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Voleybol

Eczacıbaşı Dynavit Son Grup Maçına Çıkıyor

Eczacıbaşı Dynavit, Red Bull TV'den canlı yayınlanacak CEV Şampiyonlar Ligi grup aşaması son maçına Grupa Azoty Chemik Police deplasmanında çıkıyor.
Yazar: Red Bull
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Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve grubunda oynadığı beş maçın tamamını kazanan Eczacıbaşı Dynavit, son maçında Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik Police ile deplasmanda karşılaşıyor.
8 Şubat çarşamba günü saat 20:00'da Netto Arena'da oynanacak maç, Emre Yazıcıol'un anlatımı ve Esra Gümüş Kırıcı'nın yorumları eşliğinde ekrana gelecek ve Red Bull TV'den canlı olarak yayınlanacak.

Tekrar İzle: Chemik Police - Eczacıbaşı Dynavit

Avrupa voleybolunun en büyük sahnesi artık canlı yayınlarla Red Bull TV’de...

Eczacıbaşı Dynavit grubunda şu ana kadar oynadığı beş maçın tamamından galibiyetle ayrılırken rakiplerine karşı sadece bir set kaybetti. E Grubu'nda oynanan maçların özet görüntülerini aşağıda bulabilirsin.

Eczacıbaşı Dynavit vs CSM Târgoviște

5 dakika

Eczacıbaşı Dynavit – C.S.M. Targoviste: Maç Özeti

Maritza Plovdiv vs Eczacıbaşı Dynavit

9 dakika

Özet: Eczacıbaşı Dynavit - Maritza Plovdiv

Eczacıbaşı Dynavit vs Grupa Azoty Chemik Police

9 dakika

Eczacıbaşı Dynavit – Chemik Police: Maç Özeti

Eczacıbaşı Dynavit vs Maritza Plovdiv

9 dakika

Eczacıbaşı Dynavit – Maritza Plovdiv: Maç Özeti

CSM Târgoviște vs Eczacıbaşı Dynavit

9 dakika

C.S.M. Târgoviște - Eczacıbaşı Dynavit: Maç Özeti

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Bu haberin içinde

Hande Baladın

Türk voleybolunun parlayan yıldızı Hande Baladın şimdi Red Bull sporcusu!

TürkiyeTürkiye
Profili Görüntüle
Voleybol