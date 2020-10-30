Christian Horner'dan Teknoloji ve Girişimcilik Tüyoları

Formula 1 dünyanın en büyük takım sporu. Christian Horner , Red Bull Racing'e katıldığında sadece 31 yaşındaydı ve grid'deki en genç takım patronuydu. Sadece 5 yıl sonra, 2010 yılında ise F1 Markalar Şampiyonluğu'na ulaşan en genç takım patronu olmuştur.

Christian Horner, Red Bull Basement'ın genç girişimciler programı için düşüncelerini ve tecrübelerini aktarıyor. Öğrencilere yol gösterecek en önemli faktör olarak vurguladığı ilk şey ise takım çalışması!

Christian Horner © Thomas Butler/Red Bull Content Pool

Tıpkı Red Bull Basement katılımcıları gibi Chritian Horner da takım yönetmeye başladığında oldukça gençti. henüz yirmili yaşlarının başındayken F3000 şampiyonasında bir takım kurdu.

"Kendi takımımı kurdum ve orada yarıştım. Bu bana küçük bir işletme kurma ve o takımı yönetme konusunda çok şey öğretti. Sonra yarışmayı bıraktım ve takım patronu olarak takımı yönettim, üç yıl üst üste şampiyonluğa ulaştık. Ardından Red Bull, yeni aldıkları Formula 1 takımına katılmam için bana ulaştı."

Horner'ın ekip çalışmasının ve işbirliğinin çok önemli olduğunu düşünmesi şaşırtıcı değil. Toplam 22 departmanda yaklaşık 900 kişiye liderlik ediyor. Hepsi kazanma hedeflerine ulaşmak için işbirliği yapmak ve iletişim kurmak zorunda.

"En büyük varlığımız, binalar ya da makineler değil; insanlar. Onların beyin gücü ve birlikte çalışma biçimleri. İnsanlar birbirleriyle beslenir. Bir grup içinde böyle bir etkene sahip olduğunuzda, insanların birlikte ortaya çıkaracakları fikirler, arabanın performansını ileriye taşır. Bu çok önemli."

Horner yarış dünyasına ilk girdiğinden beri F1'de çok şey değişti. Şu anda mevcut olan ve günlük olarak kullanılan teknoloji ise bu değişimin en büyük bölümünü oluşturuyor.

"Teknoloji, Formula 1'i gerçekten çok ileriye taşıdı. Yaptığımız şeyin DNA'sın yerleşti. Kullandığımız araçlardan, sürücü simülatörlerinden, şu anda yapay zeka ile çalıştığımız sanal dünyayaya, bunların hepsi özellikle son 10 yılda işimizi inanılmaz bir şekilde değiştirdi. Büyük şirketler, teknolojilerini kıyaslamak ve açık pazara girmeden önce stres testi yapmak için artık Formula 1'i kullanıyor."

Eğer fikrinize ve kendinize güvenirseniz, her şeyi başarabilirsiniz. Christian Horner OBE F1 Yeni nesil takım patronu Horner F1'in en yenilikçi isimlerinden biri oldu. "Biz biraz padoğun aykırı çocukları gibiyiz. Müziğimizi yüksek sesle çalıyoruz, insanlar gerçekten de eğleniyormuş gibi görünüyor. Bu çok önemli ve sahip olduğumuz takım ruhunu somutlaştırıyor. Daha az ciddi değil, sadece farklı bir ortam, daha kapsayıcı bir ortam. İnsanlar fikirlerini ortaya koyabilecekleri ve sorunlara, çözümlere objektif bir şekilde bakabilecekleri doğru tartışma alanına sahip olmalıdır."

Christian Horner ve Max Verstappen © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Horner, tüm Formula 1 ailesinin ekip çalışmasının daha dünyaya yenilikçi teknolojiler getirmesinden de gurur duyuyor.

"Formula 1, ekip çalışmasının özüdür. Birçok durumda vaka çalışması olarak kullanılıyoruz: Bir kriz anında karar verme sürecimiz, emir komuta zincirimiz nedir, nasıl çalışıyoruz? Son zamanlarda, Birleşik Krallık'ta COVID krizinde ihtiyaç duyulan solunum cihazları için Formula 1 beyin gücünü bir araya getirdi ve normalde üç yıl sürecek iş için yaklaşık bir ay içinde çözüm üretmeyi başardık."

Horner'a işinin en çok hangi tarafını sevdiği sorulduğunda cevabı işbirlikçi çalışma oluyor.

"İnsanlarla çalışmaktan zevk alıyorum. Ofise girdiğinizde, hangi zorluklarla karşılaşacağınızı asla bilemezsiniz. Bu, Mart ayından Kasım ayının sonuna kadar olan bir yarış. Her şey arabayı geliştirmek ve takımdan, sürücülerden, stratejiden, tüm bu unsurlardan en iyi şekilde yararlanmakla ilgili. Bu gerçekten her şeyi bir araya getiren takım ruhuyla ilgili."

Öyleyse usta bir işbirlikçi çalışma uzmanı olarak Horner, tüm çalışma alanlarındaki öğrencileri bugün yenilikçi teknolojilerle dünyayı değiştirmeye davet eden ve küresel bir işbirliği hareketi olan Red Bull Basement hakkında ne düşünüyor?

"Red Bull Basement, fikirlerinizi - vizyonlarınızı - gerçeğe dönüştürmek için harika bir forum. Fark yaratacak farklı bir şey yapmak için, dünyayı alt üst etmek için. Red Bull Basement, tamamen yaratıcılığı teşvik etmek, kapsayıcılığı teşvik etmekle ilgili. Fikrinize inanıyorsanız ve kendinize inanıyorsanız, her şeyi başarabilirsiniz. Bu yüzden oraya dahil olmak olağanüstü bir şey."