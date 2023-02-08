Eczacıbaşı Dynavit Son Grup Maçına Çıkıyor

'nde mücadele eden ve grubunda oynadığı beş maçın tamamını kazanan Eczacıbaşı Dynavit, son maçında Polonya temsilcisi

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 'nde mücadele eden ve grubunda oynadığı beş maçın tamamını kazanan Eczacıbaşı Dynavit, son maçında Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik Police ile deplasmanda karşılaşıyor.

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 'nde mücadele eden ve grubunda oynadığı beş maçın tamamını kazanan Eczacıbaşı Dynavit, son maçında Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik Police ile deplasmanda karşılaşıyor.

Netto Arena'da oynanacak maç, Emre Yazıcıol'un anlatımı ve Esra Gümüş Kırıcı'nın yorumları eşliğinde ekrana gelecek ve

8 Şubat çarşamba günü saat 20:00'da Netto Arena'da oynanacak maç, Emre Yazıcıol'un anlatımı ve Esra Gümüş Kırıcı'nın yorumları eşliğinde ekrana gelecek ve Red Bull TV'den canlı olarak yayınlanacak.

8 Şubat çarşamba günü saat 20:00'da Netto Arena'da oynanacak maç, Emre Yazıcıol'un anlatımı ve Esra Gümüş Kırıcı'nın yorumları eşliğinde ekrana gelecek ve Red Bull TV'den canlı olarak yayınlanacak.