Sınırları Zorlamayı Sevenler İçin: Dünyanın En Cesaret İsteyen Sporları

Spor insanın bedensel limitlerini zorlamayla ilişkili olduğu için her spor bir miktar risk barındırıyor. Ancak bazı sporlar var ki birçoğumuzun cesaret edemeyeceği derecede risk içeriyor. Aşağıda, adrenalinden vazgeçemeyen cesur sporcuların sınırlarını zorladığı en tehlikeli sporları sizin için bir araya getirdik.

1. Helikopter Kayağı

Helikopter kayağı © www.pinterest.co.uk/pin/163818505166339735/

Kayak zaten başlı başına tehlikelerle dolu ve cesaret isteyen bir spor. Ancak sınır tanımayan insanlar bunu daha da tehlikeli hâle getirmek için türlü yollar keşfediyorlar. Telesiyejle bir kayak pistinin tepesine çıkarak nispeten güvenli bir biçimde kaymak kesmiyorsa, kayakçılar için bir alternatif daha bulunuyor: Heli-skiing. Böylece kayakçılar en ulaşılmaz noktalara helikopterle giderek yüksek irtifalardaki tehlikeli parkurlardan aşağı kayma imkânı elde ediyorlar. Helikopter kayağı demişken Art of Flight videosuna bir göz atmaya ne dersin?

Uçma Sanatı

2. Luge

Luge © https://www.olympic.org/luge

En güvenli araçla bile saatte 140 kilometrenin üzerinde hız yapmak tehlikelidir. Ancak insanların bu hıza, uzun ve büyükçe bir oluğa benzeyen, buz tutmuş bir pistte ulaştığını hayal edin. Luge sporunda, sporcular bu oluk benzeri pistte yarışıyor, kızaklı bir araca sırt üstü uzanarak zamanla mücadele ediyorlar. Luge, sık sık büyük yaralanmalar yaşanmasına neden oluyor.

Red Bull sporcularından olan 1996 doğumlu Roman Repilov, dünyanın en başarılı Luge sporcularından biri. Birçok şampiyonluk madalyası kazandı ve Dünya Kupası şampiyonu oldu.

3. Jalikattu

Jalikattu © worldatlas.com

Tamil Nadu, Hindistan'daki eyaletlerden biri ve sıra dışı bir spor oyununa ev sahipliği yapıyor. Jallikattu denen bu spor, hem hayvanlar hem de insanlar için tehlikeli olduğundan ötürü hayvan aktivistlerinin sayısız tepkisine neden oluyor. Jallikattu sporu bir boğanın açık bir alana salınmasıyla başlıyor. Daha sonra birçok katılımcı boğayı yakalamaya ve yere yatırmaya çalışıyor. Son 20 yılda bu tehlikeli spora katılan insanlar arasında 200'den fazla kişi hayatını kaybetti.

4. Base Jumping

Base jumping © Archana Sardana

Base Jumping birçok kişi tarafından dünyanın en tehlikeli sporu olarak gösteriliyor. Bunun nedeni de büyük konsantrasyon ve zamanlama becerisi gerektiriyor olması. En ufak bir hata ise büyük yaralanmalar hatta ölümle sonuçlanabilir.

5. Tüplü Dalış

Scuba diving © Getty; EyeEm

Tüplü dalış, tüm dünyada popülerlik kazanmış bir su altı sporu. Bazıları için tüplü dalışın cazibesi su altı hayatını izlemede yatarken, bazıları içinse bir enkazı veya mağarayı keşfetmekte gizli. Ancak bu sporun tadını çıkarmak için su altında yeterince uzun süre kalmanız gerekiyor. Bu da insan bedeni için uygun olmayan bir basınç altında bulunmak demek. Basınçtaki bu değişiklikler potansiyel olarak akciğerleri ve kulak zarlarını etkileyebiliyor veya sinüslere zarar verebiliyor. Yüksek basınçlı gazları uzun süre solumak, kan dolaşımınızda azot ve helyum birikmesine de neden olabiliyor ve vurgun yeme riski de mevcut.

Uçak enkazına serbest dalış

6. Boks

Muhammed Ali © Abbas/Magnum Photos

Sporcuların tek amacının rakibini yumruklamak olduğu bir sporun tehlikeli olması elbette şaşırtıcı değil. İstatistikler boksörlerin %90'ının beyin hasarına uğradığını ortaya koyuyor. Hatta hayatlarının ilerleyen dönemlerinde (ki Muhammed Ali’den biliyoruz) Parkinson veya Alzheimer gibi hastalıklara yatkın olabiliyorlar. Ancak uygun koruyucu donanımla, yaralanma riski en aza indirilebiliyor.

7. Futbol

RB Leipzig © RB Leipzig

Ülkemizde de vazgeçilmez bir spor olan futbol, muhtemelen oyuncuların yaralanma sıklığı nedeniyle en tehlikeli sporlar arasında ikinci sırada yer alıyor. İstatistikler, diğer oyunlarda %5 yaralanma oranının aksine bu oyunda %75 yaralanma ihtimalinin olduğunu ortaya koydu.

8. Serbest Tırmanış

Servest tırmanış © Corey Rich/Red Bull Content Pool

Serbest Kaya Tırmanışı, genelde profesyonellerin koruma halatı ve teçhizatı kullanmadan yaptığı tırmanışlarda tehlikeyi arşa çıkarıyor. Büyük bir bedensel eforun sarf edildiği spor, tırmanılan parkurun zorluğuna göre en ufak bir hatayı bile affetmiyor. Bu spor hakkında daha fazlası için Alex Honnold adındaki kaya tırmanışçısının cesur öyküsünün anlatıldığı Free Solo (2018) belgeselini tavsiye ediyoruz.

9. Büyük Dalga Sörfü

Büyük Dalga Sörfü © Zak Noyle/Red Bull Content Pool

Sörf, okyanusa kıyısı olan ülkelerde fazlasıyla meraklısı olan bir spor. Ancak bazı sörfçüler daha fazlasını arıyorlar ve boyu 7-8 metreye ulaşan dalgalarla mücadele etmeyi tercih ediyorlar. Hal böyle olunca tehlike büyüyor ve tehlike büyüdükçe de Büyük Dalga Sörfü turnuvalarının birincilik ödülü 100.000 dolara kadar çıkıyor. Elbette sörfçüler için en büyük tehlikeler dalga sonrası oluşan akıntıyla dibe çekilmek veya deniz tabanındaki kayalara çarpmak.

10. Boğa Rodeosu

Boğa Rodeosu © https://www.cfdrodeo.com/event/bull-riding/

"Sporda en tehlikeli sekiz saniye" kavramını bize kazandıran boğa rodeosunda, biniciler sekiz saniye boyunca bir boğanın üstünde kalmak için çaba gösteriyorlar. Boğa rodeosu yapanlar, diğer rodeo sporları arasında en yüksek yaralanma oranına sahip.

11. Jai Alai

Jai Alai © www.sun-sentinel.com

Üç tarafı duvarla çevrili bir alanda kauçuk bir topu duvara attığınız ve yakalamaya çalıştığınız Jai Alai, Bask kökenleri olan tehlikeli bir spor. Özel bir aparat kullanan oyuncular kauçuk topu 150 km’den daha yüksek hızlarda fırlatabiliyorlar ve top ciddi yaralanmalara neden olabiliyor.

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