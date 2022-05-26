Cimnastik Hakkında Her Şey

Cimnastik, vücut kontrolünün en üst seviyede olması gereken spor dallarından biridir. Kuvvet, dayanıklılık, denge, çeviklik, esneklik ve disiplin isteyen bu spor dalında neredeyse tüm kas grupları kullanılır. Geçmişi Antik Yunan dönemine kadar uzanan cimnastik, egzersiz hareketlerinden doğmuş ve evrilmiş bir spor dalıdır. Günümüzde ise cimnastik farklı alt kategorilere ayrılmaktadır.

01 Aerobik Cimnastik

Hem bireysel hem de çift olarak yapılabilen aerobik cimnastikte, birbiri ardına eklenen hareketler müzik eşliğinde sergilenir. Kuvvet, esneklik ve estetik isteyen bu branşta mücadele eden Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı , bugüne dek sayısız şampiyonluk ve madalya kazanmıştır.

Ayşe Begüm Onbaşı © Nuri Yılmazer / Red Bull Content Pool Cimnastiğe başlamadan önce olimpiyatlarda izlediğim ritmik cimnastikçiler gibi evdeki kurdeleleri sallar, topları havaya atıp yakalamaya çalışırdım. Ayşe Begüm Onbaşı

02 Akrobatik Cimnastik

Akrobatik cimnastik, rekabetçi bir cimnastik dalıdır ve ikili, üçlü veya dörtlü gruplar halinde yapılmaktadır. Erkekler, kadınlar ya da karışık olarak kategorilendirilen akrobatik cimnastik üç rutinde sergilenir; statik, dinamik, kombine. Akrobatik cimnastikte puanlama ise 30 üzerinden yapılır.

03 Artistik Cimnastik

Artistik cimnastik çoğunlukla erkekler ve kadınlar olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır. Erkekler altı (yer hareketleri, atlama beygiri, kulplu beygir, paralel bar, halka, barfiks) ve kadınlar dört (yer hareketleri, atlama beygiri, denge aleti, asimetrik paralel) alt kategoride mücadele ederler.

Günümüzün snowboard sporcusu Anna Gasser aynı zamanda eski bir cimnastikçi. © Felix Krüger

04 Ritmik Cimnastik

Cimnastik, dans ve bale gibi sporları bir araya getiren ritmik cimnastikte Uluslararası Cimnastik Federasyonu kurallarına göre sadece kadınlar yarışmaktadır. Ritmik cimnastikte kurdele, ip, top, çember ve labut gibi aletler kullanılır ve performanslar ise 30 puan üzerinden değerlendirilir.