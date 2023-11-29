Christian Horner'ın Formula 1 Kariyerinden Öne Çıkanlar

01 Kazanmak bağımlılık yapar

"Kazanmak, bir kez deneyimlediğinizde bağımlılık yapar ve sizi daha fazlasını başarmaya iter. Bunu asla hafife almamalısınız. Her bir başarıyı kutlamak önemlidir çünkü bunlar çok zor kazanılır. Her birini kucakladığımdan ve kutladığımdan eminim. İnanılmaz derecede mutlu eder çünkü bu sonucu elde etmek için yaptığınız işin her unsurunun bir araya geldiğini fark edersiniz."

02 Kaybetmek de motive eder

"Red Bull Racing, Formula 1'de 100'den fazla galibiyetle oldukça iyi bir dönem geçirdi ve katıldığımız tüm yarışların neredeyse %30'unu kazandık. Katıldığımız yarışların yarısından fazlasında podyuma çıktık. Ancak elbette zor günler de oluyor. Yapabileceğiniz tek şey yeniden kazanmak için çabalamak. Bunun için çabalıyorsunuz. Dolayısıyla, Mercedes'in sezonları domine ettiği dönemde bile bizi her alanda daha fazla zorlamaya iten şey bu kazanma duygusu oldu."

Biliyor muydunuz? Horner liderliğindeki Red Bull Racing altı markalar şampiyonluğu elde etti.

03 Zor kararlar vermek zorundasınız

"Yeniden yapılanma dönemindeyseniz, zor kararlar vermeniz gerekir. Bir organizasyon olarak evrilmek zorundasınız. Evet, sürekliliğe ve istikrara ihtiyacınız var ama nihayetinde takımın daha iyi olması için evrim geçirmesi gerekiyor. Bu kararları almak zorunda kalmak hiç hoş değil ama iyi tarafı şu ki çok güçlü ve derin bir yetenek havuzuna sahibiz ve genç yeteneklere yatırım yaptık. Mezun, acemi ve stajyer olarak gelen bu kişilerden bazılarının bugün ön planda yer aldığını görmek harika."

Christian Horner, Macaristan GP'sinde Max Verstappen ile konuşuyor © Getty Images/Red Bull Content Pool

04 Şampiyonlar talepkârdır

"Kazandığımız 89 galibiyet, birden fazla kez dünya şampiyonu olan Sebastian Vettel ve Max Verstappen ikilisinden geldi. Şampiyonlar diğer pilotlardan farklı mıdır? Evet. Onlar her yıl fazladan yol kat ederler. Max ve Sebastian çok farklı karakterlere ve kişiliklere sahipler ama aynı derecede azimliler ve performans arayışlarında tamamen amansızlar."

"Sebastian detaylara çok daha fazla odaklanmıştı ve hem kendisinin hem de otomobilin performansını çok yoğun bir şekilde inceliyordu. Max ise daha hızlı gitmek için neye ihtiyacı olduğu konusunda daha az hassas. Max'in otomobile biner binmez %110'unu vereceğini bilirsiniz ama bunun karşılığını da bekler. Bu harika pilotlar takımı ileriye götürür ve takım onları hayal kırıklığına uğratmak istemez."

05 İnsanlar en büyük varlığınızdır

"Yılın 23 hafta sonunda takım patronluğu yapıyorum ancak 52 hafta boyunca bir yüksek teknoloji şirketinin CEO'suyum ve her işte olduğu gibi, insanlar en büyük varlığınızdır. Bu, sahip olduğunuz kültür, ekibin birlikte çalışma şekli ve bir ekip olarak nasıl iletişim kurduğunuz ile ilgilidir. Bana göre en güçlü yönlerimizden biri de bu; kültür, felsefe ve ekip içindeki tutku."

06 Benim işim takımı korumak

"Spora girdiğimde Ron Dennis, Frank Williams, Jean Todt, Bernie Ecclestone, Max Mosley ve Flavio Briatore ile bir odada oturuyordum. Birbirinden önemli karakterler aynı masadaydı ve bu insanların hepsinin en büyük ortak yönü tutku ve rekabetçilik idi. Şimdi odaya baktığımda kişiliklerin çok farklı olduğunu görüyorum ama tutku ve rekabetçilik hala burada."

"İş bu kişiliklerle başa çıkmaya geldiğinde, asla yüzünüze gülen ama sonrasında sizi sırtınızdan bıçaklamaya çalışan tipte bir insan değilim. Ne görürseniz onu alırsınız. Yine de hiçbir zaman rakiplerinizle en iyi arkadaş olmanız gerektiğine inanmadım. Bu bir rekabet, karşılıklı saygı olmalı ama Noel'i onlarla geçirmek zorunda değilim."

07 Evinizdeyken oraya odaklanın

"F1, dikkatli olmazsanız hayatınızı ele geçirebilecek türden bir iş ve sizi tüketir. Öğrendiğim en önemli şey, özellikle de bir aileniz varsa zaman konusunda daha disiplinli olmak. Ayrıca aşırı iş yükü altında ve tamamen bitkin olmazsam takıma daha iyi hizmet edebildiğimi biliyorum. Bu yüzden evdeyken hazır olun. Sürekli telefon, iPad ya da başka bir şey ile meşgul olmamaya çalışın. Her gün eve gittiğimden emin olmaya çalışıyorum."