Clair Obscur: Expedition 33 neden yılın oyunu?

2025'te oyuncuların "iyi beslendiğini" söylemek yanlış olmaz. AAA yapımlar nispeten seyrek olsa da bu boşlukta bağımsız oyunlar ve daha küçük projeler kendini gösterdi, popüler türler için yeni yorumlar, etkileyici hikâye anlatımı ve akıl bükücü mekanikler sundu. Hades 2, Hollow Knight: Silksong ve Blue Prince gibi yapımlar hem oyunculardan hem eleştirmenlerden büyük övgü topladı ancak bu yıl oyun dünyasında her şeyi harika şekilde temsil ettiğine inandığımız tek bir oyun var: Clair Obscur: Expedition 33

Burada bu modern klasiğin 2025'te en büyük ödülü alması için argümanımızı ortaya koyuyoruz. Henüz Clair Obscur'a göz atmadıysan, bunu bir işaret olarak kabul et.

01 Epik bir hikâye

Clair Obscur, Final Fantasy geleneğini takip ediyor. Maceracı kahramanlardan oluşan bir ekip, bilinmeyen diyarlarda yolculuk etmek ve yok oluş tehdidi yaratan tanrı benzeri bir düşmanı alt etmek için bir araya geliyor. Ancak ilham aldığı en iyi hikâyelerde olduğu gibi, Clair Obscur'un gücü karakterlerinden geliyor. Stoacı Gustave'dan kaprisli Esquie'ye kadar, oyunda ilerledikçe Clair Obscur ekibine tekrar tekrar âşık olacaksın; bireysel mücadeleleri ve gelişen bağları kalbini sıkıştıracak.

Clair Obscur'un karakter kadrosuna hayran kalmamak mümkün değil © Sandfall Interactive/Kepler Interactive

Clair Obscur'un evreni de büyüleyici. Karakterler, belirli bir yaşa ulaşır ulaşmaz insanları yok edebilme gücüne sahip tanrıça benzeri bir kötü karakter olan Paintress'a karşı mücadele ediyorlar. Endişe verici şekilde, bu sayı 99'dan başlayarak her yıl bir azalmış durumda. Kahramanlarımıza katıldığımızda bu sayı 33'e düşmüş ki bu sayının sıfıra ulaştığında neler olacağını anlamak için matematikçi olmaya gerek yok. Ancak bu basit önermenin ötesinde, büyüleyici kırılma anları ve unutulmaz bir final yer alıyor ki bu final yıllarca hayranların hafızasında yaşayacak.

02 Görsel ve işitsel bir şölen

Yaratıcılığın ruhundan ilham alan bir oyundan bekleneceği gibi, Clair Obscur'un sanatsal tarafı muhteşem, duygusal ve tamamen eşsiz. Oyun, Belle Époque'tan ilham alan alternatif bir dünyada geçiyor ve keşifçilerin ressamsı dokunuşlarla bezenmiş düşsel fantezi manzaralarını dolaştığını görüyoruz. Oyun AAA bütçesi olmadan yapılmış olsa da sanat tasarımı kusursuz; nefes kesici manzaralar, büyüleyici yaratıklar ve unutulmaz karakterler sunuyor.

Paris bildiğiniz Paris değil © Sandfall Interactive/Kepler Interactive

Büyük ölçüde Lorien Testard tarafından bestelenen müzikler aynı derecede büyüleyici; klasik, opera, tekno, rock ve metal unsurlarını içeriyor. En unutulmaz savaşların ve ara sahnelerin birçoğu, oyun tarihinin en iyi eserlerinden bazılarıyla desteklenmiş durumda. Ayrıca türlerin ve stillerin bu birleşimi, oyunun benzersiz estetiğine tamamen özgün bir uyum sağlıyor.

