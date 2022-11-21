Carlos Sainz Nasıl Efsane Oldu?

İki kez WRC ve üç kez Dakar Rallisi şampiyonu olan Carlos Sainz, İspanya'nın önde gelen spor kahramanlarından biri. Sainz, WRC'deki başarılarıyla efsane oldu ancak öyle görünüyor ki kaderinde her zaman bir spor yıldızı olmak vardı. Gençken Real Madrid'de deneme antrenmanlarına çıkan Sainz, motor sporlarında adını duyurmadan önce 16 yaşında ulusal squash şampiyonu oldu.

18 yıllık WRC kariyeri boyunca 1990 ve 1992'de şampiyonluk, toplam 26 ralli galibiyeti, 97 podyum ve 757 etap galibiyeti elde etti. Şimdi ise onun hikayesini anlatan "Sainz: Live to Compete" serisi Red Bull TV'de!

Carlos Sainz, Audi RS Q e-tron ile tarih yazıyor © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Seride, Sainz'in yardımcı pilotu Luis Moya, Sainz'ın WRC şampiyonu olduğu dönemde spor dünyasının İspanya'yı büyük ölçüde göz ardı ettiğine dikkat çekiyor: “Futbol ve ​​basketbolda henüz Dünya Kupası'nı kazanmamıştık. Rafa Nadal, Marc Márquez veya Pau Gasol gibi isimlerin hiçbiri henüz ortaya çıkmamıştı."

İki kez Formula 1 Dünya Şampiyonu olan Fernando Alonso da aynı fikirde: "Sanırım o başarılarla birlikte aklımıza geldi. İspanyol olmamıza ve İspanya'dan gelmemize rağmen, motor sporları dünyasına hakim olabiliriz."

Baba ve oğul © Getty Images/Red Bull Content Pool Bir gün ona, 'Kapalı pistlerin ötesine gitmek için gerçekten adım atmak istiyor musun?' sordum. 'Evet, baba, çok isterim' diye yanıt verdi. Carlos Sainz

Spor hanedanı

Oğulların babalarının izinden gitmesi motor sporlarında yeni bir şey değil. 1996 Formula 1 Dünya Şampiyonu Damon Hill; iki Formula 1 Dünya Şampiyonası kazanan ve aynı zamanda Indianapolis 500, 24 Hours Of Le Mans ve F1 şampiyonluğunu içeren Triple Crown'u kazanan tek sürücü olan babası Graham'ın ayak izlerini takip etti.

Ayrıca her biri bir Formula 1 şampiyonluğu kazanan Keke ve Nico Rosberg'ler var. Yedi dünya şampiyonluğu kazanan babası Michael Schumacher ve geride kalan Formula 1 sezonunda Haas adına yarışan oğlu Mick var.

Spora babası Jos'u takip ederek başlayan, destek ve rehberlik için onu garajda tutan şu anki Formula 1 Dünya Şampiyonu Max Verstappen'i de unutmayalım. Sainz ailesi de bu geleneği sürdürüyor. Carlos Sainz'ın oğlu Carlos Sainz Jr da Formula 1'de başarılı bir kariyere sahip.

Carlos Sainz, oğlunu sürücü olması için zorlamadığını söylüyor, ancak anne Reyes Vázquez de Castro, onun yeteneğini genç yaştan itibaren görebildiğini söylüyor. “İlk bakışta onun yeteneğini görüyorsunuz” diye açıklıyor. "Genetiğin yardımcı olduğuna şüphe yok, çünkü ona miras kaldı. Diğer çocuklarda olmayan bir şeye sahipti, doğal olarak sıra ona geldi."

Carlos, oğlunu kartinge götürdü ama ona asla baskı yapmadı. "Bir gün ona 'Kapalı pistlerin ötesine gitmek için gerçekten adım atmak istiyor musun?' sordum. 'Evet, baba, çok isterim' diye yanıt verdi." diyor. Carlos Jr da babasının oğlu olmanın getirdiği ek bir baskı olduğunu söylüyor. Ama bu onu daha iyi olmaya itti. Sainz Jr, Formula 1'de yarış kazanma başarısı yakalamış bir pilot ve motor sporlarının en ünlü takımlarından Ferrari için yarışıyor.

Sainz, hibrit bir araçla ilk etap galibiyetinin mutluluğunu yaşıyor. © DPPI/Red Bull Content Pool

Yaş sınırı yok

Carlos Sainz, Nisan 2022'de 60 yaşına bastı. Çoğu spor yıldızı o yaşa geldiklerinde geçmişteki parlak günleri anarken, Sainz hala rekabet ediyor, kazanıyor ve zirvede kalabileceğini kanıtlıyor.

Sainz, WRC'de 18 yıl geçirdikten sonra gözlerini Dakar'a çevirdi. Seride, Sainz, "Dakar'da yarışmamın nedeni Colin McRae" diyor. Sainz, 2004-2005'te Subaru için yarışırken McRae, Sainz'in hem arkadaşı hem de rakibiydi. "Bana Dakar'da yarışmam gerektiğini ve bundan hoşlanacağımı söyledi. Beni bu yöne iten oydu.”

"Sainz: Live to Compete", Sainz'ın Dakar kariyerini özetliyor ve herhangi bir arabayı nasıl bir kazanan haline getirebileceğini açıklıyor. Sainz, 2010'da Volkswagen Touareg ile, 2018'de Peugeot 3008 ile ve 2020'de Mini John Cooper Works Buggy ile zafere ulaştı.

Sainz çölleri aşıyor © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Üç kez Dakar şampiyonu olan Sainz'ın en büyük başarılarından biri, Audi'ye geçtiği Dakar 2022'de gerçekleşti. Sürüş becerisi ve araç geliştirme yeteneği, Audi'nin sürücüsünde tam olarak istediği şeydi. Çünkü takım, RS Q e-tron aracıyla dünyanın en zorlu rallisinde yarışacaktı. Sainz, hibrit bir araçla Dakar rallisinde etap kazanan ilk sürücü olarak İspanya'yı bir kez daha gururlandırdı.

Sainz, 2023 Dakar Rallisi'nde yarışan en yaşlı sürücü olacak ama aynı zamanda kupayı kaldırmak için favorilerden biri. "Sainz: Live to Compete"i izleyerek motor sporları efsanesini daha yakından tanıyabilirsin.

Ücretsiz Red Bull TV uygulamasını indir ve tüm cihazlarda Motor Sporları aksiyonunu yaşa! Uygulamayı buradan indirebilirsin.