha iyi bir kurulumumuz var ve herhangi bir mekanik sorun yaşamayacak kadar güvenilir olmayı umuyoruz."

Rakiplerine gelince, öne çıkan isimler belli: Sébastian Loeb, Nasser Al-Attiyah ve Stéphane Peterhansel her zaman ön planda. Bu yıl Mattias Ekstrom ve Yazeed Al Rajhi de bu gruba eklenebilir. Sonuç olarak, üç takım, Toyota Gazoo Racing, Bahrain Raid Xtreme ve Team Audi Sport arasında iyi bir mücadele olacak.

Sainz ve Peterhansel © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Dakar Rallisi öncesinde El Matador'un kariyerini tazelemek için mükemmel bir belgesel olan Carlos Sainz: Yarışmak İçin Yaşayanlar ünlü sürücünün rallideki ilk adımlarından 2022 Dakar'a kadar bize onun spor hayatını anlatıyor.

Sainz, "Hepinizin bildiği sportif yönüme ek olarak, en çok ilginizi çekebilecek şey benim daha kişisel, aile yanım," diyor. "Motor sporları dünyasıyla pek ilgili olmayan ve en yakın arkadaşlarıma odaklanan bölümler var, bu da sizi benim düşünce tarzıma, içinde hareket ettiğim dünyaya yaklaştırıyor ve özel hayatıma ışık tutuyor."

2022'de bir etap galibiyeti elde eden Sainz'in, bir yıldan fazla süren hazırlığın ardından bir kez daha Suudi Arabistan'da şampiyonluk için mücadele ettiğini görmek kimseyi şaşırtmaz.

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