Christian Horner ve Adrian Newey, Red Bull'u F1 Zaferine Nasıl Taşıdı?

2005'e geri dönelim. Christian Horner, ilk kez Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yarışan Red Bull Racing adlı yeni bir takımın patronuydu. Takım henüz kendini kanıtlamamıştı ama Horner neye ihtiyacı olduğunu biliyordu. Daha doğrusu spesifik olarak, kime ihtiyacı olduğunu biliyordu: Adrian Newey.

Horner, "Eksik olan şey, net bir teknik yönelimdi," diyor. "Adrian, Formula 1'in gelmiş geçmiş en iyisiydi, bu yüzden asıl soru, Adrian'ı Red Bull takımına katılmaya nasıl ikna edebileceğimizdi."

2005'te Newey, F1'in önde gelen mühendislik beyni olarak hak ettiği bir üne sahipti, 1990'da Leyton House'daki ilk günleri, Williams ve ardından McLaren'da başarıya ulaştığı teknik sorumlu rolleri için yolunu açtı. Böylece Horner, kelimenin tam anlamıyla yapılabilecek en iyi hamleyi yaptı.

Newey, "Christian 2005 sezonunda padokta yürümeyi alışkanlık haline getirdi. En net olarak Silverstone'u hatırlıyorum, sürekli yürüyordu," diyor. "Birbirimize rastladık ve konuşmaya başladık. Sonra siyah deri ceketli bir beyefendi aniden bir kamyonun arkasından çıkıp 'Ben Helmut Marko, işte kartım. Arayacağız' dedi."

Yıllar önce Horner ve Newey © Getty Images/Red Bull Content Pool

Dr Marko aradı ve Newey, Red Bull Racing'de Horner'a katıldı. O ilk adımlardan itibaren, yeni çocuklardan dünya şampiyonluklarına uzanan yolculuk takımın F1 hikayesini özetledi.

2022'de, Max Verstappen'in ikinci kez sürücüler şampiyonluğunu kazanması ve Sergio Pérez'in beşinci kez takımlar şampiyonluğunun kazanılmasında önemli bir rol oynamasıyla, takımın 2013'ten bu yana ilk çifte dünya şampiyonluğu başarısıyla sonuçlanan bir hikaye.

İngiliz spor muhabiri ve TV sunucusu Laura Winter'a verdikleri röportajda Oracle Red Bull Racing'in en kıdemli iki figürü, profesyonel ilişkilerinin kökenlerini, ortak bir amaç için birlikte çalışmanın nasıl bir bağ oluşturduğunu açık bir şekilde anlatıyor.

Bu hikayenin merkezinde, Newey'in Williams ve McLaren'de geçirdiği zamandan beri iyi tanıdığı ve 2005'teki ilk F1 sezonunda Horner'ın lider pilotu olan 13 kez Grand Prix galibi David Coulthard var. Red Bull'un ciddi, iyi finanse edilmiş, hırslı ve başarıya aç yarışçılardan oluşan bir grup olduğu konusunda Newey'i ikna eden isim de Couldthard.

Pistlerin unutulmaz ismi David Coulthard © Getty Images/Red Bull Content Pool

Newey o günleri, "David iyi bir arkadaş, muhakemelerine çok güvendiğim biri ve David de bu konuda bana güven verdi," diyerek hatırlıyor.

2008'de Monza'da Red Bull'un kardeş takımı Scuderia Toro Rosso (şimdi Scuderia AlphaTauri) ile bir Grand Prix kazanan Sebastian Vettel'in 2009 sezonunda emekli olan Coulthard'ın yerini almasıyla yeni bir dönem başladı.

Vettel üçüncü yarışında, Çin'de Red Bull'u ilk F1 zaferine taşımayı başardı. Alman sürücü, takip eden beş sezon boyunca F1 rekor kitaplarını yeniden yazarken, dört dünya şampiyonluğu, 38 Grand Prix kazanacak ve Red Bull Racing'i sporun mihenk taşı haline getirecekti.

Horner, geçen ay Abu Dabi'de 2022 sezon finalinde sporu bırakan Vettel'in ardından şunları söyledi: "O zamanlar Toro Rosso, Red Bull gençlerinden bazılarına yükselme şansı verdi. Sebastian bu fırsatı yakaladığında, olağanüstü bir yetenek olduğu açıktı. İnanılmaz derecede sıkı çalıştı, kendini adadı."

Vettel'in Çin zaferi © Getty Images/Red Bull Content Pool

Adrian, Formula 1'in gelmiş geçmiş en iyisiydi, bu yüzden asıl soru, Adrian'ı Red Bull takımına katılmaya nasıl ikna edebileceğimizdi.

Vettel'in Red Bull'daki başarıları emsalsiz olmaya devam ediyor, ancak Verstappen'in son zamanlardaki ivmesiyle bu durum çok da uzun sürmeyebilir.

Hollandalı sürücü, Toro Rosso ile 23 yarıştan sonra Red Bull Racing'le F1'e damgasını vurmak için hiç vakit kaybetmedi. 2016'da takımla İspanya'daki ilk yarışını kazandı. Ardından Verstappen, 2021'deki heyecan verici son ile ilk şampiyonluğuna ulaştı. 2022'de 15 Grand Prix kazanıp ve 454 puan alarak rekor kırmayı başardı.

Verstappen, Newey ve Horner aynı karede © Getty Images/Red Bull Content Pool

Horner, "Bence ikisi çok farklı insanlar," diyor. "Sebastian iş ahlakı açısından üst düzeydi. Çok sıkı çalıştı. Max ise daha önce kesinlikle görmediğim kadar aç ve kararlı olan, çok doğal, ham bir yetenek. Max, bu kadar kısa sürede çok şey başardı. Henüz 25 yaşında, onu gelecekte neyin beklediğini düşünmek oldukça heyecan verici."

Newey, Red Bull'un 2014-18 yılları için, "Bence takımın güçlü yanlarından biri başımızı öne eğip o dönemi atlatmış olmamızdır," diyor.

"Kazanmaya alışmış bir organizasyon için insanların kafasının karışması ve motivasyonlarının düşmesi çok kolay. En önemli şey ekibi bir arada tutmak, kontrol edebileceğimiz, etkileyebileceğimiz şeylere odaklanmaktı. Büyük bir sadakatimiz vardı.

Adrian Newey, Milton Keynes'de © Getty Images/Red Bull Content Pool

2022 sezonu geride kaldı. Newey'in gözü ise her mühendis gibi sırada ne olacağına odaklandı. Horner, Newey ile ilişkilerini yorumlarken "Bence bu güvene dayalı, arkadaşlığa, ikimizin de yaptıklarına karşılıklı saygıya dayalı bir ilişki," diyor.

"Bir tür gayri resmi çalışma şekli, güven ve dostluk, her şeyin yolunda gitmesinin özünde bu yatıyor."