03 Unutulmaz bir savaş

Clair Obscur hakkında tek bir şey duyduysan, muhtemelen olağanüstü savaş sistemiyle ilgili bir şey duymuşsundur. Oyunun yüksek tempolu savaşları, geleneksel JRPG'lere benzer şekilde sıra tabanlı ancak heyecan verici bazı yenilikler içeriyor. Saldırıların etkinliğini belirleyen hızlı zamanlama etkinlikleri (QTE), tamamen hasardan kaçmanı sağlayan sıyrılmalar ve düşman vuruşlarını doğru zamanlamayla karşılayabileceğin parry mekaniği. Parry'leri Pictos'larla birleştirdiğinde gerçekten yıkıcı sonuçlar oluşturabilirsin. Bu, strateji ile aksiyonun mükemmel bir birleşimi; hem erişilebilir hem de derinlemesine tatmin edici.

Clair Obscur'u boss savaşları muhteşem © Sandfall Interactive/Kepler Interactive

04 Bir karakter geliştirme deneyimi

Ünlü yayıncı Kameto, Clair Obscur'a yüzlerce saat harcadı ve dört kez bitirdi. Bu süre boyunca, keşifçilerin potansiyelini Pictos sistemi üzerinden maksimize etmeye odaklandı ki bunlar savaşta sana yardımcı olan benzersiz avantajlar. Ancak Pictos'lar basit istatistik artırıcılar değil; bazıları sana otomatik olarak güçlendirmeler verir, bazıları belirli eylemler karşılığında avantaj sağlar. Diğerleri ise oyun tarzını tamamen değiştirir; örneğin alınan hasarı artırırken, yaptığın parry hasarını büyük ölçüde artırabilir. Bu güçleri karıştırıp eşleştirmeye başladığında, gerçekten oyun değiştiren kombinasyonlar keşfedebilirsin. Temelde basit ve anlaşılması kolay ancak inceliklerini öğrenenler için katman katman derinliği olan mükemmel bir karakter geliştirme sistemi.

Kameto oyun başında © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

05 Yılın oyunu

Şu ana kadar sana Clair Obscur: Expedition 33'ün zamanına değdiğini kanıtlamış olmalıyız. Peki The Game Awards jürisi arzu edilen yılın oyunu ödülünü ona verecek mi? Bizce evet ve işte nedeni!

Clair Obscur, yılın oyunu jürilerinin aradığı iki şeyi bünyesinde barındırıyor; cilalı bir deneyim ve yenilikçilik. Tanıdık bir konsepti, sıra tabanlı savaşları alıyor ve ona tamamen yeni bir soluk getiriyor; bu, türe yeni hayranlar katabileceği gibi, mekanik olarak da inanılmaz derecede sağlam bir düzen sunuyor. Clair Obscur'un temel oynanışında kusur bulmak zor ve teknik mükemmelliğinin kusursuz sanat, müzik, yazım ve seslendirme ile desteklenmesi, onun favoriliğini daha da güçlendiriyor.

Clair Obscur, yılın oyunu seçilmezse yüzlerde oluşacak ifade... © Sandfall Interactive/Kepler Interactive

Bir de iyi hissettiren şu faktör var. Clair Obscur, yalnızca 33 çalışanı olan Sandfall Interactive tarafından geliştirildi. Animasyondan seslendirmeye kadar oyunun çeşitli yönlerinde çalışmak üzere birçok dış yüklenicinin projeye dahil olduğu belirtilmeli (tüm bunlar hesaba katıldığında kredi listesi yüzlere ulaşıyor ve ulaşmalı) ancak yine de küçük ve önceden tanınmayan bir stüdyo için inanılmaz bir başarı. AAA yapımlarından çok daha az kaynağa rağmen, Sandfall devasa ve sürükleyici bir deneyim oluşturmayı başardı ve birçok büyük projeyi geride bıraktı.

Oyun, yılın başındaki çıkışından bu yana ivme kazanmaya devam ediyor ve Death Stranding 2: On the Beach ile Silent Hill f gibi güçlü rakipler olsa da hiçbirinin bu küçük ama cesur stüdyonun ortaya çıkardığı bu benzersiz başyapıt kadar güçlü bir hikâyesi yok. Clair Obscur: Expedition 33, kendisinden sonra gelenler için "yılın oyunu" ödülünü hak ediyor.