Christian Horner'ın Formula 1 Kariyerinden Öne Çıkanlar

"Kazanmak, bir kez deneyimlediğinizde bağımlılık yapar ve sizi daha fazlasını başarmaya iter. Bunu asla hafife almamalısınız. Her bir başarıyı kutlamak önemlidir çünkü bunlar çok zor kazanılır. Her birini kucakladığımdan ve kutladığımdan eminim. İnanılmaz derecede mutlu eder çünkü bu sonucu elde etmek için yaptığınız işin her unsurunun bir araya geldiğini fark edersiniz."