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Voleybol
Eczacıbaşı Dynavit Son Grup Maçına Çıkıyor
Eczacıbaşı Dynavit, Red Bull TV'den canlı yayınlanacak CEV Şampiyonlar Ligi grup aşaması son maçına Grupa Azoty Chemik Police deplasmanında çıkıyor.
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve grubunda oynadığı beş maçın tamamını kazanan Eczacıbaşı Dynavit, son maçında Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik Police ile deplasmanda karşılaşıyor.
8 Şubat çarşamba günü saat 20:00'da Netto Arena'da oynanacak maç, Emre Yazıcıol'un anlatımı ve Esra Gümüş Kırıcı'nın yorumları eşliğinde ekrana gelecek ve Red Bull TV'den canlı olarak yayınlanacak.
Tekrar İzle: Chemik Police - Eczacıbaşı Dynavit
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Eczacıbaşı Dynavit grubunda şu ana kadar oynadığı beş maçın tamamından galibiyetle ayrılırken rakiplerine karşı sadece bir set kaybetti. E Grubu'nda oynanan maçların özet görüntülerini aşağıda bulabilirsin.
Eczacıbaşı Dynavit vs CSM Târgoviște
5 dakika
Eczacıbaşı Dynavit – C.S.M. Targoviste: Maç Özeti
Maritza Plovdiv vs Eczacıbaşı Dynavit
9 dakika
Özet: Eczacıbaşı Dynavit - Maritza Plovdiv
Eczacıbaşı Dynavit vs Grupa Azoty Chemik Police
9 dakika
Eczacıbaşı Dynavit – Chemik Police: Maç Özeti
Eczacıbaşı Dynavit vs Maritza Plovdiv
9 dakika
Eczacıbaşı Dynavit – Maritza Plovdiv: Maç Özeti
CSM Târgoviște vs Eczacıbaşı Dynavit
9 dakika